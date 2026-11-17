巨型酷洛米聖誕樹！全台主題聖誕樹集結，高雄這棵「酷洛米聖誕樹」更是人氣紅不讓，晚間亮燈充滿魔幻桃紫光，隨手拍都有種神秘的美感，讓你免費拍到飽。

圖／IG@yiciguo授權

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繼萬聖節後，高雄漢神巨蛋「酷洛米聖誕樹」矗立1F廣場，樹頂的星星嵌進了酷洛米的招牌骷髏頭圖案，前方則有一道道霓虹音符拱門，為走近聖誕樹增添儀式感，各個角度抓拍都很有節慶氛圍，夜晚亮燈更是美到讓人快門按不停。

圖／IG@yiciguo授權

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本次以「酷洛米酷甜派對」為主題，除了巨型聖誕樹外，還有「派對音響舞台」、「銀色泡泡房」與「紫色派對充氣屋」等打卡裝置，處處充斥著酷洛米，同框黑、紫代表色，讓整個畫面多了一份神秘感與龐克風格。

圖／漢神巨蛋提供

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