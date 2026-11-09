快訊

對垃圾車廣播一事致歉 廖玉蕙：越關心公共議題 越應該謹慎面對事實

吃過就回不去了！高雄4.9顆星「全素鬆餅」顛覆想像 網友狂讚：超級無敵爆炸好食

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／IG@tsen.takao授權、胖嘟嘟の鬆餅IG@pdd__waffle
圖／IG@tsen.takao授權、胖嘟嘟の鬆餅IG@pdd__waffle

4.9顆星全素鬆餅！高雄這家現烤鬆餅店主打「全素鬆餅」，口感紮實，搭配各式口味抹醬、內餡都很對味，網友評價「超級無敵爆炸好食」、「吃了無負擔」。

芋泥鬆餅，實際販售口味依現場為準。圖／胖嘟嘟の鬆餅IG@pdd__waffle
芋泥鬆餅，實際販售口味依現場為準。圖／胖嘟嘟の鬆餅IG@pdd__waffle

高雄鹽埕「胖嘟嘟の鬆餅」以地瓜和豆漿取代牛奶和雞蛋，讓所有素別者都可放心吃。不時會推出限定口味，像是紅豆鬆餅、芋泥鬆餅等，內餡與果醬也多為店家自製，料給得很實在，吃完一整個很有飽足感。

季節限定紅豆鬆餅，實際販售口味依現場為準。圖／胖嘟嘟の鬆餅IG@pdd__waffle
季節限定紅豆鬆餅，實際販售口味依現場為準。圖／胖嘟嘟の鬆餅IG@pdd__waffle

部落客阿岑分享肉桂蘋果鬆餅，酸甜蘋果醬、蘋果切片與肉桂粉搭配，整體吃起來清脆酸甜，同樣是值得推薦的口味選擇。

圖／IG@tsen.takao授權
圖／IG@tsen.takao授權

實際查看Google評價，網友吃過後表示「跟普通鬆餅吃起來的口感不同，推薦限定口味芋頭的」、「鬆餅本身是外酥內軟真的超好吃」、「朋友大力推薦來的⋯真的好好吃」。有網友特別提醒，如果喜歡酥脆口感的，一定要趁熱馬上吃。

胖嘟嘟の鬆餅

地址：高雄市鹽埕區莒光街159號

營業時間：13:00-19:00（週一公休）

電話：0970 125 605

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

高雄美食 鬆餅 甜點 地瓜 果醬

相關新聞

台中北屯東光市場人氣小吃！正東山肉圓：Q皮、酥皮肉圓一次吃 還有關東煮、麵線、肉羹都點得到

udn走跳美食／涼子是也 台中肉圓大部分是 Q 皮的炸肉圓，還有少部分軟皮的蒸肉圓，但其實彰化很紅的脆皮炸肉圓台中也是有滴！

吃過就回不去了！高雄4.9顆星「全素鬆餅」顛覆想像 網友狂讚：超級無敵爆炸好食

4.9顆星全素鬆餅！高雄這家現烤鬆餅店主打「全素鬆餅」，搭配各式口味抹醬、內餡都很對味，網友評價「超級無敵爆炸好食」、...

2026「台中耶誕嘉年華」12/14登場！17公尺童話耶誕樹、柳川水舞秀　3大燈區免費拍

2026台中耶誕嘉年華12月14日至2027年1月3日登場，設17公尺主燈、三大燈區及柳川水舞秀，全區免費參觀。

2026全新升級自助吧吃到飽！桃園平鎮「享享鍋物」蔬菜、火鍋配料、飲料、冰淇淋無限取用

udn走跳美食／瑋瑋＊美食萬歲　桃園平鎮美食「享享鍋物」，自2026年5月起全新改裝，現在環南店也有自助吧吃到飽了，...

台北人的充電放空日！搭紅線去北投泡湯、打卡景點+美食

【FunTime小編群】北投可以說是台北人、觀光客都熱愛的溫泉之鄉，濃濃的硫磺味和充滿綠意的環境是它的標誌，帶著裝有換洗衣物的肩背包，是不少人在北投行走的模樣，這次FunTime小編要介紹北投一日遊的必去景點及必吃美食，推薦給正在苦惱週末該上哪去的你。

全台唯一城市！台中連續三年入選綠色旅遊基金會全球百大目的地故事獎

台中永續觀光再獲國際肯定！后里馬場以「乘著歷史向未來：為地方創造新的共同記憶」為主題，榮獲全球綠色旅遊目的地基金會「2026全球百大目的地故事獎」，繼台中國際花毯節、環山獵人登山步道後，連續三年獲此肯定，為全台唯一創此佳績的城市。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。