漢神巨蛋週年慶變身酷洛米紫色派對！4大萬聖主題場景登場　大小朋友打卡拍照

高雄漢神巨蛋週年慶不只好買，還有可愛角色陪逛！迎接2026年週年慶，漢神巨蛋特別打造酷洛米主題拍照場景，以酷洛米招牌紫色、粉紅色系搭配萬聖節元素，從大型充氣裝置到沉浸式風格布景，規劃多處打卡亮點，讓喜歡三麗鷗角色的粉絲，以及親子家庭逛街之餘，也能拍下充滿個人風格的旅遊紀念照。

漢神巨蛋酷洛米打卡景點 4大場景拍出紫色系美照

此次酷洛米主題場景設置於漢神巨蛋，現場可見大型紫色南瓜造型裝置，搭配酷洛米公仔與萬聖節擺飾，營造俏皮又帶點暗黑感的拍照氛圍。喜歡可愛風格的民眾，可以站在裝置前合影；大小朋友也能一起捕捉與酷洛米同框的趣味畫面。

圖／漢神巨蛋廣場提供

圖／漢神巨蛋廣場提供

另一處以紫色、銀色為主調的鏡面空間，透過反射效果與酷洛米造型布置，打造具有視覺層次的拍照背景，適合拍攝個人照、閨蜜合照或親子紀念照。此外，現場還有圓形框景設計，利用鏡面反射呈現不同構圖，以及結合音樂播放器視覺的大型酷洛米裝置，讓每個場景都有不同拍攝效果。

圖／漢神巨蛋廣場提供

圖／漢神巨蛋廣場提供

漢神巨蛋2026週年慶活動日期、優惠資訊

除了酷洛米主題布景，漢神巨蛋也同步推出週年慶購物優惠。根據官方活動資訊，週年慶期間為2026年10月15日至11月10日，其中10月15日至18日推出首4日限定優惠，包含刷玉山漢神巨蛋聯名卡、指定精品、珠寶及化妝品等消費回饋，實際優惠門檻與贈品數量依官方公告為準。

圖／漢神巨蛋廣場提供

想安排高雄週末逛街行程的民眾，不妨將漢神巨蛋列入清單，白天購物、順道尋找酷洛米主題場景拍照，無論是三麗鷗粉絲、情侶或親子旅客，都能為逛百貨行程增添打卡樂趣。出發前建議先確認主題裝置位置及現場活動規範，以掌握最新資訊。

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