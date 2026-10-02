一粒17元清蒸肉圓！ 屏東潮州美食「文記肉圓」Q嫩有肉塊、屏東500碗推薦

以前每次到屏東潮州，不是來碗潮洲燒冷冰，就是吃旗魚黑輪，這次查看 2026 年 500 碗第四屆名單，才發現一樣位於潮州圓環附近的「文記肉圓」，不但是 500 碗得主之一，Google一千多則評論也有 4.5 高分，網路評價很好耶！

文記肉圓最大的特色就是清蒸肉圓，一顆只要 17 元，加上鍋燒麵、豬血湯等配湯，一個人隨便吃都不用破百元，難怪是在地人與觀光客都愛去的排隊名店。剛好這次的高雄屏東親子遊，會順路經過潮州，當然要把「文記肉圓」排進行程吃看看啦！

【文記肉圓】

📞電話：08 780 4726

📍地址：920屏東縣潮州鎮潮州里建基路177號

⏰營業時間：

平日 中午10:00-晚上19:30

假日 中午10:30-晚上19:30

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文記肉圓｜用餐環境

對了！文記肉圓如果客滿時，採取抽號碼牌的方式等待候位，像我們到達時剛好滿座，有抽1號的號碼牌等待，約3分鐘就叫號入座了蠻快的。

桌邊有調味料可以自行調整口味。

文記肉圓｜菜單

文記肉圓的菜單如，主要分成肉圓、鍋燒麵類、湯品三大類別，肉圓一粒 17 元，一碗最少 2 粒；醬汁可依個人喜好選擇是否加蒜泥。

文記肉圓｜餐點

清蒸肉圓

來文記肉圓，第一樣必吃的當然就是清蒸肉圓，一粒17元，一碗最少2粒34元。文記的肉圓採清蒸方式料理，外皮口感軟Q水潤，有點像是麻糬的黏彈口感，入口不用太費力咀嚼就能化開；淋上的醬汁偏清爽、微甜帶鹹，喜歡吃辣可以再淋點辣椒醬更夠味，它們家辣椒比較偏鹹香，辣勁算是小小辣不會很刺激。

仔細看內餡會發現用的是整塊豬肉片而不是絞肉，肉塊經過醃漬帶點鹹香，整體吃起來紮實有嚼勁，但偶爾會吃到一點筋比較不好咬。

鍋燒冬粉

鍋燒冬粉，小碗60元。鍋燒湯頭湯色清澈、味道淡淡甘甜，搭配沙茶鹹香提味，算是比較清淡、清甜、原味一點的湯頭。

冬粉吸飽湯汁後軟中帶點滑順口感，配料也給得不手軟，蛋、肉片、起司魚豆腐、魚丸跟青菜一應俱全。小碗的份量對小鳥胃來說其實已經算大碗，蠻多的耶！

鍋燒意麵

鍋燒麵線，小碗60元。如果偏好吃麵食口感，意麵版本會比冬粉更有嚼勁。麵條吸附湯汁後仍保有一定的口感，不會煮得軟爛糊在一起，湯頭、配料都跟冬粉那碗差不多。

豬血湯

豬血湯，小碗30元。豬血湯湯頭同樣是清甜淡鹹路線，帶點酸菜、韭菜段的香氣提味。豬血口感滑嫩又帶彈性，小孩很喜歡。

文記肉圓｜評價

我喜歡文記肉圓的清蒸肉圓，平價好吃，只是偶爾吃到筋會比較難咬一點；至於鍋燒的部分，我覺得比較原味清甜一些，大碗CP值高，但不適合重口味的人；豬血湯就是傳統古早味，同樣是清甜、清淡路線，小孩還蠻喜歡的。

文記肉圓｜常見問題

Q1：文記肉圓一定要點兩顆以上嗎？可以只買一粒嗎？

A： 文記肉圓最小單位是一碗2粒起，不提供單顆販售，兩人以上共食可以多點幾顆搭配湯品一起享用。

Q2：文記肉圓內用需要等很久嗎？

A： 用餐尖峰時段（例如中午前後）人潮較多，通常需要抽號碼牌候位，但店家出餐速度快，翻桌率高，等待時間不至於太長，不想等待建議可以避開最尖峰的時段前往。

Q3：文記肉圓有冷氣嗎？

A： 有，店內有冷氣，用餐環境相較於一般傳統小吃店舒適一些。

電話：08 780 4726

地址：920屏東縣潮州鎮潮州里建基路177號

營業時間：平日 中午10:00-晚上19:30 假日 中午10:30-晚上19:30

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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