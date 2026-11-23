高雄老校舍變身！日式校舍超復古 懷舊小旅行就來這裡
高雄旗山有一座充滿懷舊氛圍的百年校園，紅磚圓拱窗、典雅走廊與歷史校舍交織出獨特的建築風景。旗山生活文化園區前身為日治時期的舊鼓山國小，校舍興建於1912年，經過修復活化後，成為結合藝文展覽與地方文化體驗的開放式空間。園區免門票參觀，保留禮堂、北棟教室及辦公室等歷史建築，其中連續的紅磚與洗石子圓拱窗，以及充滿特色的三連拱走廊，更是旅人喜愛的攝影場景。漫步老校舍之間，彷彿能感受昔日校園生活留下的歲月痕跡。
旗山生活文化園區的歷史可追溯至日治時期的「蕃薯藔尋常高等小學校」，當年主要提供日籍學童就讀，後來逐漸成為地方重要的教育場所。2001年遷校後，舊校舍保留下來，並於2010年登錄為高雄市定古蹟。園區曾在2016年美濃地震中受損，經過修復後於2020年重新對外開放。如今，這些歷史建築不再只是過往教育記憶的載體，也轉型為推廣地方文化與終身學習的場域，讓不同世代的旅人能透過參觀重新認識旗山的歷史發展。
除了欣賞建築之美，園區內的《沿東高雄而行》常設展也是值得停留的亮點。展覽透過圖文、互動裝置與特色展品，介紹旗山及東高雄的歷史脈絡，從昔日金蕉產業到地方生活文化，都能在展區中找到有趣的故事。現場還規劃復古照相館、木製課桌椅與放大版文具造景，讓參觀者彷彿重返學生時代，感受傳統教室的懷舊氛圍。搭配擬真香蕉籃、客家藍衫等展示內容，讓這趟文化之旅不只有拍照樂趣，也能認識旗山的產業與人文特色。
旗山生活文化園區將歷史建築、地方展覽與文化體驗融入同一處空間，讓旅人能用輕鬆的步調欣賞百年校園。園區的紅磚拱廊與老校舍適合拍照留念，常設展則提供更深入認識旗山的機會，無論是親子家庭、建築愛好者或喜歡文化旅行的民眾，都能找到不同的參觀樂趣。若計畫安排旗山一日遊，也能將園區與鄰近的旗山老街串聯，先感受百年建築的歷史韻味，再品嚐在地美食，讓一趟小旅行同時收藏懷舊街景與地方故事。
景點地點：高雄市旗山區湄洲里文中路7號
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