高雄吃得到超少見道地德國街頭烤肉！「伢! 德國旋轉烤肉Ja! Döner」激推奶油蘑菇炸豬排 搭杯德國啤酒超涮嘴

高雄也吃得到道地德國街頭烤肉！！隱身在高雄三民區愛河之心的「伢！德國旋轉烤肉Ja! Döner」，是由兩位德國主廚 Andy 與 Jud ，親自經營的人氣高雄異國料理餐廳！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

店內主打超道地德國口味Döner Kebab德式旋轉烤肉，鮮嫩雞大腿肉搭配手工麵包，烤肉又嫩又香，份量驚人！除了旋轉烤肉，也可以試試德國酥炸豬排配奶油蘑菇醬，以及爆汁的綜合德式手工香腸，快約朋友來這家超潮的高雄德國餐廳大口吃烤肉、暢飲德國啤酒吧！真的沒想到，在台灣可以吃到道地又好吃德國旋轉烤肉 Döner Kebab！而且還是在高雄！太興奮啦～～～

高雄德國烤肉專賣：伢! 德國旋轉烤肉Ja! Döner

先說一下，這間餐廳很神奇，地址是中都街，實際上正門在同盟路上喔！一到店就看到兩位德國主廚，Jud 和Andy，超爽朗跟客人打招呼！來自德國科隆的兩人，在台灣認識後想把家鄉經典的Döner Kebab 味道，讓更多台灣朋友知道，因而開了這間專賣德國旋轉烤肉的店！

這天跟兩位主廚聊，才知道這整間店包含裝潢都靠他們自己。主廚Jud還說他曾在這搭帳篷監工，但成果還蠻好看的啊～～

德國旅遊過的大家一定都知道 Döner Kebab！雖然現在是德國代表食物，但是當初是1970 年代由土耳其移民Kadir Nurman在柏林發明並普及的國民街頭美食！現在在德國街頭隨處可見～

這天看到主廚Andy在切肉塞麵包，那個烤肉香氣真的好誘人啊啊啊～

這天主廚Andy也分享，其實在德國他們的旋轉烤肉以羊肉為大宗，來台灣後他發現羊肉接受度沒那麼高，反覆試驗後決定以雞腿肉為主角，獨門醬料醃漬，並一片一片手串。

Andy準備餐點之際，熱情的主廚 Jud也替我們倒兩杯德國小麥生啤啦！

（未滿18歲請勿飲酒，喝酒不開車）

高雄德式餐廳推薦：伢! 德國旋轉烤肉Ja! Döner

這天帶家人起來吃！點滿一整桌～每樣招牌菜幾乎都點到了！！

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德國旋轉烤肉＋麵包＋沙拉

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這家德國旋轉烤肉最讓我驚艷的，就是外脆內多汁的烤肉＋麵包口感！主廚Andy堅持堅持的手工德式麵包！外皮薄脆帶勁、扎實有彈性。夾的旋轉烤雞大腿肉更是香氣逼人，歐式香料醃得極度入味，直立烤爐炙烤出微焦酥皮，趁熱削下的肉片滑嫩多汁又夠味。配上滿滿生菜與洋蔥的爽脆清甜，再加上主廚靈魂蒜味優格白醬，鹹香肉汁與清新醬汁超級match！！這比我在歐洲旅行吃到的烤肉麵包還要好吃欸！！（肉超嫩！！！）

自製德國酥炸豬排＋奶油蘑菇醬

這道傳統德式炸豬排真的太道地！主廚遵循歐式作法，將豬里肌手工敲薄斷筋，裹上麵包粉下鍋煎炸。外皮金黃輕盈，咬下去是無比酥脆，完全沒有厚重麵衣感，肉質軟嫩多汁。

是說這這豬排真的好大啊哈哈哈！

這豬排靈魂絕對是奶油蘑菇醬！以培根、洋蔥與新鮮蘑菇煸炒，再加入鮮奶油慢火煨煮。淋在剛起鍋的豬排上，酥脆麵衣吸附帶濃醇奶醬，雙重層次在嘴裡交織，香醇滑順卻完全不膩口！我們後來還拿來沾薯條～

綜合手工香腸

如果人多來吃，拜託必點！一次吃得到五款手工德式香腸～

跟外面德式香腸最不一樣的，就是這幾款德國香腸吃得出「香料」與「肉」的香氣，以及絞肉的口感，跟外面吃到台灣常見的粉感的德國香腸差異甚大！真心推薦大家點來吃～

當日主廚濃湯

主廚Andy每天都會新鮮現煮不一樣的當日濃湯！像當天喝到是爽口清甜的白蘿蔔濃湯。

配德式烤肉、德式香腸，一定要來點微醺啦！！除了德國生啤，這裡也有很多德國啤酒可以選擇～～

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伢! 德國旋轉烤肉 Ja! Döner評價/用餐心得

只能說這次來吃真的太驚喜！雙德國主廚坐鎮，從咬下去外脆內韌的手工麵包夾入外脆內多汁的烤雞肉、濃郁蘑菇白醬的傳統炸豬排，到爆汁噴香的德式手工香腸盤，每一道都能吃出主廚們的手藝～

店裡用餐沒有高級餐廳的拘束感，瀰漫著現烤肉香與異國熱情，氣氛輕鬆自在又溫馨。無論下班想簡單痛快吃份烤肉，或週末約朋友大口嗑肉配啤酒，這裡都讓人像置身在德國街頭般過癮滿足！推薦給大家～

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伢! 德國旋轉烤肉 Ja! Döner

地址：高雄市三民區中都街97巷73弄13號（同盟三路278號旁）

電話：07 311 2625

營業時間：17:00-22:00（週二公休）

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文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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