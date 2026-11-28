喜歡日本料理與特色餐酒的民眾有新去處！高雄年度跨國餐酒活動「2026下酒祭 FEAT.日本」將於12月5日至6日登場，今年擴大邀請日本9個城市參與，集結台日兩地超過50攤美食、物產與特色品牌，從日本酒、地方小吃到傳統甜點都能一次品嘗。現場還安排音樂演出、浴衣巡遊及日本文化體驗，活動全程免費入場，適合安排週末高雄小旅行。

圖／高雄市政府提供

2026下酒祭12月登場！日本9大城市特色美食一次吃

由高雄流行音樂中心主辦的「2026下酒祭 FEAT.日本」，今年邁入第5屆，活動選在高雄流行音樂中心戶外海風廣場舉行，攜手日本9個城市及台灣在地品牌，打造港灣餐酒市集。

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日本各地代表性物產也將進駐，包括秋田縣特色日本酒與煙燻醃蘿蔔、沖繩泡盛及石垣鹽豆腐、茨城縣常陸牛與明太子、笠間市栗子酒及栗子甜點，以及福岡縣八女茶等地方美食。熊本縣、兵庫縣等地也將帶來特色酒款與物產，讓民眾不用出國，就能感受不同地區的飲食文化。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

除了日本攤位，現場也集結台灣在地餐飲品牌，超過50攤美食與物產選擇，從餐點、飲品到伴手禮都能逛。

8組音樂卡司輪番演出！浴衣巡遊、J-POP舞蹈體驗

除了吃美食，活動也安排音樂與文化節目。兩天共有8組音樂卡司登台，包括日本與台灣音樂人，透過不同音樂風格打造戶外派對氛圍。此外，現場還有日式浴衣巡遊、J-POP隨機舞蹈挑戰及太鼓達人機台遊戲，讓喜歡日本流行文化的民眾也能參與其中。

圖／高雄市政府提供

今年更首度推出城市貼紙抽獎活動，民眾在指定日本攤位或高流官方攤位消費、體驗，即可取得城市貼紙，集滿3枚不同城市貼紙，就有機會參加抽獎，最大獎為石垣島雙人4日遊機加酒。

高雄下酒祭活動時間、地點與交通方式

「2026下酒祭 FEAT.日本」將於12月5日至6日下午3點至晚間10點舉行，地點為高雄流行音樂中心海風廣場，免費入場。交通方面，可搭乘高雄輕軌至C11真愛碼頭站，下車後步行即可抵達。建議安排下午抵達，先逛市集品嘗各地料理，再留下來欣賞音樂演出，體驗港灣夜間活動。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2026下酒祭 FEAT.日本

活動日期：2026年12月5日至12月6日

活動時間：15：00～22：00

活動地點：高雄流行音樂中心海風廣場

活動地址：高雄市鹽埕區真愛路1號

活動費用：免費入場

交通方式：高雄輕軌C11真愛碼頭站

圖／高雄市政府提供

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