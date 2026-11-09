吃過就回不去了！高雄4.9顆星「全素鬆餅」顛覆想像 網友狂讚：超級無敵爆炸好食

4.9顆星全素鬆餅！高雄這家現烤鬆餅店主打「全素鬆餅」，口感紮實，搭配各式口味抹醬、內餡都很對味，網友評價「超級無敵爆炸好食」、「吃了無負擔」。

芋泥鬆餅，實際販售口味依現場為準。圖／胖嘟嘟の鬆餅IG@pdd__waffle

高雄鹽埕「胖嘟嘟の鬆餅」以地瓜和豆漿取代牛奶和雞蛋，讓所有素別者都可放心吃。不時會推出限定口味，像是紅豆鬆餅、芋泥鬆餅等，內餡與果醬也多為店家自製，料給得很實在，吃完一整個很有飽足感。

季節限定紅豆鬆餅，實際販售口味依現場為準。圖／胖嘟嘟の鬆餅IG@pdd__waffle

部落客阿岑分享肉桂蘋果鬆餅，酸甜蘋果醬、蘋果切片與肉桂粉搭配，整體吃起來清脆酸甜，同樣是值得推薦的口味選擇。

圖／IG@tsen.takao授權

實際查看Google評價，網友吃過後表示「跟普通鬆餅吃起來的口感不同，推薦限定口味芋頭的」、「鬆餅本身是外酥內軟真的超好吃」、「朋友大力推薦來的⋯真的好好吃」。有網友特別提醒，如果喜歡酥脆口感的，一定要趁熱馬上吃。

胖嘟嘟の鬆餅

地址：高雄市鹽埕區莒光街159號

營業時間：13:00-19:00（週一公休）

電話：0970 125 605

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