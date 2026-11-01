【澎湖住宿】貝富門澎湖灣行旅 | 入住全台最老眷村！獨享無敵海景與西瀛虹橋莒光新村老屋翻修

三月的澎湖少了旺季的擁擠，多了一分初春的愜意。這次的澎湖之旅，入住充滿歷史韻味又擁有絕佳地理位置的「貝富門澎湖灣行旅」，這裡不僅僅是一間飯店，它的前身可是全台最古老的眷村「莒光新村」，經過翻修後，保留了傳統的咾咕石建築外觀，內部則換上了舒適現代的設備。最棒的是，走出房門就能擁抱整片湛藍的澎湖灣，甚至還能遠眺著名的「西瀛虹橋」，加上又離馬公市區非常近，完全是白天吃飯參觀好行程，夜晚享受海景環繞的氛圍。

澎湖灣行旅 名稱 ：貝富門澎湖灣行旅

：貝富門澎湖灣行旅 英文 ：Penghu Bay Resort

：Penghu Bay Resort 電話 ：(06)926-0055

：(06)926-0055 地址 ：澎湖縣馬公市莒光村81號 (Google地圖)

：澎湖縣馬公市莒光村81號 (Google地圖) 官方網站 ：澎湖灣行旅

：澎湖灣行旅 訂房連結 ：奧丁丁揪你訂房

：奧丁丁揪你訂房 停車資訊 ：館外停車場(數量有限)

