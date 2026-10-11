走出客房之後的島嶼考驗！澎湖福朋喜來登五星級飯店的永續日常

抵達澎湖的旅人，目光多半停留在玄武岩的壯麗、蔚藍的海灣，以及隨著潮汐顯露的石滬。然而，這座島嶼的迷人風景背後，伴隨的是離島資源有限的現實。每逢旺季，暴增的供電、用水與垃圾處理需求，考驗著島上的承載力。

如何在維持高品質住宿體驗的同時，降低對這座島的負擔？澎湖福朋喜來登酒店給出了一個務實的答案：不談高深的環保口號，而是把永續化為每天營運的具體細節。

引導旅客從旅行小習慣開始改變

走進客房，原本常見的瓶裝水被各樓層的飲水機取代，洗沐用品換成大容量壁掛瓶，牙刷與刮鬍刀等拋棄式備品也不再主動陳列。飯店將處理後的廢水回用於園藝澆灌，垃圾分類與資收亦納入標準作業流程，讓可以再利用的資源盡可能回到循環裡。

氣泡水機。圖片來源｜澎湖福朋喜來登酒店

客房樓層飲水機。圖片來源｜澎湖福朋喜來登酒店

對於福朋喜來登的所有員工來說，永續不是一個額外的「專案」，而是成為飯店日常服務的一部分。

福朋喜來登公關主任郭淑茹表示，飯店鼓勵旅客從旅行習慣開始做一些改變。「這些事情看起來都很小，但飯店每天服務大量旅客，如果每一個人都少一點浪費，累積起來其實就是很大的影響。」；「旅客來度假，不是來做功課或受限制的。」郭淑茹坦言，五星級飯店推動永續時，最大的挑戰不是宣導政策，而是如何讓旅客在不感到被約束、不犧牲舒適度的前提下，自然而然地參與。

除了資源管理，季節性是離島觀光的另一道課題。長期以來，澎湖的旅遊人潮高度集中於夏季，也造成環境與基礎設施的短期重壓。郭淑茹說，「我覺得澎湖談永續，有一個非常特別的地方，就是『美麗』和『脆弱』其實是同時存在的。」

澎湖最吸引人的就是海洋、島嶼、玄武岩、石滬，以及非常純粹的在地生活。但因為是離島，資源相對有限，很多物資需要仰賴外部運輸，旺季大量旅客集中，也會讓水、電、垃圾處理等資源承受比較大的壓力。因此郭淑茹也認為，永續不只在於節能減廢，若能透過四季特色推廣深度旅行，分散旺季的人流壓力，也能讓在地的餐飲與文化產業獲得更穩定的發展節奏。

一枚永續幣的串聯：把影響力帶出飯店之外

不過，旅客待在飯店時間有限，大部分時間都在探索當地的街巷、小吃與景點。單靠一間飯店自主減塑，能帶來的改變終究有限。這也促成了飯店加入觀光署澎湖國家風景區管理處「澎湖永續地圖」與「永續幣」計畫的契機。

「我們不希望旅客覺得環保只是飯店的事，但也不希望給人一種限制感。永續地圖的價值，在於提供旅客自主選擇的方向。我覺得關鍵就是不要讓旅客覺得自己正在做環保，而是讓他覺得自己正在享受一個更有意義的旅行。」

客房蚵殼擴香石。圖片來源｜澎湖福朋喜來登酒店

客房蚵殼擴香石。圖片來源｜澎湖福朋喜來登酒店

郭淑茹說，如果永續變成很多規定，旅客可能會覺得：「我來度假，為什麼還要做功課？」所以團隊其實一直思考，怎麼把永續融入原本的服務，而不是增加旅客的負擔。

但後來他們也發現，如果永續只發生在飯店裡，其實還不夠。

旅客住在飯店可能只有兩、三天，但消費者真正的旅行，是從離開飯店、去吃飯、去玩、去逛在地店家才開始。所以他們開始思考：能不能把飯店的永續行動，延伸成旅客整趟澎湖旅行的一部分？

