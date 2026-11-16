屏東免費景點推薦｜火車站旁的浪漫彩虹小鎮「枋寮彩虹藝鐵園區」：蝸牛巷與貓咪基地

屏東真的越來越好玩了！緊鄰枋寮火車站的「枋寮彩虹藝鐵園區」，將舊台鐵宿舍與鐵道文化重新洗鍊，翻轉成充滿鮮豔色彩與藝術裝置的夢幻空間。在這裡，你可以品嚐美食、漫步小鎮，穿梭在充滿驚喜的巷弄間；隨手一拍，都是高顏值的 IG 絕美打卡點，更有可愛的蝸牛公仔一路相伴。這座小巧精緻的彩虹小鎮，絕對能用滿滿的活力色彩，為你的屏東之旅揭開最絢麗的序幕！

枋寮彩虹藝鐵園區

地址：屏東縣枋寮鄉儲運路10號

電話：0930 520 770

開放時間：24小時（每間店家市集營業時間不一）

公休日：無

門票：免費參觀

停車場：週邊免費停車格

寵物：可

枋寮彩虹藝鐵園區交通&停車資訊

前往「枋寮彩虹藝鐵園區」不管是搭火車還是開車都相當便利！若搭乘台鐵，從枋寮車站出站後，步行只需短短幾分鐘即可輕鬆抵達；如果是自行開車前來，園區後方設有專屬停車空間，不過車位數量有限，建議假日或熱門時段造訪可以提早出發。

枋寮彩虹藝鐵園區打卡點

從園區後方可以見峇風格的涼亭，讓人很有度假的氣息。甚至還有氣球牆，讓人在還沒進入園區之前，就先忍不住拍了起來。

我們今天的重頭戲，就是這條充滿驚喜的蝸牛巷！窄巷兩旁排列著各式各樣可愛的蝸牛公仔，細看會發現每一隻蝸牛背上載著的東西都有著獨特涵義。色彩斑斕的公仔與兩側繽紛彩繪的建築相互映襯，交織出濃濃的童趣與藝術氣息，漫步其中，隨手一拍都是滿滿的浪漫氛圍！

走在園區裡，還能看見許多區域正持續施工與蛻變，讓人對這座彩繪小鎮的未來充滿期待！這裡不僅翻新了舊聚落，更凝聚了許多人的夢想與希望，成為手作者與創作者展示作品的小天地。每天伴隨著絢麗繽紛的色彩，與可愛的公仔相依相伴，讓來到這裡的每一秒，都浸潤在無比美好的浪漫氛圍中。

枋寮彩虹藝鐵園區貓咪基地

貓奴們有福了！ 園區裡還藏著一座超療癒的貓咪基地，光是門口那隻慵懶可愛的大貓咪，就讓人忍不住停下腳步打卡。走進店內，滿滿的貓咪周邊商品簡直讓人失心瘋；據說二樓還有提供與貓咪親密互動的體驗空間呢！可惜這次因為時間有限沒能上樓，就把這份驚喜留給下次造訪，推薦貓奴們一定要親自來踩點！

如果你沒有時間壓力，真的非常推薦在這裡多停留一會兒。因為搭乘火車就能輕鬆直達，這裡無論是獨自來趟「一人慢遊」，還是規劃一場「屏東一日遊」都再適合不過。挑個喜歡的角落坐下，靜靜看著時光與光影在周邊環境中流轉，本身就是一種極其舒壓的享受。屏東真的越來越有魅力了，這份對「舊物翻新」的用心與巧思，賦予了老空間全新生命，也讓每一位到訪的旅客都能帶走不一樣的感動！

枋寮彩虹藝鐵園區

地址：屏東縣枋寮鄉儲運路10號

電話：0930 520 770

開放時間：24小時（每間店家市集營業時間不一）

公休日：無

門票：免費參觀

停車場：週邊免費停車格

寵物：可

文章來源：蓉蓉牽手☜ㄩˇ你環遊世界 FB：蓉蓉牽手與你環遊世界

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