高雄一日遊｜旗津不只逛老街！爆漿蕃薯椪、隱藏版老宅咖啡廳、燈塔限定甜點必收

高雄旗津一日遊別再只逛老街、吃海鮮！這次帶你挖掘旗津隱藏版美食與私房景點，從酥香濃郁的赤肉羹、會爆漿的巨無霸蕃薯椪，吃到巷弄裡的老宅咖啡廳，還有旗津燈塔限定的可頌霜淇淋！最後登上高雄燈塔，將彩色街景與高雄港海景盡收眼底。想安排一趟不一樣的旗津小旅行，這篇旗津美食景點攻略先收藏起來！

高雄一日遊｜不一樣赤肉羹

赤肉先炸再入羹！酥香肉條搭配濃郁羹湯超涮嘴

來到旗津，第一站先別急著吃海鮮，這間在地人氣小吃「不一樣赤肉羹」也很值得試試！與一般使用生肉漿製作的肉羹不同，這裡最有特色的就是先將赤肉炸至金黃，再搭配濃郁羹湯一起享用。端上桌時，滿滿赤肉鋪在羹湯上，光看就讓人食指大動！而且店家還有赤肉羹麵、米粉等選擇，想當作正餐也很適合。

圖/ReadyGo

最讓小編驚喜的是赤肉的口感！外層經過油炸帶著微微酥香，咬下去還能吃到肉條本身的嚼勁，搭配帶有古早味甜香的羹湯，吃起來相當過癮。影片中還特別將麵條夾起來，吸附羹汁的麵條搭配酥香赤肉，每一口都很有層次。如果平常就喜歡台式羹麵，來旗津不妨換換口味，試試這碗不一樣的赤肉羹！

店家資訊

地址：高雄市旗津區廟前路56號

電話：07-571-5543

營業時間：週一至週四10:00－19:00；週五至週日10:00－20:00

高雄一日遊｜津樓 Liquid Building Coffee

藏在老街巷弄的老宅咖啡廳！榻榻米座位、店貓與特色甜點超療癒

吃完傳統小吃，接著來到旗津最舒服的角落！隱身在廟前路巷弄裡的「津樓 Liquid Building Coffee」，是一間由老宅改建的特色咖啡廳。從熱鬧的老街轉進小巷，彷彿瞬間切換成另一個世界。店內保留老屋原有的復古氛圍，一樓有溫馨的用餐空間，二樓則設有日式榻榻米座位，還能走到戶外感受悠閒的午後時光。很適合逛街逛累時，找個角落喝杯咖啡、慢慢休息。

圖/ReadyGo

這間最特別的還不只環境！店內能品嚐結合旗津在地食材的烏魚子軟法，還有以店貓「花花」為靈感製作的造型達克瓦茲。小巧可愛的貓咪甜點，搭配香濃咖啡，光擺在桌上就讓人忍不住先拍好幾張。運氣好的話，還能遇見店貓花花悠閒地在空間裡走動。津樓到了晚上也有提供酒類飲品的時段，與白天的咖啡廳氛圍截然不同。如果想找一間不只有美食、還能好好享受空間的旗津咖啡廳，這裡很值得排進行程。

圖/ReadyGo

店家資訊

地址：高雄市旗津區廟前路30巷13號

營業時間：日間13:00－18:00；夜間20:00－00:00（夜間採預約制）

高雄一日遊｜椪嫂蕃薯椪

15元巨無霸地瓜球！咬下直接爆出糖漿與花生香

接著別錯過旗津的經典排隊美食「椪嫂蕃薯椪」！遠遠看到攤位前一顆顆金黃色的圓球，第一眼可能會以為是地瓜球，但實際拿到手才發現，這個頭也太大了吧！椪嫂蕃薯椪以手工現炸聞名，一顆只要15元，外皮炸得金黃飽滿，跟一般空心地瓜球相比更有份量感。攤位常吸引不少人排隊，想吃到剛起鍋的蕃薯椪，可能得多留一些等待時間。

圖/ReadyGo

咬下一口，外層帶著酥酥的口感，裡頭卻藏著滿滿驚喜！熱騰騰的糖漿搭配花生碎粒，吃起來香甜又帶著地瓜本身的香氣，難怪會成為旗津人氣銅板小吃。小編覺得最有趣的就是它的爆漿口感，明明看起來像放大版地瓜球，內餡卻完全不一樣。不過剛炸好的蕃薯椪真的很燙，建議稍微放涼再吃，才不會一口咬下被熱糖漿燙到！由於每日供應數量有限，想吃的話建議早點來，避免撲空。

