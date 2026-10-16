超高CP值588元起！ 高雄「韓屋村精緻銅盤烤肉」升級還有12道韓食、澳洲和牛無限吃到飽

高雄高CP值韓式燒肉又有新選擇！在義享天地7樓的「韓屋村精緻銅盤烤肉」，開幕幾個月累積不少好評！最只低只要588元，光是自助吧無限供應的精選肉類與豐富熟食，就讓人直呼太划算！

如果想好好犒賞自己、享受更多頂級現切肉品，還可以靈活升級到688或858元方案，不僅能解鎖包含澳洲和牛在內的現切頂級肉，還能無限加點12款現做經典韓式料理。如此划算的高CP值，難怪連平日中午也天天客滿、一位難求！

好久沒在高雄吃韓式銅盤烤肉啦！難得跟家人在高雄義享天地吃到肉類品項多樣，自助吧韓式熟食也多的高雄韓式銅盤烤肉吃到飽餐廳，一人588元起就能吃到，蠻高CP值！趕快來跟大家分享～～

高雄義享天地人氣美食：韓屋村精緻銅盤烤肉

這家高雄韓式銅盤烤肉吃到飽，韓屋村精緻銅盤烤肉，位在高雄義享天地七樓，先告訴大家：請一定要訂位！

我們全家人那天平日週一中午去用餐，12點多全客滿！！真的很難得，百貨裡的餐廳可以平日坐到全滿～～

韓屋村精緻銅盤烤肉菜單價目表（2026年）

韓屋村基本上就是分三個價位：

588元（小資入門價）

自助吧所有肉、熟食、小菜、飲料、冰淇淋等全部都可以自行享用！

688元（最多人點）

自助吧所有肉、熟食、小菜、飲料、冰淇淋 ＋ 12款現做韓式熟食，包含澳洲和牛的5款現切肉＋2款海鮮。

858元（愛吃肉老饕推薦）

自助吧所有肉、熟食、小菜、飲料、冰淇淋 ＋ 12款現做韓式熟食，包含澳洲和牛的8款現切肉＋2款海鮮。

韓屋村精緻銅盤烤肉：超划算韓式烤肉自助吧

韓屋村之所有受歡迎，就是即使最低價格方案，自助吧豐富內容也讓人吃得很盡興！

炸物有雞塊跟薯條，補的速度很快！

韓式魚板鳥蛋年糕很貼心，分成辣跟不辣口味，比較推辣的！

其他熟食像是韓醬魚板、起司春川辣炒雞，五花豬炒肉，味道也還不錯！最推起司春川辣炒雞～

甚至還有蔘雞粥、韓式肉燥飯！蔘雞粥相當不錯，尤其我家長輩超愛～

而整個自助吧最超值就是肉類區！這裡以醃漬肉品為主，有豬、牛、羊和雞肉，都可以拿盤子自行取用！

涼拌韓式小菜也是大家自己開心夾！以往分成小碟裝，現在拿盤子哪一種吃多少夾多少，也不用擔心拿到自己不愛的口味。

一開始看到蔬菜區我們疑惑了一下，後來看到很多客人拿生菜回去包肉，以及銅盤烤肉也有包含圈圈火鍋，玉米筍、豆腐等也都可以放圈圈鍋煮。

搭配銅盤烤肉的九種醬料、佐料，隨自己喜好拿取就好。

自助吧還有12種飲料和咖啡機，以及霜淇淋機！整體邊夾邊逛，真覺得以這價位來說非常划算！

高雄韓式燒肉吃到飽推薦：韓屋村精緻銅盤烤肉

結果我跟我妹取自助吧回座位時，我爸已經開烤了～哈哈哈！是有多等不及！！！

真的要誇讚一下，最低價位588元自助吧的醃漬肉烤過後相當不錯！應該說調味我們家蠻喜歡的，烤過後直接包生菜、泡菜就捲來吃～

接下來688方案有很多現切肉，包含許多澳洲M8-9的和牛。

以及最高價的858元，可以吃到頂級美國雪花板間、澳洲霜降梅花和牛，和大家很愛的松阪豬！

大推澳洲梅花和牛，肥瘦適中，烤過後吃起來既有肉感的紮實，又不會覺得肥膩。

覺得全部都肉有點膩，688元、588元方案還包含蝦子跟Baby花枝喔！

另外！688元、858元的方案有12樣現做韓式料理可以點！像是韓式煎餅、韓式起司魚卵蛋捲，韓式起司魚卵蛋捲非常好吃！！我們還續點了一次～

我爸這天超愛的熟食就是泡菜海鮮嫩豆腐鍋！用料超實在，根本就是韓式餐廳單點豆腐鍋水準！

炸魷魚、韓式炸雞是隔壁桌客人推薦我們點的，尤其炸魷魚！非裳酥脆彈牙，鹹香涮嘴！

最開心是還有這個！！韓式糖餅～這個可以吃到後半段再點，現做出來熱熱吃最爽！

餡料是黑糖肉桂，飯後吃很療癒～

韓屋村精緻銅盤烤肉評價／用餐心得

有別於其他家韓式燒肉吃到飽，韓屋村精緻銅盤烤肉以銅盤形式，讓大家有多種肉類選擇之外，也有許多自助吧熟食可以享用！升級價位更有多款韓式熟食可以吃，吃下來真的覺得蠻划算的！也難怪平假日生意都很好！推薦給大家啦～～

地址：高雄市鼓山區大順一路115號7樓（義享時尚廣場7F）

電話：07-5508836

營業時間：11:00 – 22:00

韓屋村精緻燒肉訂位：韓屋村精緻銅盤烤肉inline訂位

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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