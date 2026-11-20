想在高雄巨蛋商圈附近找適合聚餐，又好吃的高雄酸菜白肉鍋，真的可以來吃華榮路上的這家「林家潮汕石頭火鍋」！除了招牌爆炒石頭鍋湯底，天然發酵、酸香開胃的酸菜白肉鍋更是不少人一吃就愛上！來這可以點酸白菜、麻辣鴛鴦鍋，煮肉片煮海鮮都好吃！

另外，店內招牌還有傳承三代，以扁魚和乾蝦仁慢火煸炒的祖傳50年手工沙茶醬，獨特顆粒感沾什麼都百搭，最近天氣開始涼，趕快來吃鍋吧！

去歐洲兩週回台灣，週末最想吃就是各種台灣小吃和火鍋哈哈哈！尤其是熟悉的高雄汕頭火鍋＋沙茶醬！在北高雄瑞豐夜市附近吃到太滿足了～

瑞豐夜市周邊隱藏版高雄火鍋：林家汕頭石頭火鍋

新找到這家高雄石頭火鍋，是位在瑞豐夜市附近，裕誠路新高藥局樓上，低調店面的林家潮汕石頭火鍋。

林家潮汕石頭火鍋內用空間算大，有四人桌也有多人大圓桌。而且那天還遇到兩組韓國客人，後來問他們怎麼找到，說是在瑞豐夜市附近逛街google找到的！！

入座點完餐，服務人員告知店內的自助台都是自己取用，包含醬料和飲料都無限提供～

來林家汕頭石頭火鍋最不能錯過之一，就是他的沙茶醬！！這是傳承三代、熬了50年的手工炒製沙茶醬～以扁魚、乾蝦仁、花生與芝麻製成，吃得到堅果的顆粒感，

堅果顆粒感的沙茶醬，搭配青蔥、辣椒和蒜頭更正點！

高雄酸菜白肉鍋麻辣鍋推薦：林家潮汕石頭火鍋

▼鴛鴦鍋（麻辣、酸菜白肉）

▼酸菜白肉鍋底

本來沒有期待太多，結果！！越吃越驚喜的酸白菜鍋底！

酸白菜是老闆自己醃，遵循古法、長時間自然發酵，酸白菜口感爽脆，與雞高湯煨煮，白菜的酸度明亮柔潤、越煮越回甘，而且上桌鍋底的五花肉片給不少！

▼潮汕麻辣鍋底

打破坊間川味麻辣嗆喉刺激的印象，這款湯底是老闆親自熬煮辣鍋底！以「溫潤可喝湯」為靈魂，特選數十種溫補中藥材與天然辛香料，慢火細細焙炒、煨熬出深邃的草本香氣。再加入雞骨高湯。入口先是藥膳香，隨後青紅花椒的酥麻感在舌尖化開，不刺喉不燥熱。

基本鍋底有鴨血，偷偷希望可以多放一點～～

這天我爸媽說想吃牛肉，所以兩盤肉盤我們都點牛肉～

▼手切溫體雪花牛

師傅依循紋理俐落手工厚切，溫體看起來就是可口！！

下鍋輕涮十秒，肉片微捲便能起鍋。手切口感彈牙，有溫體牛特有的肉香，喜歡吃手切肉千萬別錯過～

▼安格斯黑牛板腱

肉質呈現沉穩深邃的寶石紅，入鍋涮煮至七分熟，咬下瞬間肉質意外軟嫩，咀嚼有美國牛甜香～

搭配花生香氣十足的獨門沙茶醬，真的好涮嘴、好滿足啊啊啊啊！

▼手工蔥爆牛肉丸 ▼手工芹菜貢丸

▼手工蔥爆牛肉丸

手工摔打出的牛肉丸，咬勁十足又非常juicy。經熱湯滾煮後，濃郁的牛肉香混著蔥甜肉汁在嘴裡炸開！我們三人在三分鐘內吃完一整盤哈哈～

林家潮汕石頭火鍋除了湯頭強，肉盤好吃，海鮮我們也很推！！

▼台灣大草蝦

個頭真的很大隻，夾起來沉甸甸的超有份量！

煮熟後殼非常好剝，一入口就能感受到蝦肉那種扎實又帶點脆度的緊實感。肉質完全不鬆散，蝦肉又厚又飽滿，大口咬下超級過癮。

▼龍膽石斑

這道真的強推，老饕必點！

帶皮切塊的石斑魚肉質細嫩厚實，皮下那層豐厚又Q彈，魚皮彈牙、魚肉細緻化口，完全沒有土味或腥味！

▼馬來西亞小花枝

▼手工魚册

馬來西亞小花枝一口一隻，Ｑ彈鮮甜超涮嘴；但我更推手工魚册！薄透魚漿皮包裹著扎實肉餡，吸飽湯汁後咬下，外脆內嫩～手工感十足，真的是當天的小亮點！！

林家潮汕石頭火鍋

地址：高雄市鼓山區華榮路283號2樓（新高橋藥局樓上，入口在面對藥局的左邊）

電話：07-552-4123

營業時間：17:00 – 00:00（每天營業）

付款方式：僅收現金

線上訂位：可透過 inline 線上訂位

文章來源：美食好芃友（芃芃） FB：美食好芃友

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