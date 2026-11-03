高雄在地人只服這家！傳承三代的「老字號白糖粿」 外酥軟糯一吃滿足

苓雅美食《正牌白糖粿》位於苓雅自強三路上，是一家超人氣的白糖粿，尤其已經傳承三代的白糖粿，每次去都是大排長龍，是一家現場排隊要稍微等一下的店，這家白糖粿可說是高雄前兩強的白糖粿，每次都炸的外酥裡面軟糯，是在地人都會去吃的白糖粿。

正牌白糖粿店家資訊

正牌白糖粿 營業地址：高雄市苓雅區城北里自強三路41號

聯絡電話：0958 226 729

營業時間：星期一至星期日13:30-21:00

雖然招牌已經有點斑駁，但是不影響店家生意，還是超級好，每次來都要排隊，尤其是炸芝麻球一定要先預約不然就是要現場等，不然可是吃不到的。

這芝麻球還有分紅豆、芋頭、花生、芝麻等等，每一種都有人在買也都非常好吃。

正牌白糖粿菜單

正牌白糖粿推薦

白糖粿 $20

白糖粿外皮非常酥脆，而且分量非常大顆，可以跟店家選擇要沾糖粉或是芝麻，或是像我這樣綜合的，內層非常軟糯綿密帶有一點Q感，吃起來非常滿足，但是吃一整顆就會感到有點膩感，個人覺得可以搭配著無糖飲料或是兩個人吃一顆剛剛好。

芝麻球 $20

芝麻球室外皮沾滿芝麻，外皮滿滿的地瓜泥炸得非常酥脆，裡面滿滿的地瓜密，搭配著綿密的芋頭泥，吃起來非常清爽且非常好吃，不會過甜吃起來大小也剛剛好，個人蠻愛吃這個芝麻球大過白糖粿，但是白糖粿也是排行在我心中前三名的地位了。

正牌白糖粿

所在地址：臺灣高雄市苓雅區城北里自強三路41號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 13:30-21:00

店家電話：0958 226 729

文章來源：美食小蕃薯 FB：美食小蕃薯

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