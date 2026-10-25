一枚永續幣｜「劉正港檸檬汁」中華店 把半世紀的澎湖滋味繼續搖下去

1978年，故事從檸檬、百香果、紅茶開始

劉正港檸檬汁的故事，可以追溯到民國67年，也就是1978年。第一代劉鉗先生最早在澎湖中正路一帶做生意。那個年代的飲料店，和現在年輕人熟悉的手搖飲店完全不同。當時採用的是許多老一輩澎湖人熟悉的「搖搖冰」方式，三個桶子裡分別裝著檸檬、百香果與紅茶。就是這麼簡單。

對現在習慣站在櫃檯前選擇甜度、冰量、加料的消費者來說，很難想像一間飲料店曾經只需要三種選擇一種甜度。但也正是這三種簡單的味道，陪著劉正港慢慢累積第一批客人。

其中，檸檬汁逐漸成為最具代表性的招牌。澎湖夏季日照強烈，對在島上旅行的人而言，騎著機車吹著海風、曬過一段路後，最直接的渴望往往就是一杯冰涼清爽的飲料。檸檬的酸、糖的甜，加上冰涼入口的暢快感，簡單，卻很適合澎湖的夏天。於是，一杯原本只是三種選擇之一的檸檬汁，經過時間累積，慢慢成為許多人記憶裡的「澎湖必喝的那一味」。

而當年站在中正路旁做生意的第一代劉鉗先生，也已經九十多歲。從父親到女兒，兒子，從路邊的搖搖冰到現在的店面。(飛炫葡萄媽提供)

老店的第二代，不是某一天才突然開始接班

劉正港第二代從國小三年級開始，就已經跟著父親做生意。小時候可能還不知道什麼叫「品牌傳承」，只是家裡在做生意，自然就在旁邊幫忙。看著父親準備飲料、招呼客人，也看著一杯又一杯檸檬汁從爸爸手裡交到客人手裡。長大之後，也曾離開澎湖，到台灣本島工作。這是許多離島家庭很熟悉的人生軌跡。年輕時離開家鄉尋找工作與不同的生活，隨著父母年紀漸長，再重新思考自己與故鄉、家庭事業之間的關係。後來因為父親年紀越來越大，她選擇回到澎湖，重新接起家裡的生意。

如今，中華店已經營七年，中正路的正港檸檬汁則由哥哥經營。而當年站在中正路旁做生意的第一代劉鉗先生，也已經九十多歲。從父親到女兒，兒子，從路邊的搖搖冰到現在的店面。澎湖改變了，旅行方式改變了，喝飲料的習慣也變了。但傳承爸爸的古法熬煮糖水、檸檬每日新鮮壓榨、飲品保證不加冰塊的那杯檸檬汁還在。

劉正港除了單杯飲品，也提供大容量的桶裝飲料服務，因應團體、活動與多人聚會的需求。(飛炫葡萄媽提供)

天然水果的味道，本來就會隨著季節改變

近半世紀的時間裡，飲料市場早已發生巨大變化。現在的消費者習慣「標準化」——今天喝到的第一杯，最好和下一次喝到的味道一模一樣。但使用天然水果，有些事情本來就無法如此精準。檸檬會受到季節、氣候與生長條件影響，不同時間的果實，酸度、香氣甚至風味都可能有所不同。所以，當一杯飲料選擇以天然水果製作，就必須接受自然本身存在變化。這反而也是地方飲食有趣的地方。

我們總說旅行要吃「在地」、吃「自然」，但真正的自然，本來就不是工業化產品裡永遠一模一樣的味道。季節會變，水果也會變。店家所要做的，是在這些變化之間，持續調整，盡可能守住老客人記憶中的酸甜平衡。從早期只有檸檬、百香果、紅茶，到今天更多元的飲品選擇，劉正港也一路跟著不同世代旅人的口味改變。但很多人走進店裡，最後還是會點一杯最熟悉的檸檬汁。因為喝下去的不只是酸與甜，也是這間澎湖老店累積了近半世紀的時間。

從三桶搖搖冰，到今天的一桶共享

劉正港除了單杯飲品，也提供大容量的桶裝飲料服務，因應團體、活動與多人聚會的需求。看似只是另一種販售方式，卻也提供了一種減少包裝的可能。如果一場活動有數十人甚至上百人，每個人各自購買一杯外帶飲料，就可能同時產生大量獨立杯具、杯蓋、吸管與提袋。改成大容量桶裝集中供應，再搭配自備杯、可重複使用的杯具或循環杯，就有機會減少部分一次性包材。換個方式思考：一百個人想喝飲料，不一定非得產生一百組獨立包裝。

從1978年的三桶搖搖冰，到今天的大容量桶裝飲料，沒想到一個「桶」字，意外串起了劉正港的過去與現在。而接下來，這間賣飲料的店，又做了一件看似與做生意有點矛盾的事——免費請旅人喝水。

「請大家自備環保水壺」要真正成為旅行習慣，不能只要求旅客改變。目的地本身，也需要提供讓環保選擇變得方便的條件。(飛炫葡萄媽提供)

一間賣飲料的店，為什麼還要免費請你喝水？

走進劉正港檸檬汁中華店，可以看到「飲水共享地圖 Water Refill Map」的標示。因為這裡除了是一間飲料店，同時也是「奉茶行動」的奉茶站。現場設有飲水設備，並標示著：「請自備容器，RO逆滲透開水。」這件事情出現在一間飲料店裡，格外有意思。

一個口渴的旅人走進店裡，最符合商業邏輯的結果，應該是買一杯飲料。但如果你今天只是想喝水，只要帶著自己的水壺來，店家也願意提供飲水，讓經過的旅人停下來裝水、喝口水、歇歇腳。過去響應世界地球日時，也曾公開分享「守護地球，從日常生活做起」的理念，包含減少食物浪費、自備環保餐具、選擇環境友善產品，以及確實做好垃圾分類。奉茶，就是其中一項劉正港落實在店裡的行動。

