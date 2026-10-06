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5小時賣光的「老牌臭豆腐」！高雄武廟超熱門台式下午茶 臭豆腐皮酥微脆卻不刮口

美食好芃友／ 文、圖／芃芃

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高雄好吃臭豆腐並不難找，但一賣賣35年，還每天只賣5小時。天天內用外帶都熱賣的高雄臭豆腐，真的要推這家高雄武廟附近的臭豆腐老字號：愛嬌姨臭豆腐。

老闆手炸不停的香酥臭豆腐，再加上超對味的泡菜、一匙辣醬，就是陪伴好多高雄人的經典味道。要說聽這家愛嬌姨臭豆腐聽了10幾年，我妹高中念道明的時候，就常聽她說下課會跟同學走來吃，聽到這幾年我們才找到機會前來。

35年高雄臭豆腐老字號：愛嬌姨臭豆腐

愛嬌姨臭豆腐位在高雄武廟一帶，武廟路靠近大順路，騎車進來就可以看到小攤子有蠻顯眼的招牌。

這裡內用外帶的人潮都很多，我覺得能內用就內用吧～

一來內用空間挺大挺舒適（有冷氣），二來我吃過這麼多臭豆腐，真的是現炸出來當場吃最好吃啊！

愛嬌姨臭豆腐價格（2026年版）

愛嬌姨臭豆腐販賣的品項就只有一種 沒錯，就是臭豆腐。不過有分大小，還有分有無蒜泥。

不管任何時候來到愛嬌姨臭豆腐，生意很好，臭豆腐也都是現炸現切，沒什麼炸好很久放在旁邊的機會。

高雄臭豆腐推薦：愛嬌姨臭豆腐

▼臭豆腐（大）$65

臭豆腐外皮酥帶點微微脆卻不刮口，裡頭豆腐燙口軟嫩，咬下氣孔會微微噴汁，配上蒜泥醬油、台式泡菜,，再加辣豆瓣，超~涮~嘴~好~吃！！

愛嬌姨臭豆腐

地址：高雄市苓雅區武廟路248號

電話：07-2244082

營業時間：14:30–19:20 (週日公休)

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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