郭淑茹坦言，這也是福朋喜來登願意加入「澎湖永續地圖」很重要的原因。因為它不是要求旅客「不要做什麼」，而是讓旅客有更多「可以選擇什麼」的可能。也能讓旅客理解，原來永續不是一個飯店、一個景點的事情，而是整個澎湖旅遊生態系可以一起完成的事情。

馬公古蹟導覽。圖片來源｜澎湖福朋喜來登酒店

馬公古蹟導覽。圖片來源｜澎湖福朋喜來登酒店

不是教育旅客做永續，而是讓旅客自己產生興趣

為了支持這項活動，飯店選擇提供館內四大餐廳的實質優惠，旅客拿著永續幣到館內餐廳，可以享有9折優惠，對旅客來說很簡單，也很有感。而從飯店角度來看，這是一個雙向的正向循環。旅客因為永續行動得到實質回饋，飯店也能讓旅客進一步體驗館內餐飲，同時把永續理念從「環保」延伸到「消費選擇」。

郭淑茹表示，「我們希望它不是單純的促銷，而是讓『永續行動』和『旅遊體驗』真正產生連結。」如果永續幣只是一枚帶回家的紀念幣，它的循環效應便停滯了；唯有讓回饋有感，旅客才會願意將永續行為化為具體行動。

而在澎湖四十多家合作店家之中，福朋喜來登的永續幣兌換率名列前茅。這份成績並非單純依賴品牌知名度，關鍵在於前線人員的溝通技巧。郭淑茹指出，「我們希望每一次接觸旅客的機會，都能讓他多知道一點、多參與一步。」

魚市場導覽。圖片來源｜澎湖福朋喜來登酒店

餐廳使用在地小農生產的食材。圖片來源｜澎湖福朋喜來登酒店

入住辦理手續的幾分鐘內，櫃檯人員便會主動說明永續幣的取得方式與使用管道。許多旅客原先以為這是一項嚴肅的環保政令宣導，得知可在餐廳折抵消費後，紛紛主動詢問兌換據點與合作細節。

很有趣的是，很多旅客一開始聽到「永續」，可能會覺得是一個比較嚴肅的環保活動，但當他知道永續幣可以到飯店餐廳享有優惠時，反應就會變得很不一樣。有些旅客會開始主動問：「我要去哪裡換？」「可以在哪些餐廳使用？」前線同仁耐心的說明，化解了推廣環保時常有的說教感，轉化為旅客旅行中的意外收穫。

郭淑茹認為，這就是飯店最希望看到的結果—永續不再只是飯店告訴旅客的一件事情，而是旅客自己開始產生興趣。「我們很樂意成為其中一個示範者，但更希望最後不是『福朋喜來登在做永續』，而是：『澎湖一起在做永續。』」

奢華的新定義：知道什麼值得留下

談及未來，郭淑茹認為認為永續旅遊的思維應當轉向「更精準、更有價值」的方向發展。

減少拋棄式用品，騰出的空間可以用來加深對在地文化的理解；減少走馬看花的行程，換取更深度的土地連結。郭淑茹認為，五星級服務的本質正在轉變，頂級的體驗不必然等於大量物資的消耗，而是在享受細緻照顧之際，也能自覺正在友善對待這座島嶼。

郭淑茹表示，「希望旅客每一次踏上澎湖，都能帶走充實的回憶，同時盡可能留下更少的負擔。」這項願景並非一蹴可幾，而是仰賴每一次備品的取捨、水資源的循環，以及櫃檯人員與旅客之間簡短而真誠的對話，持續在島上累積出改變的厚度。

「希望旅客每一次來澎湖，都能帶走更多美好的回憶，同時留下更少的負擔。」郭淑茹說，福朋喜來登希望做的，就是讓這件事情從每一次服務、每一個選擇開始。

福朋喜來登公關主任郭淑茹。圖片來源｜澎湖福朋喜來登酒店

澎湖福朋喜來登酒店

地址：澎湖縣馬公市新店路197號

官網：https://www.fourpoints-penghu.com/

電話：886-6-926-6288

「永續地圖 ✕ 澎湖福朋喜來登」官方網站

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完整永續地圖合作店家：https://www.penghu-nsa.gov.tw/ST/sbmap.htm

撰文｜陳昱儒

本文經授權轉載自欣傳媒XINMEDIA

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/306431