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「紅葉蛋糕」首度快閃高雄漢神巨蛋！「招牌黑森林、神級鮮奶油」開搶限定口味、出爐時間一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝紅葉蛋糕、漢神巨蛋FB粉專
圖／翻攝紅葉蛋糕、漢神巨蛋FB粉專

南部甜點控衝一波！ 台北60年的傳奇老字號「紅葉蛋糕」繼先前插旗中部後，驚喜宣布首次南下高雄，自10月14日起至11月16日期間限定快閃進駐漢神巨蛋購物廣場2樓，讓南部人不用再拜託台北親友代購了！

紅葉蛋糕繼9月份快閃台南後後，腳步持續向南推進，首度插旗高雄漢神巨蛋，快閃櫃位選在漢神巨蛋購物廣場2樓，此波快閃期間特別分為兩個波段推出不同品項：

圖／翻攝漢神巨蛋FB粉專
圖／翻攝漢神巨蛋FB粉專

．第一波（10/14～10/31）： 包含經典不敗的6吋黑森林蛋糕、6吋巧克力蛋糕、6吋伯爵茶布丁蛋糕，以及黑森林條、紅玉長條與巧克力生乳捲。

．第二波（11/1～11/16）： 口味全面更新，提供6吋黑森林蛋糕、6吋香草蛋糕、6吋芋泥蛋糕，還有黑森林長條、海鹽焦糖脆脆捲與黑櫻桃條。

快閃期間每日下午14:00開始販售，由於採限量供應、售完為止，喜歡傳統古早味蛋糕、想搶購招牌美味的朋友，手腳絕對要快。

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