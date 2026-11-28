永安漁港是桃園新屋的觀光漁港，靠產地直送的新鮮漁獲與熱炒海鮮打出名號，港區內的室內觀光漁市規模不小，很好逛。沿著港區步道吹海風散步，傍晚還能看晚霞染紅海面。放假想找個地方吃海鮮走走，永安漁港加上周邊幾間人氣美食，剛好排成一趟小旅行。

2026-11-28 10:00