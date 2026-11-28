貓奴快衝高雄港！人氣超高的「高雄捷運-蜜柑站長」正式跨界進駐高雄港，攜手歷史建築旅宿棧貳沐居KW2hostel，打造全台唯一的「蜜柑站長主題房」，現正推出年底前早鳥入住加贈限量玩偶與抱枕活動！

圖／翻攝棧貳庫 KW2 / 大港倉 in 高港棧庫群FB

百年老倉庫變身「大人的秘密基地」

前身為日治時期高雄港二號碼頭倉庫的棧貳庫 KW2 / 大港倉 in 高港棧庫群，在2018年經過修復活化後，保留了百年建築的原始結構與歷史痕跡，成為結合文創、餐飲與展覽的水岸亮點。2023年更與「MUJI RENOVATION空間改造企劃團隊」攜手，在倉庫內打造出全台首座歷史建築倉庫旅宿棧貳沐居KW2hostel，以「大人的秘密基地」為概念，讓旅人在海風與歷史氛圍中放慢腳步

三大彩繪主題房亮相，海景與萌貓一次擁有

圖／翻攝棧貳庫 KW2 / 大港倉 in 高港棧庫群FB

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這次合作規劃出三款風格鮮明的「蜜柑站長」彩繪主題房，從牆面彩繪、海景窗貼到海景平台與專屬商品區，處處都能看到蜜柑站長俏皮的身影。

．「悠遊港灣」主打躺在床上就能看著大船入港的港灣景色，跟著蜜柑一起吹海風、發呆放空。

．「星夜漫遊」則把璀璨星空與港景融合，讓蜜柑陪著旅人走進夢幻夜色。

．「草原派對」以野餐與草原奔跑意象營造歡樂共居感，很適合好友揪團或親子同行。

圖／翻攝棧貳庫 KW2 / 大港倉 in 高港棧庫群FB

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早鳥入住送930元雙好禮，12月底還能參加公益路跑

想要搶先體驗被蜜柑包圍的住宿時光，即日起至2026年12月31日止，只要透過官網預訂並入住主題房即可享早鳥優惠。海景房型的「悠遊港灣」與「星夜漫遊」平日3,099元、假日3,599元；聚落房型的「草原派對」平日2,599元、假日3,199元。

凡於優惠期間入住主題房，每房還會加贈「飛鼠蜜柑抱枕」與「Captain蜜柑站長玩偶」各一份（總價值930元）。此外，官方也號召粉絲把握12月26日登場的「2026蜜柑站長耶誕公益路跑」，把主題房住宿與港灣路跑排進同一趟冬季小旅行，玩得更盡興。

圖／翻攝棧貳庫 KW2 / 大港倉 in 高港棧庫群FB

棧貳沐居KW2hostel

．地址：高雄市鼓山區蓬萊路17號2F

．電話：07-531-7568

．官網：KW2hostel.ezhotel.com.tw

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