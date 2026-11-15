一週只開1天！高雄「隱藏版夜市」擴大集結近40攤 連4週「50元折價券」免費拿

高雄夜市擴大開市！「鎮南宮夜市」將於11/20熱鬧回歸，本次經過整合與擴大規模，加上連續四週發放「50元消費折價券」，邀請在地鄉親迺夜市、吃美食！

圖／摘自財團法人高雄市前鎮鎮南宮FB

開箱升級版鎮南宮夜市！高雄前鎮「鎮南宮夜市」宣布於11/20擴大開市，集結多攤美食小吃、特色好物、夜市遊戲，不僅好吃好玩也好逛，打造熱鬧且有人情味的夜市氛圍。歡慶擴大開市，11/20、11/27、12/4及12/11一連四週之週五19:30起，將發放50元消費折價券，每場次限量100張，發完為止，每人限領一張，限當日使用。

示意圖。圖／摘自高雄前鎮鎮南宮Threads

根據網友提供資訊，11/20出攤名單多達近40攤，像是夜市牛排、章魚燒、糖葫蘆、泰式奶茶等，與過往約10幾家攤商相比規模更大，選擇也更多。

「鎮南宮夜市」位在高雄市前鎮區鎮北里鎮旺街1號，固定每週五開市，營業時間為16:00-22:00，在地人週五晚上小週末開逛！

鎮南宮夜市

地址：高雄市前鎮區鎮北里鎮旺街1號

營業時間：每週五16:00-22:00

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」