高雄在地人只服這家！傳承三代的「老字號白糖粿」 外酥軟糯一吃滿足
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苓雅美食《正牌白糖粿》位於苓雅自強三路上，是一家超人氣的白糖粿，尤其已經傳承三代的白糖粿，每次去都是大排長龍，是一家現場排隊要稍微等一下的店，這家白糖粿可說是高雄前兩強的白糖粿，每次都炸的外酥裡面軟糯，是在地人都會去吃的白糖粿。
正牌白糖粿店家資訊
- 營業地址：高雄市苓雅區城北里自強三路41號
- 聯絡電話：0958 226 729
- 營業時間：星期一至星期日13:30-21:00
正牌白糖粿
雖然招牌已經有點斑駁，但是不影響店家生意，還是超級好，每次來都要排隊，尤其是炸芝麻球一定要先預約不然就是要現場等，不然可是吃不到的。
這芝麻球還有分紅豆、芋頭、花生、芝麻等等，每一種都有人在買也都非常好吃。
正牌白糖粿菜單
正牌白糖粿推薦
白糖粿 $20
白糖粿外皮非常酥脆，而且分量非常大顆，可以跟店家選擇要沾糖粉或是芝麻，或是像我這樣綜合的，內層非常軟糯綿密帶有一點Q感，吃起來非常滿足，但是吃一整顆就會感到有點膩感，個人覺得可以搭配著無糖飲料或是兩個人吃一顆剛剛好。
芝麻球 $20
芝麻球室外皮沾滿芝麻，外皮滿滿的地瓜泥炸得非常酥脆，裡面滿滿的地瓜密，搭配著綿密的芋頭泥，吃起來非常清爽且非常好吃，不會過甜吃起來大小也剛剛好，個人蠻愛吃這個芝麻球大過白糖粿，但是白糖粿也是排行在我心中前三名的地位了。
正牌白糖粿
所在地址：臺灣高雄市苓雅區城北里自強三路41號
營業時間：日 一 二 三 四 五 六 13:30-21:00
店家電話：0958 226 729
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