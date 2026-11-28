高雄老饕請把握！「漢來海港巨蛋店」明年2／14熄燈 改裝停業8個月 10月升級回歸
老饕請把握！高雄人氣吃到飽「漢來海港自助餐廳巨蛋店」正式拋出改裝消息，宣布將於2027年2月14日結束現行階段營業，緊接著展開長達約8個月的工程，預計2027年10月上旬以全新升級樣貌再與大家見面。
漢來美食繼宣布2027年啟動全面升級後，高雄巨蛋店最新營業時間也正式出爐，業者透過官方粉專公告，門市將營業至2027年2月14日，之後展開全面改裝，預計於同年10月上旬以全新升級品牌重新開幕，意味著消費者將有約8個月無法前往該店用餐。
漢來海港自助餐廳巨蛋店的最後營業日為2027年2月14日，建議提前安排訂位。而南台灣想吃漢來海港自助餐廳的饕客，建議改為前往高雄漢來店或台南南紡店用餐。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。