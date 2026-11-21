高雄仁武美食又有超厲害的新發現！隱身在澄德公園對面的「日嚐漫漫」，採光明亮通透，窗外還能飽覽公園綠意，是間主打中西合併手作料理的質感咖啡廳。

這次點的每道都讓人超驚艷：底部薄脆爆汁的私房冰花煎餃、微辣香濃的肉醬的大人系肉醬麵，還有溫潤爆汁的猴頭菇麻油麵線，手作溫度完全吃得出來！

這裡同時也是親子與寵物友善空間，二樓寬敞舒適的沙發區更是熱門的家庭包場首選。不管是帶毛孩散步順道來坐坐、還是朋友聚餐，空間明亮，整體氛圍放鬆又舒心，私心大推！很久沒在高雄吃到這麼有溫度的料理。沒有浮誇讓人打卡的華麗擺盤，入口卻藏著意想不到的驚喜與層次！

仁武人氣美食：公園對面的日嚐漫漫

這間日嚐漫漫是我妹發現的，說在親子社團討論度很高，於是我們全家找了一天來！日嚐漫漫位在仁武澄德公園對面，外觀看上去帶點文青感！

走進高雄仁武的「日嚐漫漫」，日光透過大面窗灑落，還可以眺望對面公園樹景，通透又明亮的讓人心情好好！

一樓角落還有老闆的興趣收藏，包含黑膠唱片、奈良美智畫作、音響與吉他，有同好都可以跟老闆聊聊～

樓梯走上二樓，感覺更Chill 更放鬆！這裡的沙發座人氣超高，整個空間更是家庭聚會的口袋名單！

很多熟客平假日下午直接包場，大人品嚐美食、聊得盡興，小朋友們在一旁開心玩耍，整個空間溫馨又無拘無束～

日嚐漫漫推薦必點

▼私房冰花煎餃

明明是咖啡店，這份冰花煎餃，竟然是日嚐漫漫的招牌！那天中午去居然點到現場最後一份～

這個冰花煎餃可不是半成品煎，從拌餡做餃子到下鍋全手工製作！底部金黃冰花薄脆到像羽翼，咬下去是超療癒的「咔滋」聲。外皮微Q帶勁，豬肉蔬菜餡鮮甜，鹹香剛剛好，完全不用沾醬就超夠味！

不過，小小分享那天的隱藏版吃法，搭配泡菜一起吃，有夠對味啦！！

▼素麻油菇菇麵線

老闆戲稱這碗是，當初為素食者設計，結果後來超多客人愛點的黑馬餐點～上桌麻油香氣撲鼻！超級勾人～

這碗不是大鍋湯熬好，而是每一碗以高湯和麻油、猴頭菇現煮，黑麻油慢火煸老薑香氣十足，而且特別選用石碇的手工麵線，口感Ｑ彈，泡在熱湯中不易軟爛。

▼大人的肉醬義大利麵

這碗我必須說，上桌時一度覺得，不就是肉醬麵嗎？後來吃了後，完全超乎預期，顛覆他樸實的外表XD

麵條辦過肉醬，入口是番茄微酸跟牛絞肉香氣，帶點溫柔的微辣辛香！他是那種第一口下去眼睛一亮，第二口開胃，第三口第四口大口吸麵，我爸在幾分鐘內把這盤面吃光光！真的是很驚喜的一盤～

▼起司的溫柔

其實就是炸馬札瑞拉起司條啦！這個剛上桌吃起司最能牽絲，不過也要小心燙～

▼布朗尼蛋糕 ▼芋泥巴斯克乳酪

烤熱熱的布朗尼尤其讓人印象深刻！外頭微酥，內裡溫熱濃郁，配上一球古早味香蕉清冰超驚豔！清爽的香蕉冰香氣瞬間化解甜膩，完全是神來一筆的畫龍點睛。

▼檸檬咖啡 ▼紫漾葡萄氣泡飲

這兩杯算是店內冰飲人氣！檸檬咖啡與選的義式豆非常match！紫漾葡萄氣泡飲很受女孩青睞，以葡萄果汁果搭配細緻氣泡，跟葡萄QQ粉圓，酸甜平衡。

▼熱阿里山烏龍拿鐵

選用台灣阿里山烏龍茶，入口先是滑順奶香，接著是烏龍的焙火茶感。

▼Oreo屑屑泥雪綿冰 套餐加購 $59 ▼紅豆屑屑泥雪綿冰 套餐加購 $59

（當月壽星出示身份證免費應送一份）

店內的招牌雲朵綿綿冰系列，其實是老闆女兒的最愛私房甜點！旗山香蕉清冰搭上紅豆或oreo的爽口組合，當一餐的收尾剛剛好！

日嚐漫漫非常受親子客歡迎，加上老闆自己童心未泯，不管何時都提供多樣的貼紙，贈送給來店的大小客人們。

這天老闆跟我還有我爸聊天，看到我爸戴墨鏡，問說要不要拍照打卡！他們現在在舉辦 Show Your “80”活動，只要內用消費餐點／飲品，穿搭有融入 80年代時尚風格元素，拍照打卡 或 Tag／標記 日嚐漫漫臨櫃結帳出示打卡照片即享餐點飲品原價88折！

日嚐漫漫評價/用餐心得

吃過這麼多間高雄咖啡簡餐，能兼顧明亮採光、空間質感、同時餐點又用心手作的店真的不多。

坐在公園對面，看著綠景、品嚐著有溫度的料理，整個人都被徹底療癒。更著要的是還親子友善～

那天看到老闆跟家庭熟客們打招呼、問候的親切態度，真的覺得這裡好棒！推薦給想要放慢步調，找個舒心空間好好放鬆的大家～

地址：高雄市仁武區八卦里京吉七路68號（對面是澄德一號公園，開車可於京吉三路附近找路邊停車）

聯絡電話：07-375-7968

營業時間：11:00 – 20:10 ｜週二-五12:00-21:00 ｜週六-日 11:00-21:00

（週一公休） ｜（週日隔日休、其他公休粉絲團公告）

文章來源：美食好芃友（芃芃） FB：美食好芃友

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