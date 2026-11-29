提到大家的高雄清燉牛肉麵口袋名單，高雄前金瑞源路的滿湯麵食絕對是近幾年最夯的高雄牛肉麵店之一！由私廚主廚與高餐二代聯手打造的人氣高雄麵館本來就頗有口碑，更因獲得Super Junior 圭賢推薦大讚為「台灣第一牛肉麵」爆紅。

來這必點上湯清燉牛肉麵，湯頭清甜溫潤、牛腱肉厚實軟嫩。但更愛附上半熟蛋的蔥香乾拌麵，帶蒜香蔥香的醬汁拌過的拉麵超涮嘴！還有大顆飽滿的辣癮抄手，就是生意真的很好，想吃得早點來～

好久沒吃到那麼喜歡的高雄清燉牛肉麵了！我不該懷疑韓國明星的口味～～喜歡清燉牛肉麵拜託大家去吃！

SJ 圭賢推薦台灣第一牛肉麵：滿湯麵食

講真的，距離SJ圭賢推薦已經好一段時間，這次跟家人臨時想到來吃晚餐，還想說早點來，結果不到下午五點照樣坐滿候位！！我們第二輪大概到17:20分進去（第一輪16:30開始進場用餐）

市內用餐空間蠻明亮乾淨，也有舒服的冷氣。不過1-3人來有時會遇到要跟其他客人併桌。

滿湯麵食菜單（2026年版）

滿湯麵食因為SJ圭賢關係，常有大量日韓觀光客來朝聖，也貼心製作了韓文、日文菜單。

▼小菜均一價 $40

以高雄麵店小菜價格不算破盤價，但以提供的小菜品項來說，能做到均一價40元蠻厲害的！後來吃口味也在水準之上～

內用免費飲品，我很少特別寫，但這個冬瓜檸檬真的太好喝～～我爸說比很多手搖飲店的還好喝！

另外也有店家自炒辣醬，搭乾麵是一絕！愛吃辣必試！

滿湯麵食推薦必點

▼上湯清燉牛肉麵 $160

這碗鎮店招牌「上湯清燉牛肉麵」，光喝第一口湯我就懂為什麼連SJ圭賢都要大力讚賞了！湯頭用老火湯技術慢熬牛骨，還巧妙融合了雞湯，喝起來清澈透亮卻非常有深度，溫潤甘甜的滋味在嘴裡散開，完全沒有傳統牛肉麵的油膩厚重感，順口到讓人想直接見底。

重頭戲的牛肉使用牛腱肉切厚片，一入口完全驚艷，燉煮得超級軟嫩，還帶著些許膠質，輕輕一抿就化開，一點都不乾柴。清甜湯頭配上入口即化的牛肉，這組合實在太銷魂！

麵條使用手工拉麵，口感其實不錯，只是個人喜好喜歡牛肉麵配寬麵條～～可惜店內只有一種麵條可選。

▼蔥香乾拌麵 $60

說真的這乾麵份量大概是外面的大碗，然後加一顆蛋，只賣60元？？？而且一上桌那股特製蔥油香氣就直接撲鼻而來！

拉麵乾拌吃很有勁道，乾麵醬汁帶有蒜香與紅蔥頭香，鹹香夠味卻完全不死鹹，配上半熟水波蛋，讓人一口接一口停不下來，樸實卻超級耐吃。

▼辣癮抄手 $80

愛吃辣跟餛飩的朋友，這道「辣癮抄手」絕對是必點！一份足足有7顆，每顆都是手工包製的大個頭，份量超有誠意。

外皮薄透滑嫩，一咬開更是驚喜滿滿，裡面鮮甜多汁的豬肉餡，再拌上店家特調的紅油辣醬，一入口是迷人的椒麻與紅油香氣，辣得過癮帶勁卻完全不會死辣嗆喉，越吃越開胃！我爸對這盤讚賞不已～

這天小菜選了三樣，都是水準之上！但要說最推是豬耳朵，切得夠薄，滷得夠入味！

地址：高雄市前金區瑞源路42號（近中正四路路口）

電話：0909-711-096

營業時間：週二至週六11:00–13:30 16:30–19:00（週日、週一公休）

文章來源：美食好芃友（芃芃） FB：美食好芃友

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