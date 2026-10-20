高雄文山特區高CP值平價鐵板燒！激推爆汁「宜蘭櫻桃鴨胸」 還免服務費超划算

太開心！挖到一家好吃高雄平價鐵板燒，就在文山特區的小里昂鐵板料理鳳山店！380元起就能吃到有肉類主餐、白飯、沙拉、小菜、湯品、熱菜和飲料的鐵板料理套餐！價格平實但用料不馬虎，所有肉類都是原塊肉！這次來吃，超推宜蘭櫻桃鴨胸套餐，鴨胸煎得超好，外脆內嫩完全沒有血味！除了主食肉類，還有多樣銅板價、百元初的單品鐵板料理，加上用餐環境舒適、排煙做超好，吸引不少上班族、家庭客來用餐，平日假日生意都很好唷！

真的很難想像，可以在高雄這家主打「平價鐵板料理」的小店，吃到這麼好吃的鐵板櫻桃鴨胸欸！！重點是整～～塊鴨胸，整個份量很足！

高雄文山特區平價鐵板燒：小里昂鐵板料理鳳山店

小里昂鐵板料理鳳山店間在高雄文山特區文衡路上，之前朋友吃過說蠻推薦，查了一下網路，是主打新鮮原塊肉的高CP 值高雄鐵板燒，而且店內不收服務欸！

店內一樓有板前座位跟四人雅座，平日晚上七點多，一樓用餐人潮頗多，蠻建議晚間都要訂位！

二樓用餐空間則以4-6人雅座為主，有時候也會遇上生日包場。

小里昂鐵板料理鳳山店菜單

這裡主打平價鐵板燒料理，鐵板肉類主餐＋各種副餐套餐，最低380元就能吃到～其他單點菜色也都銅板價、百元初。

而且！平價但是服務不馬虎，居然有雙主廚來為大家服務啊啊啊～

那天本來沒有要點鐵板櫻桃鴨胸，結果看到主廚在煎，超大塊鴨胸超誘人！！重點是套餐價560元超級划算！立刻決定我們其中一份要點這個～

小里昂鐵板料理推薦必點

第一次來推薦直接點套餐！鐵板燒套餐以高雄平價鐵板燒來說，有主餐、麵包、湯品、沙拉、白飯、蒸蛋、小菜、飲料，可以說是非常物超所值！！！

▼宜蘭櫻桃鴨胸套餐 $560

其實我吃鐵板燒很少點櫻桃鴨胸，因為很怕遇到兩種極端：要嘛煎到全熟乾柴如嚼蠟，要嘛為了求嫩弄得滿嘴生冷血腥味。但這天在小里昂吃宜蘭櫻桃鴨胸，真的讓人忍不住在心裡起立鼓掌！

這道宜蘭櫻桃鴨胸，主廚抓在極度考驗功力的「八至九分熟」。一般人可能覺得八九分會偏乾，但主廚火候與靜置時間掌控得無比精準，鴨皮在鐵板高溫下被逼出多餘油脂，咬下去的第一口先是鴨皮的焦香脆感，緊接著是彈牙又細嫩的肉質，越嚼越甜！

而之所以說小里昂套餐CP值很高，是因為主餐之外的副餐超多！！生菜沙拉、小菜、白飯、湯品、茶碗蒸、飲料，還有麵包！！櫻桃鴨胸套餐這樣560元真的好誇！！

偷偷誇一下，他們家的高麗菜選得很好，炒得也超好吃！！而且拜託大家選小辣，非常提味～

▼美國牛小排套餐 $680

使用Choice等級的美國牛小排原塊，煎到七分熟上桌！

豐沛的肉汁瞬間在嘴裡炸開！高溫鐵板封煎，外層帶著誘人梅納焦香，內裡依舊保有恰到好處的粉嫩彈性。咀嚼吃得到牛小排的濃郁奶香與肉甜，油脂滑潤卻絲毫不顯膩口～

▼乾煎台灣松阪豬（單點）$320

松阪豬還是台灣豬最好吃！在高溫鐵板上乾煎到表面金黃微焦，一咬下去是標誌性的爽脆彈牙，完全沒有任何惱人豬腥味。油脂香氣在嘴裡越嚼越迷人，簡單撒點胡椒鹽就超讚！

菜單上還有不少單點菜色，也都平價且有特色！！像這天吃我們家最愛乾煎小卷～小卷一放上炙熱的鐵板，海味鮮香立刻撲鼻而來。

▼乾煎小捲 $150

主廚火候抓得極準，外皮煎到微微焦香、帶點鑊氣，咬下去是讓人驚豔的脆嫩彈牙，絲毫不韌，是滿滿的海味甘甜與鮮美～

▼香煎櫛瓜 $80

切成厚片的綠櫛瓜在鐵板上煎出漂亮的焦糖色烙痕！一口咬下，外層微脆，內裡卻爆出清甜的瓜汁，主廚僅用薄鹽與黑胡椒提味，完美襯托出櫛瓜原本的純粹甘甜。

▼香濃起司蛋 $70

這道香濃起司蛋完全是大人小孩都會淪陷的邪惡美味！主廚在鐵板上把蛋液俐落鋪開，趁著半凝固的滑嫩狀態，撒入滿滿的雙色起司絲再層層捲起。

切開的瞬間，半融化的起司直接爆漿牽絲，視覺感滿分！入口先是蛋皮的焦香與軟嫩，緊接著莫札瑞拉的奶香味與切達起司的濃郁鹹香在嘴裡交融，趁熱一口塞進嘴裡真的超級過癮！

▼清蒸蛤蜊 $120

一掀蓋九層塔香海味撲鼻而來！每顆蛤蜊都掌握在超棒的熟度，顆顆肉質飽滿，鮮度超棒！

▼日式豆腐燒 $80

這道看似家常的日式豆腐燒，上桌在熱氣中看到柴魚片在跳舞～師傅把雞蛋豆腐煎到四面金黃微焦，夾起時外層帶著薄薄的焦脆感，咬開裡面是細緻滑順。淋上特調的日式醬油，再搭柴魚片，口濃郁鮮香且口感層次豐富！

小里昂鐵板料理鳳山店評價／用餐心得

開在高雄文山特區這種美食激戰區，「小里昂鐵板料理鳳山店」的價格真的親民到讓人驚掉下巴！重點是！完全沒有因為平價就隨便，從主餐到配菜水準都在線，主廚們手藝和給料超有誠意。這次吃尤其喜歡宜蘭櫻桃鴨胸套餐，皮脆肉嫩還多汁，真心被驚豔到～其他單點大多是銅板價或百元出頭，點滿一桌荷包也不心痛，而且整間店明亮舒服、排煙做得超棒，吃完身上沒油煙味，超適合帶家人朋友來聚餐啦！

小里昂鐵板料理鳳山店訂位

目前可以透過電話訂位：07-7775116，或是inline APP 線上訂位更快唷！小里昂鐵板料理線上訂位

地址：高雄市鳳山區文衡路495號

電話：07-7775116

營業時間：週一至週日 11:30 – 14:00、17:30 – 21:00

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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