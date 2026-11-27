連3天20組半價優惠！ 涮乃葉「岡山樂購廣場」今盛大開幕 必吃日式咖哩＋野菜自助吧
大岡山火鍋控衝一波！ 日式涮涮鍋吃到飽品牌「涮乃葉 SYABU-YO」正式插旗高雄岡山樂購廣場，選在 11 月 27 日盛大開幕，首三日更祭出每餐期前 20 組半價優惠，把握機會開吃！
「涮乃葉 SYABU-YO」於11月27日正式在岡山樂購廣場二樓亮相，店址的前身是「築間幸福鍋物」空間，隨著連鎖餐飲品牌接棒進駐，讓岡山樂購廣場的餐飲選擇更加豐富，吃到飽控更加有口福。
延續一貫的吃到飽形式，消費者可依挑選的肉品套餐價格與喜好的湯底進行搭配，肉品能持續加點，搭配主打「新鮮野菜農園」概念的自助吧，提供多款蔬菜、菇類與火鍋配料讓顧客自由夾取。「自助吧」也備有多元食材，包含日式咖哩、白飯、烏龍麵、特色沾醬、飲料與甜點等。
慶祝岡山樂購廣場店開幕，官方也同步推出限定優惠活動。11月27日至11月29日連續三天，每餐期前20組顧客可享全品項吃到飽餐半價優惠；半價號碼牌分別於午餐餐期11：00、晚餐餐期16：00開始發放。每組號碼牌限4人以內使用優惠，超過人數需分開結帳，且號碼牌限當日使用(須依原價加收10%服務費)。
涮乃葉 syabu-yo日式涮涮鍋吃到飽同步預告將有新湯底登場、嚐鮮券發放中，且集點品項將於12月2日同步調整，實際優惠與活動規則皆以店家官方粉絲專頁或官網公告為準。
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