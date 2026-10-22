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「借過一下，我去放風」 2026 屏東風域祭熱鬧開學 金曲卡司、光雕大秀、尋寶探險全面展開！

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屏東縣政府期盼透過深度遊程讓民眾體驗有別於傳統印象的恆春半島風貌。（屏東縣政府提供）
屏東縣政府期盼透過深度遊程讓民眾體驗有別於傳統印象的恆春半島風貌。（屏東縣政府提供）

準備好讓落山風吹散日復一日的沉悶了嗎？今年 10 月 23 日至 25 日，給自己一個正當的理由遠離塵囂，把身心靈通通交給屏東的風！

備受矚目的「2026 屏東風域祭」即將於牡丹遊客中心迎來最熱鬧的「開學典禮」。今年活動以「借過一下，我去放風」為主題，將整個恆春半島化作一所沒有圍牆的「風域學校」，準備好帶大家來一場最 chill 的放風之旅！

「2026 屏東風域祭」即將於牡丹遊客中心迎來最熱鬧的「開學典禮」。（圖｜屏東縣政府）
「2026 屏東風域祭」即將於牡丹遊客中心迎來最熱鬧的「開學典禮」。（圖｜屏東縣政府）

開幕首日絕對不能錯過！當天將由排灣族鼻笛吹響第一道風聲，象徵風域祭正式啟程；接續由高士古謠薪唱演出，將用穿透山海的嗓音，帶領大家感受這片土地的脈動，引領現場觀眾走進風域學校，現場更將上演震撼視覺的「光雕聲光秀」，將落山風與半島的自然意象投射在遊客中心建築上，絕對是這次放風之旅必拍亮點！

現場更將上演震撼視覺的「光雕聲光秀」，將落山風與半島的自然意象投射在遊客中心建築上。（圖｜屏東縣政府）
現場更將上演震撼視覺的「光雕聲光秀」，將落山風與半島的自然意象投射在遊客中心建築上。（圖｜屏東縣政府）

26 組金曲卡司接力嗨唱！「大風子音樂會」點燃半島放風派對

開幕儀式後，無縫接軌的是連嗨三天的「大風子音樂會」！10 月 23 日當晚起，將由金曲卡司與人氣 DJ 輪番上陣，包含戴愛玲、舞炯恩、舒米恩、亞立山大、黑旋風、三十而立、壓滿俱樂部、Eylim 瑞祥及現場互動街頭藝人等 26組團隊演出，三天音樂演出，從部落古謠、地方創作、獨立音樂、流行音樂到DJ，讓不同聲音在屏東相遇，帶來最原汁原味的半島的節奏。

三天音樂演出，從部落古謠、地方創作、獨立音樂、流行音樂到DJ。（圖｜屏東縣政府）
三天音樂演出，從部落古謠、地方創作、獨立音樂、流行音樂到DJ。（圖｜屏東縣政府）

除了舞台上的音樂饗宴，現場更集結充滿半島特色的「風域福利社」市集！今年精選35家特色品牌進駐，邀集風域半島區域內的在地職人、特色餐飲及文創手作品牌共同參與，呈現半島豐富的飲食文化、工藝創作與地方特色，讓民眾在享受音樂之餘，也能透過市集認識在地產業與職人故事，感受風域半島獨有的生活魅力。

喝免費咖啡、逛人氣市集！來「風域福利社」吃飽喝足躺草皮

除了舞台上的音樂饗宴，現場更集結充滿半島特色的「風域福利社」市集！今年精選35家特色品牌進駐，邀集風域半島區域內的在地職人、特色餐飲及文創手作品牌共同參與，呈現半島豐富的飲食文化、工藝創作與地方特色，讓民眾在享受音樂之餘，也能透過市集認識在地產業與職人故事，感受風域半島獨有的生活魅力。

10 月 24 日限定「定向越野」大挑戰。（圖｜屏東縣政府）
10 月 24 日限定「定向越野」大挑戰。（圖｜屏東縣政府）

同時，「放風補給行動咖啡車」也將於現場大方贈送出每日限量 100 杯的免費咖啡！無論是品嚐原創美食、尋寶手作工藝，還是來杯特色小飲，保證讓你逛到不想回家。你可以端著美食、聽著好歌，舒服地躺在草地上的懶人骨頭放空，享受風域半島專屬的愜意時光。

