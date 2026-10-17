「橋頭蒸餃」一顆5元！在地人帶路現點現做18年高雄蒸餃老店

找到一家好吃的高雄蒸餃！就在這家18年高雄蒸餃老店：橋頭蒸餃。不僅擁有超平價，一籠蒸餃10顆50元的親民價格，還是現點現包，超新鮮現蒸！

蒸餃飽滿且皮帶Ｑ勁，高麗菜豬肉餡料多汁。再來一碗料滿滿的酸辣湯30元，吃完一餐不用百元！要不要太划算～不敢相信2026還有現包現蒸高雄蒸餃，全手工製作，然後一籠10顆50元！不支持起來真的說不過去啊啊啊～

在地人帶路平價高雄蒸餃：橋頭蒸餃

這家位在高雄橋頭隆豐路的橋頭蒸餃，是陪在地人走過18個年頭的橋頭在地美食。停好車走過去，遠遠就聞到蒸餃香氣。

坦白說一開始聽到一籠50元的蒸餃，會覺得是不是機器包還是冷凍蒸餃。結果不是！十點多開店，店員們幾乎手停不下來，一個接一個包！

這天剛好也跟闆娘聊了一下，闆娘說她是鳳山北門蒸餃的女兒，來橋頭經營蒸餃店已經18年，希望堅持爸爸當初的理念，平價讓大家吃到真材實料的蒸餃。

橋頭蒸餃菜單價目表

這裡賣的東西很簡單，就是蒸餃、酸辣湯、玉米濃湯。蒸餃最少10顆50元，15顆75元，20顆100元。

店內也提供各種醬料，聽說專業吃法是蔥醬油＋薑絲。

高雄蒸餃推薦：橋頭蒸餃

▼ 蒸餃 $50（10顆）

蒸餃個頭不算小，咬下微微爆汁！蒸餃皮帶有一點Ｑ勁，肉餡調味走傳統鮮香路線，高麗菜清甜把豬肉襯得剛好，單吃不沾醬就超夠味，但是沾蔥醬油更加分。

▼酸辣湯（小）$30

以一碗30元的酸辣湯來說，這水準真的無可挑剔！隨手一撈都是滿滿的筍絲、蛋花、肉絲、木耳和豬血，料給得超有誠意。酸香到位，還伴隨很有存在感的帶勁白胡椒辣，湯頭滑順好入口，熱熱喝超級開胃。

我要說這天除了蒸餃平價好吃，重點是還有室內冷氣座位！！對於南部來說真的是佛心店家，附近好停車，其實有機會真的推薦大家蒸餃現場吃，剛蒸好真的口感最好啦！

橋頭蒸餃

地址：高雄市橋頭區隆豐路 250 號

電話：07-611-6551

營業時間：10:30 – 20:30（週一公休）

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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