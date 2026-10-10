快訊

美國對多家企業發起337調查 涉及立訊精密、鴻海、台達、廣達等

曾向呂秀蓮求婚…董念台8月發文透露「快死了」自認善良：難道只能當流氓

漢神巨蛋週年慶變身酷洛米紫色派對！4大萬聖主題場景登場　大小朋友打卡拍照

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／漢神巨蛋廣場提供
圖／漢神巨蛋廣場提供

高雄漢神巨蛋週年慶不只好買，還有可愛角色陪逛！迎接2026年週年慶，漢神巨蛋特別打造酷洛米主題拍照場景，以酷洛米招牌紫色、粉紅色系搭配萬聖節元素，從大型充氣裝置到沉浸式風格布景，規劃多處打卡亮點，讓喜歡三麗鷗角色的粉絲，以及親子家庭逛街之餘，也能拍下充滿個人風格的旅遊紀念照。

漢神巨蛋酷洛米打卡景點　4大場景拍出紫色系美照

此次酷洛米主題場景設置於漢神巨蛋，現場可見大型紫色南瓜造型裝置，搭配酷洛米公仔與萬聖節擺飾，營造俏皮又帶點暗黑感的拍照氛圍。喜歡可愛風格的民眾，可以站在裝置前合影；大小朋友也能一起捕捉與酷洛米同框的趣味畫面。

圖／漢神巨蛋廣場提供
圖／漢神巨蛋廣場提供

圖／漢神巨蛋廣場提供
圖／漢神巨蛋廣場提供

另一處以紫色、銀色為主調的鏡面空間，透過反射效果與酷洛米造型布置，打造具有視覺層次的拍照背景，適合拍攝個人照、閨蜜合照或親子紀念照。此外，現場還有圓形框景設計，利用鏡面反射呈現不同構圖，以及結合音樂播放器視覺的大型酷洛米裝置，讓每個場景都有不同拍攝效果。

圖／漢神巨蛋廣場提供
圖／漢神巨蛋廣場提供

圖／漢神巨蛋廣場提供
圖／漢神巨蛋廣場提供

漢神巨蛋2026週年慶活動日期、優惠資訊

除了酷洛米主題布景，漢神巨蛋也同步推出週年慶購物優惠。根據官方活動資訊，週年慶期間為2026年10月15日至11月10日，其中10月15日至18日推出首4日限定優惠，包含刷玉山漢神巨蛋聯名卡、指定精品、珠寶及化妝品等消費回饋，實際優惠門檻與贈品數量依官方公告為準。

圖／漢神巨蛋廣場提供
圖／漢神巨蛋廣場提供

想安排高雄週末逛街行程的民眾，不妨將漢神巨蛋列入清單，白天購物、順道尋找酷洛米主題場景拍照，無論是三麗鷗粉絲、情侶或親子旅客，都能為逛百貨行程增添打卡樂趣。出發前建議先確認主題裝置位置及現場活動規範，以掌握最新資訊。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

週年慶 派對 三麗鷗 萬聖節

相關新聞

桃園約會美食景觀餐廳！「Moon island 沐嶋」龍山埤塘生態公園旁秘境 露營風座位超chill好放空、塔可香料肉醬麵必嚐

udn走跳美食／小咪ma．吃喝玩樂趣 最近桃園真的又多了一個超值得收進口袋名單的新秘境！如果你跟小咪MA一樣，平時最喜歡那種「不用跑遠，就能找個好地方放空、享受美食、喝杯好咖啡」的景觀餐廳，那這間剛開幕就爆紅的 Moon island 沐嶋 桃園旗艦店，絕對要第一時間收藏！

台北20處景點變身「梵谷打卡點」！北藝中心、松菸、中山堂都有名畫 一路玩到12月還能抽梵谷周邊

台北市文化局推出「梵谷篇」小旅行，串聯20處景點至12月1日，完成打卡任務可抽拍立得與限量紀念方巾。

漢神巨蛋週年慶變身酷洛米紫色派對！4大萬聖主題場景登場　大小朋友打卡拍照

高雄漢神巨蛋迎接2026週年慶，打造酷洛米紫色派對，設置4大主題場景供民眾拍照，活動10月15日至11月10日登場。

台中老饕哭哭！ 北屯37年老字號「仙園海鮮會館」宣告歇業 在地人嘆：最好吃的無骨鵝沒了

台中北屯37年老字號仙園海鮮會館宣布將於2026年10月11日歇業，老饕不捨無骨鵝美味告別，粉專湧入留言追憶。

嘉義在地人氣美食！「鼎園北方麵食館」中埔交流道美食推薦 半筋半肉牛肉麵、小籠湯包、牛肉捲大餅招牌必點

udn走跳美食／涼子是也 鼎園北方麵食館是中埔交流道附近的在地人氣美食，在 Google Map 上有 4.4 的高分，主要以北方麵食為主，除了牛肉麵之外，還有小籠湯包、牛肉捲大餅、蔥油餅以及各式小菜，選擇還蠻豐富的。

史迪奇夜市開到台中了！「怪可愛夜市祭」台味造景超吸睛

雞蛋糕、叭噗冰淇淋、夜市遊戲全部變成史迪奇版本！「怪可愛夜市祭－史迪奇主題快閃店」正式來到台中，整個展場以台灣夜市為靈感，打造大型史迪奇裝置、互動遊戲與拍貼機，現場更集結破百件主題周邊！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。