你看過墾丁「真正的」夜晚嗎？走進鵝鑾鼻燈塔公園的夜遊遊程，把手電筒關掉之後...

上一次夜遊，是什麼時候？

是學生時代迎新露營，被學長姐帶進黑漆漆的森林；是剛出社會的某個星期五，下班後直接開車往北海岸或武嶺跑，寧願熬夜也捨不得回家；還是年過三十五之後，已經不太需要一群人徹夜狂歡，只想找個沒有燈的地方，安靜坐著看星星？

旅行墾丁無數次，走遍海灘、草原、森林、農村、餐館、酒吧與藝術聚落，日間風景早已如數家珍，卻很少有機會真正解讀墾丁的夜晚吧。

夜遊也是一種的墾丁旅行玩法。

墾丁的夜晚

白天的鵝鑾鼻，是很多人熟悉的墾丁地標。白色燈塔、大片草坪、藍天與海，再往裡走，則是高位珊瑚礁地形、熱帶濱海植物與岩生植被，步道穿梭其中，宛如一座天然迷宮。

到了晚上，卻完全不是同一個地方。

沒有路燈與月光時，手電筒只能照亮腳前一小塊範圍。白天依靠視覺判斷方向的能力突然失效，聽覺開始接管旅行：草叢傳來窸窣聲、樹上偶爾出現鳥鳴、腳踩過礁石的聲音格外清楚；甚至不必看見海，只要循著愈來愈明顯的海濤聲，就知道自己正在靠近它。

原來黑暗不是什麼都沒有，只是換了一種方式，讓我們重新認識這個地方。

黑暗中的鵝鑾鼻居民

白天遊客離開之後，鳥類、兩棲類、爬蟲類、昆蟲與其他夜行生物開始活動。沿著步道前進，每個人都下意識把手電筒照向腳邊，前面是樹還是岩石、腳下有沒有落差、剛才草叢是不是有東西動了一下，白天根本不會在意的小事，到了晚上全部被放大。

走了一段路，直到身後停車場的燈光逐漸消失，導覽員突然叫住大家：「來，現在把手電筒通通關掉。」一盞、兩盞、三盞，光源陸續熄滅。

「先閉上眼睛，不要急著看，聽聽四周的聲音。」

墾丁鵝鑾鼻燈塔。

原本一路說笑的人，全部安靜下來

最先聽見的是風，接著是葉片摩擦的沙沙聲、草叢裡唰唰的細碎動靜，以及遠處低沉而規律的海濤。明明眼睛什麼都看不見，四周反而慢慢有了輪廓：風從哪裡吹來、草叢離自己多近、海在哪一個方向，都比剛才更加清楚。

過了一會兒，導覽員才說：「現在可以張開眼睛了，抬頭。」

「哇——！」

幾乎所有人同時發出驚呼。

頭頂沒有路燈、招牌與飯店燈火，只剩大片黑夜。眼睛逐漸適應之後，原本以為只有幾顆的星星，一顆接著一顆浮現，最後成為滿天星斗。

那一瞬間甚至有點鼻酸。我們沒有抵達更遠的秘境，只不過把手中的光關掉幾分鐘，一個去了墾丁這麼多次都沒看見的世界，就自己出現了。

鵝鑾鼻夜遊隊伍。

抬頭一看，嘶嘶作響。

走到沒有燈的地方，再回頭看墾丁

大約走了四十分鐘，我們抵達一座面海的休憩涼亭。眼前的海幾乎隱沒在黑暗裡，只剩海濤一波波傳來；抬頭是星空，隔著海灣望向另一側，墾丁大街與沿岸聚落的燈火，正沿著漆黑海岸線亮著。

這是白天很難得到的觀看角度。白天來到鵝鑾鼻，我們總是向外看海、看燈塔；到了晚上，反而坐在沒有燈的地方往回看。一側是商店、餐廳、旅宿仍然熱鬧的觀光墾丁，另一側只剩海濤、星光與黑夜，原來兩種墾丁離得這麼近。

我們花了一個晚上走離那些光，最後卻坐在黑暗裡重新看著它們。夜遊不是少看了一些風景，而是換了一個位置，重新看見墾丁。

鵝鑾鼻夜遊講解老師相當專業，黑夜中總能發現野生生態。

真正熟悉墾丁的人

走得愈久，我愈發現夜間導覽員真正厲害的，不是認得多少動植物，而是懂得閱讀這片土地：什麼季節、天氣與風，會遇見不同的夜間生態；什麼時候該放慢腳步、降低音量，甚至停下來等待。

這是一種旅遊地圖教不會的在地能力：不是比遊客多看見什麼，而是知道怎麼做，地方才願意讓你看見。導覽員還告訴我們，鵝鑾鼻一帶保存著距今數千年的史前文化遺址。今天我們為燈塔與海景而來，但早在燈塔出現以前，已經有人在這片海岸生活、採集、看海。

站在沒有燈光的夜裡理解這件事，黑暗突然有了更長的時間尺度：原來，所謂墾丁的歷史，從來不是從墾丁大街開始的。

鵝鑾鼻公園入夜後幾乎沒有燈光，請盡量在專人帶路的情況下前往。

歸途

夜遊鵝鑾鼻，不是把白天的公園重新走一遍，而是在天黑之後，讀到另一套地方秩序：白天聽不見的聲音、入夜才出現的生命，以及一片土地在遊客離開之後，原本的模樣。

旅行墾丁這麼多次，我才發現，自己熟悉的其實一直只有白天。

原來重新認識一個地方，不一定要走得更遠。有時只要等太陽下山，把手中的光關掉，熟悉的世界，就會重新變得陌生而有趣。

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