「借過一下，我去放風」 2026 屏東風域祭熱鬧開學 金曲卡司、光雕大秀、尋寶探險全面展開！

準備好讓落山風吹散日復一日的沉悶了嗎？今年 10 月 23 日至 25 日，給自己一個正當的理由遠離塵囂，把身心靈通通交給屏東的風！

備受矚目的「2026 屏東風域祭」即將於牡丹遊客中心迎來最熱鬧的「開學典禮」。今年活動以「借過一下，我去放風」為主題，將整個恆春半島化作一所沒有圍牆的「風域學校」，準備好帶大家來一場最 chill 的放風之旅！

「2026 屏東風域祭」即將於牡丹遊客中心迎來最熱鬧的「開學典禮」。（圖｜屏東縣政府）

開幕首日絕對不能錯過！當天將由排灣族鼻笛吹響第一道風聲，象徵風域祭正式啟程；接續由高士古謠薪唱演出，將用穿透山海的嗓音，帶領大家感受這片土地的脈動，引領現場觀眾走進風域學校，現場更將上演震撼視覺的「光雕聲光秀」，將落山風與半島的自然意象投射在遊客中心建築上，絕對是這次放風之旅必拍亮點！

現場更將上演震撼視覺的「光雕聲光秀」，將落山風與半島的自然意象投射在遊客中心建築上。（圖｜屏東縣政府）

26 組金曲卡司接力嗨唱！「大風子音樂會」點燃半島放風派對

開幕儀式後，無縫接軌的是連嗨三天的「大風子音樂會」！10 月 23 日當晚起，將由金曲卡司與人氣 DJ 輪番上陣，包含戴愛玲、舞炯恩、舒米恩、亞立山大、黑旋風、三十而立、壓滿俱樂部、Eylim 瑞祥及現場互動街頭藝人等 26組團隊演出，三天音樂演出，從部落古謠、地方創作、獨立音樂、流行音樂到DJ，讓不同聲音在屏東相遇，帶來最原汁原味的半島的節奏。

三天音樂演出，從部落古謠、地方創作、獨立音樂、流行音樂到DJ。（圖｜屏東縣政府）

除了舞台上的音樂饗宴，現場更集結充滿半島特色的「風域福利社」市集！今年精選35家特色品牌進駐，邀集風域半島區域內的在地職人、特色餐飲及文創手作品牌共同參與，呈現半島豐富的飲食文化、工藝創作與地方特色，讓民眾在享受音樂之餘，也能透過市集認識在地產業與職人故事，感受風域半島獨有的生活魅力。

喝免費咖啡、逛人氣市集！來「風域福利社」吃飽喝足躺草皮

除了舞台上的音樂饗宴，現場更集結充滿半島特色的「風域福利社」市集！今年精選35家特色品牌進駐，邀集風域半島區域內的在地職人、特色餐飲及文創手作品牌共同參與，呈現半島豐富的飲食文化、工藝創作與地方特色，讓民眾在享受音樂之餘，也能透過市集認識在地產業與職人故事，感受風域半島獨有的生活魅力。

10 月 24 日限定「定向越野」大挑戰。（圖｜屏東縣政府）

同時，「放風補給行動咖啡車」也將於現場大方贈送出每日限量 100 杯的免費咖啡！無論是品嚐原創美食、尋寶手作工藝，還是來杯特色小飲，保證讓你逛到不想回家。你可以端著美食、聽著好歌，舒服地躺在草地上的懶人骨頭放空，享受風域半島專屬的愜意時光。

最適合親子的實境闖關遊戲！帶著孩子走進真實的部落場景。（圖｜屏東縣政府）

今年市集更推出超有趣的集點任務！只要消費滿額或歸還環保餐具，就能累積點數，兌換風域祭限定冰箱貼或造型 USB。你可以端著美食、聽著好歌，舒服地躺在草地上放空，享受風域半島專屬的愜意時光。

體驗活動一覽

體驗1● 借過一下我去追風！10 月 24 日限定「定向越野」大挑戰

結合體力與半島獨特地景的計時挑戰！參賽者需憑藉地圖與指北針，在牡丹鄉的山林與聚落間尋找檢查點。不論是追求速度的個人競賽，還是享受解謎樂趣的雙人體驗，都能用雙腳感受風域半島土地的溫度。即日起已開放線上報名，順利完賽除了有相關完賽禮，還有機會參加抽獎，把最大獎「水冷扇」帶回家！

活動日期：10 月 24 日

活動時間：14:00 -16:00

報名網址：https://reurl.cc/6X4GDk

體驗2● 把南國微風帶回家！「玩美實驗室」手作體驗

不再走馬看花，親自動手創造回憶！活動期間每日皆有豐富的手作課程，結合半島在地素材與創意，讓你親手把南國的微風與回憶做成專屬紀念品。「玩美實驗室」採線上報名制，名額有限，手作控千萬別錯過！

活動日期：10 月 23 日 至 10 月 25 日

活動時間：14:00 – 17:00

報名網址：https://reurl.cc/7YvyyN

體驗3● 化身部落探險家！「半島探險日記」定向尋寶

最適合親子的實境闖關遊戲！活動期間每日下午，皆可至現場服務台免費報名領取探險地圖，帶著孩子走進真實的部落場景。 只要跟著地圖指引走進牡丹，完成「車城洋蔥分類、部落長者植物編織、港口捕魚人拉網、半島民謠月琴打擊」等 4 項地方職人體驗，最後寫下「風域日常情書」明信片投入慢遞郵筒，寄給半年後的自己，集滿印章就能把「風域祭專屬神秘小禮物」帶回家！

活動日期：10 月 23 日 至 10 月 25 日

活動時間：全日

報名方式：現場自由報名參加

免費接駁車服務

1. 外地旅客接駁｜𝟲𝟬分鐘一班

進場｜ 恆春立體停車場－牡丹水庫：𝟏𝟑:𝟎𝟎至𝟐𝟏:𝟎𝟎

離場｜ 牡丹水庫－恆春立體停車場：𝟭𝟰:𝟬𝟬至𝟮𝟮:𝟬𝟬

站點： 恆春立體停車場 ⇄ 車城農會 ⇄ 四重溪溫泉區停車場 ⇄ 石門古戰場停車場 ⇄ 牡丹遊客中心 ⇄ 牡丹國中 ⇄ 牡丹水庫

2. 停車場接駁｜𝟭𝟯:𝟬𝟬至𝟮𝟭:𝟯𝟬

路線｜ 進場：牡丹水庫－四重溪溫泉區停車場 ／ 離場：四重溪溫泉區停車場－牡丹水庫

班次｜ 𝟭𝟲:𝟯𝟬前：𝟯𝟬分鐘一班 ／ 𝟭𝟲:𝟰𝟱點後：𝟭𝟱分鐘一班

站點： 牡丹水庫 ⇄ 牡丹國中 ⇄ 牡丹遊客中心 ⇄ 石門古戰場停車場 ⇄四重溪溫泉區停車場

3. 開車停好車，再搭接駁進會場

恆春立體停車場 (收費)

四重溪溫泉區停車場 (收費)

石門古戰場停車場

牡丹國中校門口停車場

牡丹水庫停車場

Google Maps 地圖： https://reurl.cc/zOG7O6

活動網站：https://2026-wind-peninsula-fest.windpeninsula.tw/

更多訊息：https://linktr.ee/wind_peninsula

本文經授權轉載自欣傳媒XINMEDIA

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