：館外停車場(數量有限) 最早可辦理入住時間 ：15:00

：15:00 最晚可辦理退房時間 ：11:00

：11:00 特色： 近鬧區、高CP值、豐盛早餐、機能便利

近鬧區、高CP值、豐盛早餐、機能便利 訂房優惠代碼 ： STOWL100

： 使用期限 ：即日起至 2026/12/31

：即日起至 2026/12/31 優惠內容 ：單筆訂房滿 2,000 元，輸入優惠碼即可折抵 100 元（數量有限，用完為止）

如果從澎湖機場就直接租機車過來的話，大約騎18分鐘就可抵達，還會先經過馬公市區，接待中心的外面有機車停車格可以停。

報到的大廳滿像是遊客中心的，裡面的設計簡樸，白色的牆面有種度假的氛圍感。

房間共分成八區，我是拿到六區的房間，也就是可以直接看到海的區域。

這裡除了辦理入住手續外，現場還有販售一些點心零食，如果晚上真的肚子餓想吃東西也是一個選擇。

民宿環境

這裡是台灣最古老的眷村改建而成，所有的房間都是保留一層樓的平房格局，總共有分成八區，每區的位置以及能看到的風景都不太一樣。

一整排的房屋看下去井然有序，加上再過去就是海邊，周圍都不會有其他建築物影響景觀。

從台北大都市來到這裡，會給人一種鄉村愜意的優閒感，放慢步調細細品味這裡的生活，不會被繁忙的步調束縛住。

這次入住的是「澎湖灣海景房」，房間的空間滿寬敞的，後面還有一個小客廳。

在門口進來右手邊是長桌，空間還算充裕，只是拍攝裝備太多讓畫面變得有點擁擠XD。

除了電話、檯燈之外還有附蚊香，主要是夏天天氣炎熱加上這裡又靠海邊容易有蚊蟲，提供給房客使用。

桌子下是小冰箱，裡面都是淨空的狀態，可以買點心或是飲料冰在裡面。

雙人床的軟硬度是中間偏軟一點點，不過睡起來還滿舒適的，地板上的磁磚是保留傳統的磁磚，讓房間整體有復古結合現代風。

牆上有澎湖這邊的風景照，加上是用黑白色呈現，就像是底片相機拍出來的氛圍感。

床旁邊是大衣櫃，分成上面掛衣服的空間和下面分隔的空間，可以同時把衣物和行李都收納在裡面。

衣櫃延伸出來一個小中島，上面有熱水壺、茶包和咖啡包可以自由取用，另外有提供一壺水，不得不說用這種玻璃杯裝滿有質感的，而且上面還是可以放茶包來沖泡。

房間提供的馬克杯上面有民宿的Logo，上面的小杯蓋還可以當作杯墊使用。

這間海景房是可以直接看到「西瀛虹橋」，在澎湖花火節的時候可以直接放到施放的煙火，完全不用到現場跟大家人擠人。

房間後面有一個區域是小客廳，旁邊的窗簾拉開就可以直接看到海景，雖然外面還是有一片室外區域，如果想要更靠近大海白天可以再往外走一點。

桌上有提供新鮮水果可以吃，對於出來玩的人來說白天比較不會有機會吃到水果，剛好可以補充點營養，而且水果都非常新鮮，小番茄還有額外用塑膠袋包起來可以洗一洗後帶著吃。

電視在客廳的地方，如果躺在床上就看不太到稍微可惜一點，不過我們回到民宿的時間都比較晚，基本上洗完澡休息一陣子就會睡覺比較少在看電視。

浴室介紹

浴室的空間也是十分寬敞，扣除掉乾濕分離的淋浴區後能使用的空間還有非常多。

洗手台上有提供超大面鏡子，雖然不是全身的但因為浴室夠寬敞，只要站後面一點還是能夠幾乎照到全身。

水龍頭的造型滿可愛的，白色圓潤的設計滿有質感的。

旁邊有提供洗手乳，在洗手台的左下方是盥洗用毛巾。

右邊的櫃子是室內拖鞋，下方還有一個空籃子可以裝用過的毛巾，方便整理空間避免太雜亂。

吹風機旁有一個移動式的伸縮鏡子，早上如果要化妝可以拉近使用。

馬桶的左右空間十分寬敞，只是正前方就是超大鏡子一開始還有點不太習慣啊XD

淋浴區的地方有提供沐浴乳、洗髮精、潤髮乳三種沐浴用品，個人是覺得還滿好用的保濕效果不錯。

花灑的部分有提供垂直可以直接從頭到腳沖洗，這是我出來住宿滿喜歡的一個設備，除了可以快速沖洗外，直接從頭淋浴下來非常過癮。

下方的水龍頭跟洗手台上的設計有點類似，另外這裡的水溫和出水量都十分穩定，可以舒舒服服的洗澡。

旁邊有提供小椅子，對於長者或是小朋友可以坐著洗也比較安全。

在門口旁邊是曬毛巾的架子，或是可以拿衣架來掛。

戶外環境

圖片最中間的落地窗就是我們住的房間，往外看還有一個小草坪，雖然可以直接看到海但還是稍微有點距離。

往外走有座椅可以坐著，不管是買東西回來吃或是喝飲料欣賞海景都適合，基本上這邊的空間都是公用的，淡季來幾乎沒什麼人不用擔心沒地方坐。

從房間走出來就是一望無際的大海，這就是來離島的一個最大魅力所在。

且澎湖的海非常清澈，遠遠望過去能見度很高。

不遠處就是「西瀛虹橋」，可惜我們不是在花火節的時候來，不然還滿期待夜晚施放煙火的畫面。

其實我滿喜觀在看海的時候順便觀察海上的船隻，不同類型的船隻有不同的用處，也是平常在都市上班比較沒機會接觸到的地方。

早餐介紹

早餐的部分是在隔壁的「中正堂」，來到這裡吃早餐有種回憶當兵的感覺。

加上眷村旁邊也有營區，就像是在體驗軍中的早晨一樣。

餐廳的地點是在二樓，從大門走進去後左前方的樓梯上樓就會到。

二樓餐廳的空間滿寬敞的，左邊中間是餐點的區域，右邊一整排都是座位區。

這裡的早餐樣式雖然不到非常豐富，但是常見的中式餐點幾乎都有提供。

豆漿是提供熱豆漿，可能是因為現在天氣還算涼爽都是以熱食為主。

角落處是「魯肉燥」，滿符合中南部的口味，重點是鍋蓋打開的瞬間，肉燥香是直接竄出來。

如果習慣吃粥的人這裡搭配的小菜滿齊全的，連鹹蛋、肉鬆都有提供。

我們大約是8點左右來吃早餐，其他旅客幾乎都是旅行團的，所以我們到餐廳時大家幾乎都快吃飽了，就只能等下一輪的菜上來XD

熱食區大多都是中式的家常菜，吃起來真的會覺得越來越有軍中的氛圍，因為之前滿多菜色都跟這裡相符。

後來有端出「三色燒賣」，基本上兩籠一上來很快就被搶購一空，看來燒賣是這裡的熱門餐點。

旁邊有「黑糖饅頭」和「銀絲卷」，都是屬於比較小顆的類型，這樣比較不會吃一顆就有明顯的飽足感，可以保留胃多吃其他的菜色。

每樣餐點都夾一些，雖然菜色看似簡單但卻有一股懷舊的風味感。

這接家常菜其實都沒有太多的調味，吃起來都是爆香後加油拌炒，大多都是食材的原味呈現出來。

現場外面一開始只有一位人員在處理，雖然很忙碌但是非常熱情，出來玩如果當地人這麼熱情其實餐點的美味又能增添不少。

最讓我印象深刻的是這顆「黑糖饅頭」，從中間剝開來黑糖的濃郁香味遠遠超過我的想像，在嘴中咀嚼的過程中黑糖的香味都沒有停過。

「銀絲卷」是我滿喜歡吃的饅頭之一，都會把中間黃色的部分一條一條撕下來慢慢吃，小時候就覺得跟吃薯條一樣的感覺

結語

這次在「貝富門澎湖灣行旅」的住宿體驗非常特別，因為它打破了傳統飯店的格局，用「聚落」的形式讓人真正住進了澎湖的歷史與風景裡，加上旁邊又是有名的「篤行十村」，裡面設有「張雨生故事館」與「潘安邦紀念館」，讓遊客來這體體驗眷村的房間外，還能細細品味知名歌手的事蹟，來一場不同以往的旅遊行程，如果你也喜歡這種帶有文化底蘊、安靜且擁有無敵海景的住宿環境，下次來澎湖，不妨把這裡列入你的清單中！

貝富門澎湖灣行旅 Penghu Bay Resort

電話：(06)926-0055

地址：澎湖縣馬公市莒光村81號 （Google地圖 ）

官方網站：澎湖灣行旅

停車資訊：館外停車場（數量有限）

最早可辦理入住時間：15:00

最晚可辦理退房時間：11:00

特色：近鬧區、高CP值、豐盛早餐、機能便利

訂房優惠代碼：STOWL100

使用期限：即日起至 2026/12/31

優惠內容：單筆訂房滿 2,000 元，輸入優惠碼即可折抵 100 元（數量有限，用完為止）

文章來源：踢賴旅遊 FB：踢賴旅遊 / Tylinne Travel

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