高雄人哭了！ 六合夜市50年老字號「方記水餃」宣布熄燈 老饕崩潰求開宅配

高雄人哭哭！ 飄香逾半世紀的銅板美食消失了，在六合夜市屹立超過50年的老字號指標「方記手工水餃」，近日突拋震撼彈宣布正式退休、結束營業，消息一出瞬間洗版社群，掀起無數老饕的不捨與回憶殺。

圖／翻攝方記水餃FB粉專

在六合夜市長年憑藉扎實的手藝累積超高人氣的「方記手工水餃」，攤位前總是能看見店家俐落包餃的身影，在夜市裡從青春年少一路經歷了五十多個年頭。店家近日在臉書粉專公告表示，除了經營團隊已屆退休年齡，現階段餐飲業正面臨新人培訓不易的斷層困境。經過審慎思考後，決定放下這份沉甸甸的攤位重擔，並感性坦言「年紀到了，也真的該讓自己好好休息了」。

熄燈消息曝光後，立刻引來大批老顧客湧入留言哀號。不少在地人難掩失落，留言直呼「以後去六合夜市不知道要吃什麼了」、「這是我心目中最好吃的酸辣湯與水餃」、「真的太突然，直接從幼稚園吃到自己當媽媽」。

面對這份半世紀好滋味即將落幕，大批忠實粉絲更在留言區敲碗許願，期盼店家在退休之餘能考慮轉型推出冷凍水餃宅配，讓這份承載數代人青春記憶的手工美味，能換個方式繼續留存。

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