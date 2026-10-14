全台吃貨開動！「高雄鹹酥雞嘉年華」88家名店10／24開炸 金沙鹹酥雞爭奪年度風味大賞

【旅奇傳媒/編輯部報導】全台炸物饕客，引頸期盼的年度美食盛會即將登場！高雄市政府觀光局主辦之「2026高雄鹹酥雞嘉年華」活動將於10/24、10/25 15:00-21:00，在「高雄大遠百」1樓追夢廣場熱力開炸。今年邁入第6屆、集結全台88家鹹酥雞、異國料理、海味炸物與飲品品牌店家，以「金沙鹹酥雞」為創意主題，邀請品牌店家端出融合鹹蛋黃風味與獨門工法的「期間限定」炸物，現場還有評選大賞、音樂演出、親子互動及人氣票選等精彩活動。以豐富炸物陣容與限定口味，號召全台吃貨相約高雄，週末假日一同吃美食、逛商圈、聽演唱會，安排港都美食之旅！

▲活動以「金沙鹹酥雞」為號召，現場網羅異國風味、人氣餐車與友善蔬食，以及解膩冰品茶飲。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局長高閔琳表示，高雄持續以在地美食串聯城市觀光，透過大型美食活動展現高雄餐飲產業的多元能量。高雄今年共有57家餐廳入選《台灣米其林指南》，其中6家摘下星級殊榮，展現高雄持續提升的餐飲實力。而鹹酥雞更是深具高雄街頭飲食特色，從雞肉、海鮮到大蒜、九層塔等在地風味元素，都能透過酥炸的烹飪手法呈現港都獨有的飲食文化。「高雄鹹酥雞嘉年華」邁入第6屆，去年二天活動吸引逾12萬人次造訪，今年則以「金沙口味」創意升級，透過經典台味、異國風味與創新料理，持續將高雄美食轉化為吸引旅客造訪城市的觀光亮點。

▲「高雄鹹酥雞嘉年華」已邁入第六屆，每年吸引眾多國內外遊客前來嘗鮮。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局說明，今年活動以「金沙鹹酥雞」為主題，邀請參展品牌從鹹蛋黃風味、炸物火候及獨門調味等面向發揮創意，並開發新菜單、推出活動限定口味餐點；透過「鹹酥雞評選大賞」選出「卓越風味、極致口感、職人品質及金沙創意風味」等獎項，讓不同風格的炸物品牌同場較勁。從經典台式鹹酥雞、炸雞，到海鮮、異國炸物及蔬食素食，一次集結多元口味，可以一次吃遍不同風格的炸物。

▲「2026高雄鹹酥雞嘉年華」入選店家名單。 圖：高雄市政府觀光局／提供

今年參展陣容橫跨高雄在地名店、外縣市人氣品牌及星級飯店，包括「丸山鹹酥雞」、「炸記」、「尻雞實驗室」、「御興炸雞」、「福來炸雞」、「寶仔豆乳雞」、「曾佳小廚－曾蝦雞翅」等高雄人氣店家，以及「統香鹹酥雞」、「巷口炸雞專門店」、「吮指王美式炸雞ｘ台式雞排」等外縣市與連鎖品牌；在地飯店旅宿餐飲店家包括高雄福容大飯店、高雄翰品酒店及海底撈也都將推出特色炸物，讓飯店餐飲與人氣美食同場交流。

▲「2026高雄鹹酥雞嘉年華」入選店家名單。 圖：高雄市政府觀光局／提供

海味炸物集結「宏裕行」、「魷嫩有蝦炸海鮮」、「泰富．芭ㄇ様炸海鮮」、「溢源酥炸魚米花」等品牌，展現高雄港都鮮味；異國風味則有「起家雞韓式炸雞」、「爆Q美式炸雞」、「帰－日式炸物」、「双黃南洋香料炸雞」及「阿力文化西－港味炸研所」等，另有「Holycow 手工漢堡」、「Uncle ramly 南洋漢堡」、「五號朵墨西哥捲餅」等特色餐車。

▲「2026高雄鹹酥雞嘉年華」入選店家名單。 圖：高雄市政府觀光局／提供

蔬食區則集結「杦月初。植感食光」、「菇吉菇吉日式 JP 蔬食炸串」、「炸遍五甲素食鹹酥雞」及「萬德福蔬食新風潮」等品牌，搭配「鹽埕小熊奶茶」、「日出芭樂汁」、「高雄麥酒工房」等飲品，提供不同飲食選擇。整體活動也將串聯周邊三多商圈及百貨店家推出聯名優惠，延伸美食人潮至周邊消費。

▲「2026高雄鹹酥雞嘉年華」入選店家名單。 圖：高雄市政府觀光局／提供

高雄活動週週都精彩，除了「2026高雄鹹酥雞嘉年華」，同場加映高雄巨蛋／韓國男團「TWS」、高雄流行音樂中心海音館／西洋經典樂團「Air Supply」、駁二藝術特區 LIVE WAREHOUSE／日本樂團「羊文学」等演唱會演出。 邀請海內外旅客，把握10/24、10/25週末，搭乘捷運至紅線三多商圈站，安排「吃金沙炸物、逛熱鬧商圈、聽精彩演唱會」的高雄美食假期！更多活動詳情及旅遊資訊，可至「高雄旅遊網」網站、官方Facebook、Instagram、「高雄GO！」APP 查詢。

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