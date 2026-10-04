老宿舍變成童話村！枋寮18棟彩虹屋重新亮相 還藏萌系蝸牛巷





「枋寮・彩虹藝鐵園區」的故事，其實與鐵道密不可分。園區前身為枋寮火車站周邊的臺鐵舊宿舍群，過去也曾以枋寮鐵道藝術村、F3藝文特區等形式被旅人認識。隨著空間逐漸沉寂，老宿舍一度失去昔日活力，直到重新投入修繕與活化，才在2026年以全新面貌再次回到小鎮生活。園區最大的視覺亮點，就是18棟錯落排列的老宿舍。紅、黃、藍、綠等明亮色彩覆上原本低矮的平房建築，保留老宿舍聚落尺度，又多了南國特有的活潑氣息。晴天走進園區，彩色屋舍與屏東藍天彼此映襯，也讓這片老空間有了截然不同的新表情。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





鑽進蝸牛巷尋寶 轉個彎又遇見童趣小驚喜

別只站在彩虹屋前拍完照就離開，園區真正有趣的地方還藏在巷子裡。沿著老宿舍之間慢慢探索，可以遇見蝸牛、水果等帶有童趣感的藝術裝置，其中「蝸牛巷」更替原本單純的宿舍小徑增加不少尋寶樂趣。比起一次把所有景點看完，這裡更適合沒有目的地地亂走。老房子之間留下的巷弄、樹木與小型裝置彼此交錯，大人可以找喜歡的攝影角度，孩子則能一路尋找藏在角落的可愛角色，讓鐵道老宿舍不只是歷史建築，也變成可以親近、可以玩味的生活空間。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





不只是拍彩色小屋 藝術、咖啡與屏東物產都進駐

重新活化後的彩虹藝鐵園區，並沒有只停留在「拍照景點」。園區引入藝術創作與不同型態的特色空間，包括石雕藝術創作、當代藝廊及共創空間等，讓藝術真正進入這片舊鐵道聚落。另一邊則是更貼近旅行日常的味道。職人手沖咖啡、老店延伸出的創意甜點、果農農特產品，以及結合屏東養殖漁業特色開發的相關商品，都讓旅人能從不同角度認識地方。逛累了找間小店坐下來，喝杯咖啡再繼續散步，反而更符合枋寮「慢慢玩」的旅行節奏。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





火車站走3分鐘就到 藍皮意象館一起排進半日遊

對沒有開車的旅人來說，彩虹藝鐵園區最大的優勢之一就是交通方便。園區位於屏東縣枋寮鄉儲運路10號，從枋寮火車站出站後左轉，步行約3分鐘即可抵達，不需要另外轉乘交通工具。周邊還能步行串聯「藍皮意象館」，兩處距離相當近，很適合從枋寮車站開始，先認識鐵道文化，再走進彩虹老宿舍逛藝術、吃甜點，最後把腳步延伸到枋寮小鎮。對原本只是準備在枋寮轉車的旅人來說，也許只需要多留幾個小時，就能發現這座南國小鎮比想像中更值得停留。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





【枋寮・彩虹藝鐵園區】

景點位置：屏東縣枋寮鄉儲運路10號





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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