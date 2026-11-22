



屏東市區有一片充滿懷舊氛圍的日式老屋聚落，沿著街道漫步，木造屋舍、老樹綠蔭與日式庭院交織出獨特的城市風景。勝利星村創意生活園區是全台保存規模相當完整的日式軍官宿舍建築群，園區採無圍牆開放式設計，免門票即可自由參觀。經過多年修復與活化，昔日的宿舍空間陸續進駐特色餐廳、咖啡廳、獨立書店及文創品牌，讓歷史街區不再只是靜態展示，而是成為能夠悠閒散步、品嚐美食與感受文化氣息的生活聚落。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





近百年軍官宿舍！保存屏東眷村生活記憶

勝利星村的歷史可追溯至1927年至1937年間，原為日治時期陸軍飛行部隊的軍官宿舍群，戰後則由國軍接收，逐漸形成具有生活記憶的眷村聚落。園區涵蓋勝利新村、崇仁新村成功區及通海區，透過中山路與勝利路串聯，保存大量具有歷史價值的日式建築。如今，這些曾經承載軍眷家庭日常生活的老屋，經過修復後重新展現不同風貌。從建築屋瓦、庭院格局到街巷紋理，都能看見不同時代留下的痕跡，也讓旅人透過散步認識屏東的城市故事。





▲圖片來源：陳秀芬攝影

▲圖片來源：陳秀芬攝影





老屋咖啡與文創小店！感受新舊交融的生活風景

勝利星村最迷人的特色，在於歷史建築與現代生活自然融合。園區內聚集近百家特色品牌，從風格咖啡廳、人氣餐飲、獨立書店到工藝選物店，每一棟老屋都有不同的故事與個性。旅人可以在日式建築裡享用餐點，或沿著巷弄尋找喜歡的文創商品，感受悠閒的南國生活節奏。除了老屋街景，周邊的得勝新村遺構公園也將歷史建築殘構轉化為藝術景觀，透過創意裝置與光影設計，讓老眷村的記憶以另一種形式延續。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





日式庭院與特色造景！屏東城市漫遊好去處

白天的勝利星村適合欣賞建築細節，陽光穿過樹梢，在老屋牆面與庭院間留下柔和光影；傍晚時分，部分街區與店家的燈光亮起，又展現不同於白天的懷舊氛圍。除了日式街景，園區周邊還能順遊將軍之屋、孫立人將軍行館及得勝新村遺構公園，探索歷史與藝術交融的景觀。近年園區也持續透過展覽、活動與空間活化增添旅遊亮點，無論是親子出遊、情侶約會或喜歡攝影的旅人，都能在這片老屋聚落中找到值得停留的角落。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





【勝利星村創意生活園區】

景點位置：屏東縣屏東市勝利路、中山路及周邊歷史街區





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





延伸閱讀>>屏東聖誕節浪漫點燈！巨型驚喜盒與泡泡秀打造童話樂園

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」