最適合親子的實境闖關遊戲！帶著孩子走進真實的部落場景。（圖｜屏東縣政府）
最適合親子的實境闖關遊戲！帶著孩子走進真實的部落場景。（圖｜屏東縣政府）

今年市集更推出超有趣的集點任務！只要消費滿額或歸還環保餐具，就能累積點數，兌換風域祭限定冰箱貼或造型 USB。你可以端著美食、聽著好歌，舒服地躺在草地上放空，享受風域半島專屬的愜意時光。

體驗活動一覽

體驗1● 借過一下我去追風！10 月 24 日限定「定向越野」大挑戰

結合體力與半島獨特地景的計時挑戰！參賽者需憑藉地圖與指北針，在牡丹鄉的山林與聚落間尋找檢查點。不論是追求速度的個人競賽，還是享受解謎樂趣的雙人體驗，都能用雙腳感受風域半島土地的溫度。即日起已開放線上報名，順利完賽除了有相關完賽禮，還有機會參加抽獎，把最大獎「水冷扇」帶回家！

活動日期：10 月 24 日

活動時間：14:00 -16:00

報名網址：https://reurl.cc/6X4GDk 

體驗2● 把南國微風帶回家！「玩美實驗室」手作體驗

不再走馬看花，親自動手創造回憶！活動期間每日皆有豐富的手作課程，結合半島在地素材與創意，讓你親手把南國的微風與回憶做成專屬紀念品。「玩美實驗室」採線上報名制，名額有限，手作控千萬別錯過！

活動日期：10 月 23 日 至 10 月 25 日

活動時間：14:00 – 17:00

報名網址：https://reurl.cc/7YvyyN

體驗3● 化身部落探險家！「半島探險日記」定向尋寶

最適合親子的實境闖關遊戲！活動期間每日下午，皆可至現場服務台免費報名領取探險地圖，帶著孩子走進真實的部落場景。 只要跟著地圖指引走進牡丹，完成「車城洋蔥分類、部落長者植物編織、港口捕魚人拉網、半島民謠月琴打擊」等 4 項地方職人體驗，最後寫下「風域日常情書」明信片投入慢遞郵筒，寄給半年後的自己，集滿印章就能把「風域祭專屬神秘小禮物」帶回家！

活動日期：10 月 23 日 至 10 月 25 日

活動時間：全日

報名方式：現場自由報名參加

免費接駁車服務

1. 外地旅客接駁｜𝟲𝟬分鐘一班

進場｜ 恆春立體停車場－牡丹水庫：𝟏𝟑:𝟎𝟎至𝟐𝟏:𝟎𝟎

離場｜ 牡丹水庫－恆春立體停車場：𝟭𝟰:𝟬𝟬至𝟮𝟮:𝟬𝟬 

站點： 恆春立體停車場 ⇄ 車城農會 ⇄ 四重溪溫泉區停車場 ⇄ 石門古戰場停車場 ⇄ 牡丹遊客中心 ⇄ 牡丹國中 ⇄ 牡丹水庫

2. 停車場接駁｜𝟭𝟯:𝟬𝟬至𝟮𝟭:𝟯𝟬

路線｜ 進場：牡丹水庫－四重溪溫泉區停車場 ／ 離場：四重溪溫泉區停車場－牡丹水庫

班次｜ 𝟭𝟲:𝟯𝟬前：𝟯𝟬分鐘一班 ／ 𝟭𝟲:𝟰𝟱點後：𝟭𝟱分鐘一班

站點： 牡丹水庫 ⇄ 牡丹國中 ⇄ 牡丹遊客中心 ⇄ 石門古戰場停車場 ⇄四重溪溫泉區停車場

3. 開車停好車，再搭接駁進會場

恆春立體停車場 (收費)

四重溪溫泉區停車場 (收費)

石門古戰場停車場

牡丹國中校門口停車場

牡丹水庫停車場

Google Maps 地圖： https://reurl.cc/zOG7O6

活動網站：https://2026-wind-peninsula-fest.windpeninsula.tw/ 

更多訊息：https://linktr.ee/wind_peninsula

本文經授權轉載自欣傳媒XINMEDIA

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/306587

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