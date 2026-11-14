2027高雄燈會「冬日遊樂園」主題IP揭曉「小小兵」1/23-2/14萌翻愛河灣

【旅奇傳媒/編輯部報導】高雄燈會「2027 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」日前由市長陳其邁宣布明年度主題 IP，由全球超人氣、風靡跨世代的國際知名 IP「照明娛樂的小小兵」（Illumination's Minions）驚喜降臨高雄。

活動時間為2027/01/23-02/14，在「愛河灣」及高雄港16-18號碼頭盛大登場，以「小小兵歡樂登陸」為活動主軸，結合「小小兵」逗趣活潑的角色魅力與高雄港灣景觀，規劃大型主題裝置藝術、夜間光影展演及多元活動，打造充滿歡笑與童趣的「萌力派對」。

高雄市市長陳其邁表示，預期活動將掀起一波旅遊熱潮，邀請大家利用過年到「愛河灣」、「駁二」外，也到小小兵喜歡的香蕉聖地「旗山」逛逛，並特別提醒全國民眾與海內外旅客及早規劃行程、預訂旅宿與交通，共度趣味繽紛的冬日時光。

▲高雄市市長陳其邁與「小小兵」於「愛河灣」畔合影。 圖：高雄市政府觀光局／提供

市長陳其邁表示，此次邀約已醞釀非常久時間，邀請風靡全球、深受各年齡層喜愛的「小小兵」擔任明年度活動主角，不僅是因為其充滿創意、樂觀幽默、勇於冒險的鮮明個性，與高雄熱情、活力及勇於創新的城市特質高度呼應。希望透過「小小兵」擔親切且具國際辨識度的形象，為活動注入更多歡樂與想像力，吸引不同世代的民眾共同參與，進一步展現高雄多元、開放且充滿活力的城市魅力。

觀光局長高閔琳表示，「Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」已是高雄最具代表性的冬季觀光品牌，透過國際 IP 授權合作、港灣空間策展及城市旅遊資源整合，持續創造活動話題與旅遊吸引力，帶動周邊商圈、餐飲、旅宿等觀光產業發展。2027年「高雄冬日遊樂園」活動結合高人氣的「小小兵」，預期將再度創造可觀的經濟效益，並持續提升高雄的國際能見度。歡迎市民朋友及海內外遊客參觀，共同感受高雄多元文化與港灣風貌。

「2027高雄冬日遊樂園」01/23-02/14登場，活動期間將以「愛河灣」及高雄港16至18號碼頭為主要場域；透過主題裝置藝術、夜間光影展演及多元活動，讓港灣空間化身為「小小兵」的歡樂遊樂場。後續活動內容及相關資訊，將陸續公布於「高雄旅遊網」、官方 Facebook、Instagram、「高雄GO！」APP，請一同期待「小小兵」在高雄帶來的驚喜！

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