不走甜美路線！全台最龐克「巨型酷洛米聖誕樹」在高雄漢神巨蛋 免門票拍爆霓虹拱門、紫色宇宙
巨型酷洛米聖誕樹！全台主題聖誕樹集結，高雄這棵「酷洛米聖誕樹」更是人氣紅不讓，晚間亮燈充滿魔幻桃紫光，隨手拍都有種神秘的美感，讓你免費拍到飽。
繼萬聖節後，高雄漢神巨蛋「酷洛米聖誕樹」矗立1F廣場，樹頂的星星嵌進了酷洛米的招牌骷髏頭圖案，前方則有一道道霓虹音符拱門，為走近聖誕樹增添儀式感，各個角度抓拍都很有節慶氛圍，夜晚亮燈更是美到讓人快門按不停。
本次以「酷洛米酷甜派對」為主題，除了巨型聖誕樹外，還有「派對音響舞台」、「銀色泡泡房」與「紫色派對充氣屋」等打卡裝置，處處充斥著酷洛米，同框黑、紫代表色，讓整個畫面多了一份神秘感與龐克風格。
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。