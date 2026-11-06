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高雄駁二「諧音梗強迫鎮」11/7登場！10大創意品牌、特色美食市集免費逛　還有DJ音樂派對

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／良い日提供
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高雄週末又有新景點！以諧音梗、冷笑話為主題的期間限定市集「諧音梗強迫鎮 PUN TOWN」，將於11月7日至8日在駁二藝術特區大義區紅磚廊道登場。活動由良い日（Yoi-hi）策劃，將臺灣街頭招牌、廟宇文化與地方選舉等日常元素轉化為趣味企劃，打造一座充滿臺灣味的創意小鎮，現場集結文創品牌、手作職人、特色美食及音樂演出，免費開放民眾入場。

圖／良い日提供
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5大趣味企劃登場　還能留下專屬通緝肖像

活動規劃多項互動體驗，包括模擬地方選舉的「鎮民代表選舉」及「惠成宮主任委員選舉」，以幽默政見和趣味口號呈現地方生活。另外還有「激動派出所」通緝飯似顏繪，民眾能留下專屬犯罪肖像；「症公所廣播電台FM 87.87」則推出諧音歌詞、空耳歌曲及荒謬成語線上測驗，完成挑戰還可取得諧教徒認證。

10大創意品牌逛市集　諧音商品從服飾到生活選物

品牌與商品同樣充滿巧思，包括「有妳飾」推出趣味飾品、「瓦底家」以蘿蔔人幸福肥為靈感設計明信片、「就愛勾勾搭搭」帶來漢堡造型配件；「究泰閣」推出空耳珍奶短T，將外國人學中文的趣味融入服裝設計。「嗨！有貼有保佑」則將祝福化為符咒刺繡貼紙，「皮客敏」推出燈芯絨長袖襯衫，「受夠的」以蕾絲工藝呈現服飾特色，還有「恭喜花財」花朵主題商品、「銀銀沒戴指」幸福對戒，以及「來章CC看了笑CC」的趣味商品。現場另有「大港小鎮限定潮踢」，將臺灣各地特色諧音店名融入服飾，值得收藏。

圖／良い日提供
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DJ接力演出　午後一路逛到晚間

音樂演出安排方面，11月7日由DJ Duskie於16:00至18:00演出，接著由Humble Lu接力至20:00；11月8日則安排DJ Lakush於16:00至18:00演出，晚間時段由主辦單位後續公布。想安排高雄週末小旅行，不妨到駁二逛市集、挖掘創意商品，體驗這座不太正經的諧音梗小鎮。

圖／良い日提供
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活動資訊

日期：2026年11月7日（六）至11月8日（日）

時間：14:00至20:00

地點：高雄駁二藝術特區大義區紅磚廊道

主辦：良い日（Yoi-hi）

入場：免費

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派對 駁二藝術特區 市集 漢堡

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