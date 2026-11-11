ARMY衝了！BTS高雄連唱3天 「50元商圈夜市券」免費領、逾500家店現折

ARMY快領券！防彈少年團《BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN KAOHSIUNG》演唱會即將到來，高雄市政府特別推出限定版「商圈夜市優惠券」，可至逾500家合作店家折抵消費。

國際天團BTS防彈少年團與Live Nation攜手打造2026世界巡迴「BTS WORLD TOUR ARIRANG IN KAOHSIUNG」，將於11月19、21、22日於高雄世運開唱。圖／路透社

全城應援！BTS防彈少年團將於11/19、11/21及11/22一連三天在高雄國家體育場開唱，為廣大ARMY謀福利，高雄市政府推出限定版「50元商圈夜市優惠券」，邀請粉絲在享受演唱會之餘，也能走訪高雄商圈與夜市，品嘗在地美食。

只要憑指定演唱會門票，至5處指定捷運站出示證明，即可兌換「50元商圈夜市優惠券」，可在高雄超過40處商圈與夜市、500家以上合作店家折抵消費，涵蓋六合夜市、瑞豐夜市、新崛江商圈、三多商圈等知名景點。兌換地點與發放時間依公告為準。

此外，高雄市政府經發局為服務國際粉絲，另設置了「英文版一頁式整合網站」，整合兌換規則、地點及使用方式，各兌換站點亦設有中英雙語立牌與服務人員。更多優惠加碼及應援活動請關注官方公告。

經發局補充，除本次BTS演唱會外，今年1月至10月間曾舉辦的SUPER JUNIOR、高雄櫻花季音樂節、大港開唱、CxM、麋先生、K-SPARK、頑童MJ116、ITZY、2026高雄啤酒節、MAMAMOO、NMIXX、EXO、DXS、WATERBOMB、KPMF高雄公園演唱會、理想混蛋及藤井風等指定演唱會或音樂活動，持有相關票根且尚未兌換商圈夜市優惠券者也可把握機會前往指定捷運站兌換。

六合夜市。圖／摘自高雄商圈夜市優惠券官網

ARMY EXCLUSIVE 高雄商圈夜市優惠券

活動日期：2026/11/18～2026/11/22

地點：捷運左營站1號出口｜美麗島站1、2號出口｜巨蛋站2號出口｜高雄車站1、2號出口｜三多商圈站2號出口

時間：各站服務時間略有不同，以官方公告為準

活動官網：https://www.khafterparty.tw/

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