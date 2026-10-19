平日，把一個下午留給墾丁海生館！走進安靜的海底隧道，與魚群一起慢慢度過午後，彷彿整片海都是我的

說來有點奢侈，我特地挑了一個平日，把整個下午留給屏東國立海洋生物博物館。

沒有假日熙來攘往的人潮，也不急著趕往下一個展區，我就這麼靜靜站在珊瑚王國館的海底隧道裡，看著魟魚從頭頂緩緩掠過，魚群沿著礁岩自在穿梭。

離開陽光沙灘，難得的墾丁平日體驗

對許多人而言，墾丁最迷人的風景總在戶外：沙灘、浮潛、珊瑚礁海岸、潮間帶，以及陽光照耀下的海岸公路；然而，沿著恆春半島往車城後灣前進，還有另一種親近海洋的方式——走進國立海洋生物博物館，把時間留給水面之下的世界。

以前造訪屏東墾丁海生館，總習慣拿著導覽地圖，從第一個展區走到最後一個展區，努力看完所有人氣明星與代表物種。這一次，我卻想換個方式，刻意錯開人潮，不急著認識所有海洋生物，也不預設一定要逛完三大展館；只是站在水族展示窗前，看著同一群魚游過一次、兩次、三次，慢慢發現每一次經過都不完全相同。

「原來水族館不一定要用逛的，也可以用待的。」我這麼對自己說。

從恆春半島往車城後灣駛去，就會抵達墾丁海生館。

國立海洋生物博物館，一座認識海洋的入口

2000年開館的國立海洋生物博物館，坐落於恆春半島西側的車城後灣，鄰近漁村與海岸；不同於設在城市商業區的水族館，這裡的海洋並不只存在於展示缸裡，館外的海風、聚落與海岸風景，也讓人感受到這座半島與海洋密不可分的關係。

館內的台灣水域館、珊瑚王國館與世界水域館，從台灣的溪流、河口與沿岸生態，一路延伸至珊瑚礁、深海、極地與海藻森林；這座國家級博物館結合生物展示、科學研究與海洋教育，讓人認識不同水域環境如何孕育出各具特色的生命。若時間有限，我反而建議先選一個最感興趣的展區，多留一點時間觀察，而不是急著走完所有參觀路線。

墾丁海生館是許多台灣人的童年回憶。

安靜的海底隧道與大洋池

我最喜歡的，始終是珊瑚王國館的海底隧道與大洋池。

少了人聲喧嘩，不必急著拍照或讓出位置，只要找個喜歡的角落靜靜待著，便能看見魚群從遠方游近，魟魚展開寬大的胸鰭，彷彿在水中飛行；鯊魚以穩定的節奏巡游，魚群則隨著彼此的位置改變方向。當視線逐漸習慣水中的光線，就連魚群轉向的瞬間、礁岩間流動的光影，也漸漸成了值得細看的風景。

珊瑚王國館的海底隧道。

認真看懂一種生命，比記住十種名字更有意思

看見魟魚的第一眼，或許只覺得牠像一張在水中飛行的毯子；但多停留一會兒，便會發現牠如何擺動寬大的胸鰭、輕巧轉彎，在水中自在滑行。這時候，好奇心也跟著改變：從「這是什麼魚」，逐漸變成「牠為什麼這樣游泳」、「牠平常住在哪裡」、「牠需要什麼樣的環境才能生存」。原來光是一種生命，就有這麼多值得認識的地方。

而這或許正是願意花時間觀察，最珍貴的收穫。

當我們開始好奇一種動物如何覓食、移動、躲避危險，以及與其他生命共享棲地，便不再只是用可愛、漂亮或可怕來認識牠們；即使是外形奇特、不那麼討人喜歡的海洋生物，也有各自適應環境的方式。從看見一條魚，到想了解牠所生活的整片海洋，對海洋保育的關心，或許也就這樣慢慢產生了。

各式各樣的珊瑚礁。

珊瑚王國館。

歸途

離開海底隧道時，我忍不住又回頭看了一眼。魚群依然自在游動，彷彿什麼都沒有發生，而我這個隔著玻璃看了好久的訪客，終究得回到陸地上的生活。這趟旅行沒有刻意追求看完多少展館，也沒有蒐集所有人氣明星的照片，卻因為願意在同一面玻璃前多待一會兒，意外發現了許多過去匆匆走過時不曾留意的細節。

下次再來墾丁，我想還是會挑個平日，把一個下午留給海生館；不是為了看更多魚，而是想再回到那面玻璃前，看看牠們如何度過另一個平凡的午後。

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