在澎湖，自備水壺還需要「有地方可以裝水」

我們經常告訴旅人：「記得自備水壺。」但站在旅人的角度想，水喝完之後呢？尤其在澎湖的夏天，頂著烈日騎著機車，從一個景點前往下一個景點，一整天下來一定需要不斷補充水分。當水壺空了，又找不到地方裝水，最方便的方法就是走進便利商店買一瓶瓶裝水。喝完，再產生一個寶特瓶。

因此，「請大家自備環保水壺」要真正成為旅行習慣，不能只要求旅客改變。目的地本身，也需要提供讓環保選擇變得方便的條件。這就是飲水共享地圖與奉茶站存在的價值。當越來越多店家願意提供補水服務，旅人知道自己的水壺喝完之後，沿途還有地方可以再次裝滿，自備水壺才真正變得可行。

一次補水或許只是少買一瓶水。但當同樣的行為不斷被不同旅人重複，減少一次性瓶裝水才有可能慢慢成為一種新的旅行習慣。

劉正港檸檬汁從路邊三桶搖搖冰走進現在的店面，從第一代傳到第二代，從三種飲料發展出更多元的選擇。(飛炫葡萄媽提供)

從一杯奉茶，再走到一枚澎湖永續幣

2025年，劉正港又多了一個新的身分——澎湖永續幣合作店家。旅客透過指定的環境友善行動取得永續幣後，可以循著永續地圖找到合作店家，再依照不同店家提供的方式使用。目前帶著永續幣來到劉正港檸檬汁中華店，飲品消費滿100元可享95折優惠。而劉正港也進入此次永續幣回流的優選店家之中。

永續幣真正有趣的地方，不只是那幾元或幾折的優惠。它試著建立的是一個循環：完成一項環境友善行動，得到一枚永續幣；再拿著這枚幣，循著地圖走進一間願意投入永續的地方店家。於是，一個原本可能在完成任務之後就結束的環保行動，開始有了下一站。旅客可能因為一枚幣，第一次注意到某間老店；也可能因為想使用它，而開始思考自己這趟旅行的消費，最後支持了誰。當永續與旅行消費真正連在一起，「環保」才不只是離開旅遊景點時，垃圾桶旁的一句提醒。

目前帶著永續幣來到劉正港檸檬汁中華店，飲品消費滿100元可享95折優惠 。 (飛炫葡萄媽提供)

永續，不只是少一個杯子

採訪一間經營近半世紀的澎湖老店，也會發現「永續」其實有很多不同的層次。減少一次性包裝、自備水壺、提供奉茶、垃圾分類，都是環境永續的一部分。但對澎湖這樣一座高度與觀光產業連結的島嶼而言，還有另一件事情值得被討論：地方的味道，能不能繼續留下來？

1978年的澎湖，與2026年的澎湖早已完全不同。旅人的旅行方式變了，消費習慣變了，飲料市場更是從檸檬、百香果、紅茶三種簡單選擇，從路邊三桶搖搖冰走進現在的店面，從第一代傳到第二代，從三種飲料發展出更多元的選擇；現在又從桶裝共享、奉茶行動，一路參與到澎湖永續幣。做法一直在改變，但那杯最初的檸檬汁沒有消失。

環境的永續，是希望島嶼少承受一點負擔；而地方文化的永續，則是希望多年以後，旅人來到澎湖，依然能找到一些只有在這座島上才有意義的味道與故事。

當一枚幣開始流動、一個水壺被重新裝滿、一個杯子被多使用一次，旅行與島嶼之間，就多了一種更友善的關係。

下一次來澎湖，讓旅行多一個選擇

永續旅行並不是要求每一位來澎湖的人，在短短幾天的假期裡做出多麼巨大的改變。很多時候，它只是選擇。水壺喝完了，是再買一瓶水，還是找一個奉茶站？參加活動時，是每人拿一組獨立包裝，還是有機會選擇桶裝共享、搭配自己的杯子？完成環保任務拿到永續幣，是把它放進行李當紀念，還是拿著它走進一間永續合作店家，讓這枚幣繼續流動？

而當你想喝一杯飲料時，也可以選擇多認識一間在澎湖走了近半世紀的地方老店。從1978年的三桶搖搖冰，到今天的一杯奉茶、一桶共享飲料，再到旅人手裡的一枚永續幣，劉正港檸檬汁走過的近半世紀，也像是一段縮小版的澎湖旅行變遷史。時代一直向前，旅行的方法也會繼續改變。但有些味道，可以被留下來；有些習慣，也可以從今天開始慢慢改變。

下一次經過劉正港，如果水壺剛好空了，可以停下來裝一杯水；如果想喝點屬於澎湖老味道的酸甜，再點上一杯檸檬汁。而如果口袋裡剛好還有一枚澎湖永續幣，也別忘了，它真正的意義並不只是折扣。當一枚幣開始流動、一個水壺被重新裝滿、一個杯子被多使用一次，旅行與島嶼之間，就多了一種更友善的關係。

從當年的三桶飲料，到今天的一枚永續幣，劉正港改變的是做生意的方法；而想留下來的，始終是那一杯陪著澎湖走過近半世紀的酸甜滋味。讓老味道繼續傳下去，也讓下一代還有一座值得好好旅行的澎湖——或許，這就是一間老店最貼近生活的「永續」。

撰文 | 飛炫葡萄媽

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「永續幣」活動辦法＆完整永續地圖合作店家：https://www.penghu-nsa.gov.tw/ST/sbmap.htm

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