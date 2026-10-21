恆春的印象，是紅色的｜從紅氣球書屋、肥春號到南國餐桌，尋找墾丁海岸之外的恆春生活風景

說起恆春，你會想起什麼顏色？大概是墾丁海水的湛藍、熱帶植物的翠綠，或是南國陽光灑落沙灘的金黃。

多數人來到恆春半島，總習慣把旅行時間留給海岸、沙灘與熱門景點；早晨迎著陽光出門，午後尋找一片蔚藍海景，傍晚再趕往海邊欣賞夕陽，彷彿沒有看見大海，就不算真正來過南國。

但我一直覺得，恆春值得認識的，不只有海。

恆春鎮上的民宅建築，很有特色。

恆春的紅，來自南國的生活氣候

恆春之所以迷人，與它獨特的地理環境密不可分。

位於台灣南端的恆春半島，受到熱帶氣候、海洋與季風共同影響；充足的日照讓九重葛等耐熱植物恣意盛開，冬季強勁的落山風，則形塑了當地居民適應風土的建築、農作與生活方式；然而，恆春不只有自然風景，也是一座擁有深厚歷史紋理的古城。

從清代留存至今的城門、老街巷弄裡的傳統住宅與店舖，到近年陸續出現的獨立書店、藝文空間與特色餐飲，新舊文化在此交會，讓恆春不再只是旅人奔向墾丁海岸的中途站，更是一座值得停下腳步、細細認識的生活小鎮。

而我想尋找的紅色，正好藏在這些自然風土與新舊生活交會的地方。

跟著紅色，慢慢走進恆春

某一天，我決定暫時不往海邊走。

離開熟悉的觀光路線，轉而走進恆春鎮上的住宅街道，旅行的步調也跟著慢了下來。沒有非得抵達的景點，也不急著趕往下一站，反而開始留意院牆外探出的花枝、老房子門前的植栽，以及午後陽光灑落街角的模樣。

與此同時，當我開始留意到了紅色，原本習以為常的街景，竟然一個個鮮明了起來，有些紅色盛開在枝頭，有些藏在書店的名字裡，有些則化作餐桌上的料理。它們並非刻意為觀光客打造的風景，卻恰好串起了恆春不同世代、不同背景的人們，對於南國生活的各種想像。

恆春很適合騎車到處繞繞，隨處都是人文創意。

紅氣球書屋｜獨立書店與恆春地方文化

2017年創立的紅氣球書屋，是我很願意把午後留給它的地方；樸實明亮的民宅，院子裡長滿南國花卉與綠植，沒有大型書店的整齊制式，卻有一種可以自在坐下來閱讀的親切感。

真正讓我停留的，是書架上那些與恆春半島有關的作品。地方歷史、生態、攝影、食農、繪本、獨立出版與音樂創作，甚至還有店主人珍藏、不對外販售的書籍。在這裡，閱讀不只是消磨午後，而是讓一個外來旅人有機會透過當地創作者的眼睛，認識眼前這片土地。原來，同一座恆春半島，除了觀光地圖，還有這麼多值得被閱讀的故事。

紅氣球書屋的紅，是一顆願意讓思想飛遠的氣球。

紅氣球書屋。

書架有不少與恆春半島相關的作品：歷史、生態、攝影、食農、繪本等等。

紅氣球書屋像極了恆春人的客廳。

肥春號 Fatchun Cafe｜老屋、植物與南國咖啡時光

走進恆春鎮郊的肥春號，最先吸引目光的，是綠意之間盛開的九重葛。

老屋與工業風格交融，室內、半戶外陽台與樹下座位各有風景，牆上的塗鴉、老件家具與手作物件，也讓空間多了幾分隨興；我特別喜歡這種不急著把人留在冷氣房裡的咖啡館，坐在半戶外，能感受到光線移動、風吹過樹梢，偶爾抬頭看看花，便足以度過一段舒服的午後。

肥春號的紅，是在南國陽光下盛開的九重葛；九重葛的紅，不只是漂亮的拍照背景，更讓人看見恆春的氣候如何成為日常空間的一部分。

肥春號的紅，是在南國陽光下盛開的九重葛。

一份清爽的捲餅午餐配火龍果汁。

誰不想要午後待在這樣的空間。

恆。好｜蔬食料理與生活美學

循著紅色走進餐桌，這回遇見的是甜菜根湯。

位於恆春的「恆。好」，將蔬食、咖啡、花藝與藝術融入同一處生活空間，比起強調素食的限制，這裡更重視食材、用油與料理方式，讓蔬菜成為餐桌真正的主角；我想，旅行時，更願意嘗試不同的飲食選擇，甜菜根鮮明的紅紫色，與恆春常見的熱帶花卉形成有趣呼應。

恆。好的紅，是一碗甜菜根湯，一個來自土地的植物色彩，也是認識另一座小鎮正在發展什麼樣的新生活入口。

「恆。好」，將蔬食、咖啡、花藝與藝術融入同一處生活空間。

讓蔬菜成為餐桌真正的主角。

明亮整潔的開放式廚房，讓我忍不住好奇觀察。

歸途

回程時，我終究還是看見了海。

藍色依然漂亮，陽光依然燦爛，但這次留在記憶裡的，卻多了書店的紅氣球、院子裡的九重葛、一碗甜菜根湯，以及那片曾為居酒屋命名的火紅天空。

我想，這正是為什麼我願意把珍貴的旅行時間留給恆春。

它不需要每一次都帶我去看更遠、更壯觀的風景，只要換一種方式走進去，就能發現這座熟悉的小鎮，還有許多未曾認識的面貌。

下次來到恆春，不妨先別急著往海邊走，試著為自己選一種顏色，沿著它走進街道；或許，你也會找到一個從未見過的恆春。

墾丁白砂。

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