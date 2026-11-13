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屏東聖誕節浪漫點燈！12組璀璨燈飾ｘ夢幻泡泡秀 走進閃耀樂園派對

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糖霜魔法。　圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供
糖霜魔法。　圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2026「屏東聖誕節」已在「屏東公園」浪漫點燈！今年以「樂園聖誕派對」為主題，打造12組璀璨燈飾，其中高達10公尺的巨型主燈「璀璨驚喜盒」更是必拍景點，搭配燈光秀、週末限定泡泡秀及市集等豐富活動，營造充滿聖誕節慶的熱鬧氛圍，邀請遊客走訪屏東，一起共度歡樂時光。

▲星光聖誕樹。　圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供
▲星光聖誕樹。　圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

屏東縣政府傳播暨國際事務處（簡稱傳播處）表示，今年主燈「璀璨驚喜盒」首度結合機械動態、絢麗視覺及即時互動三大元素，打造驚喜滿滿的沉浸式體驗，光是在搭建期間就引發網路熱議，不少遊客直呼「屏東是全台灣最尊重聖誕節的縣市」，未演先轟動！另一亮點「星光聖誕樹」同樣高達10公尺，兩大巨型燈飾相互輝映，勢必成為園區最吸睛的打卡熱點。

▲月光童話。　圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供
▲月光童話。　圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

此外，「屏東公園」也規劃「童話帽險家」，透過四座情境櫥窗呈現冬季森林、胡桃鉗舞會、聖誕村與夢幻城堡；「星耀金冠」以巨型金色冠飾打造迎賓光廊；「月光童話」則描繪馴鹿牽引聖誕雪橇劃破夜空的景象。5組燈光秀每15至30分鐘輪番登場，帶領走進童話世界，感受不同燈飾交織的視覺魅力。

▲「派對星光大道」景觀。　圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供
▲「派對星光大道」景觀。　圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

傳播處說，今年除了繽紛燈飾，假日限定的「夢幻泡泡秀」也全面升級，特別採用煙霧泡泡機，帶來耳目一新的夢幻效果。「星光聖誕樹」下則設置14間特色賣店，打造宛如童話般的聖誕村。此外，燈飾更延伸至中華路、逢甲路、民族路及慈鳳宮周邊，搭配免費拍貼機及「歡樂遊行」，邀請大小朋友一起走進屏東，感受熱鬧的聖誕派對。

「屏東聖誕節」將於即日起持續點亮至2027/01/03，邀請大家規劃屏東之旅，與親朋好友一起留下難忘的聖誕回憶。

▲夢幻泡泡秀。　圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供
▲夢幻泡泡秀。　圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

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