店家資訊

地址：高雄市旗津區通山路40號

電話：0955-715-323

營業時間：13:40－17:30，週一公休

高雄一日遊｜OCEAN BAKERY 旗津燈塔店

旗津限定可頌霜淇淋！酥脆可頌配上海鹽奶香超犯規

如果以為旗津只有傳統小吃，那就錯了！這次還要帶你吃一款超適合拍照的夢幻甜點。高雄人氣可頌專賣店「OCEAN BAKERY」進駐旗津燈塔，推出相當吸睛的可頌霜淇淋。不同於一般霜淇淋，這款甜點直接在冰淇淋旁搭上一塊金黃酥脆的可頌，奶白色霜淇淋堆得高高的，拿在手上搭配海景，整個度假感直接拉滿！

圖/ReadyGo

實際吃起來，霜淇淋帶著濃郁奶香與清爽的冰涼口感，再搭配香酥可頌，讓原本單純的冰品多了酥脆層次。影片中也特別推薦可頌奶油香與冰淇淋的組合，一口吃下相當滿足。最棒的是，店面就位於高雄燈塔附近，買完還能直接欣賞港灣景色，讓吃甜點也變成旅行的一部分。如果喜歡特色冰品，或想收集旗津限定美食，這款可頌霜淇淋可以列進必吃清單！

圖/ReadyGo

店家資訊

地址：高雄市旗津區旗下巷34號

營業時間：10:00－21:00

高雄一日遊｜高雄燈塔（旗后燈塔）

登上百年燈塔看彩色街景！高雄港與旗津海景一次收進眼底

吃完一輪旗津美食，最後當然不能少了旗津最經典的海景！位於旗后山上的「高雄燈塔」，又稱旗后燈塔，是高雄相當具有代表性的歷史景點。最早於1883年興建，後來在日治時期改建，白色八角形塔身搭配巴洛克風格建築，成為旗津相當醒目的地標。這座燈塔不只見證高雄港的發展，也是不少遊客來旗津必訪的拍照景點。

圖/ReadyGo

小編最推薦的就是站上燈塔觀景平台的那一刻！放眼望去，旗津一棟棟色彩繽紛的房屋、來往高雄港的船隻，還有遠方城市天際線全都看得一清二楚。從高處欣賞旗津與在海邊散步的感覺完全不同，整片港灣像一幅繽紛的城市風景畫，隨手拍都很有旅行氛圍。特別是午後陽光灑在海面上時，景色更顯迷人。雖然上山需要走一小段坡道，但能一次收集燈塔、彩色街景與高雄港美景，真的很值得！

圖/ReadyGo

景點資訊

地址：高雄市旗津區旗下巷34號

電話：07-571-5021

開放時間：每日10:00－21:00

高雄旗津一日遊行程表

時間 地點 行程規劃 11:30 不一樣赤肉羹 品嚐酥香赤肉羹，開啟美食之旅 13:00 津樓 Liquid Building Coffee 老宅咖啡廳吃甜點、享受午後時光 14:00 椪嫂蕃薯椪 必吃15元爆漿蕃薯椪 15:00 OCEAN BAKERY 旗津燈塔店 品嚐燈塔限定可頌霜淇淋 15:30 高雄燈塔 俯瞰彩色街景與高雄港海景

高雄旗津一日遊常見問題

第一次去旗津，怎麼搭船最方便？船票多少錢？

第一次來旗津，推薦搭乘高雄捷運橘線至西子灣站，再步行前往鼓山輪渡站，搭乘渡輪抵達旗津。根據原文提供的資訊，鼓山－旗津航線一般全票為30元、學生票25元、優待票15元，可以使用一卡通、悠遊卡等電子票證。離峰時段通常約10至15分鐘一班，假日則會依人潮增加班次，建議出發前先確認最新航班資訊。

高雄燈塔需要門票嗎？可以騎車直接上去嗎？

高雄燈塔目前可免費參觀，不過燈塔位於旗后山上，遊客仍需步行進入園區，無法直接騎車抵達燈塔觀景平台。由於沿途有坡道與階梯，建議穿著舒適好走的鞋子，並攜帶飲用水。如果是帶長輩或小朋友同行，則可以放慢腳步，預留更多休息時間。

旗津一日遊什麼時候去最適合？

如果想同時收集美食與港灣美景，推薦選擇下午至傍晚的時段。下午可以先安排旗津老街、咖啡廳及小吃，接近傍晚再登上高雄燈塔，欣賞夕陽下的港灣風景。高雄燈塔也是可以夜間參觀的燈塔園區，若時間充裕，也能留下來欣賞入夜後的城市燈光。不過海邊風勢可能較大，夏季也要注意防曬與補水。

旗津一日遊需要租腳踏車嗎？用走的可以嗎？

如果主要安排這次介紹的旗津老街美食、巷弄咖啡廳與高雄燈塔，其實步行就能串連大部分行程，不一定需要租腳踏車。從旗津輪渡站步行至旗后山入口廣場，約需15分鐘，再沿步道上山即可抵達燈塔。若想延伸到旗津風車公園、彩虹教堂等距離較遠的景點，則可以考慮租借自行車或搭乘其他交通工具，玩起來會更輕鬆。

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