被冰耽誤的義大利麵店！高雄熱河商圈「涼野冰室」 打破甜點與鹹食的界線

位於高雄熱河高醫商圈的涼野冰室，是以古早味香蕉冰為主打的創意冰店。將香蕉冰堆疊出新花樣，讓香蕉冰也能是甜點⋯

有別於傳統冰店，涼野將傳統清冰結合現代風味，創造出獨樹一格的沁涼體驗。

涼野冰室的高雄仁武店是跑日式風格的⋯但高雄熱河店，有著暖色系燈光的內用空間，寬敞舒適帶著清新雅緻的文青風，一人友善、兩人同行或是三五好友來吃冰吃麵都是絕佳首選。

影片帶你吃高雄最新隱藏版

涼野冰室熱河店 讓人一跨進店門就能放下外頭的燥熱，讓你有著愜意又理想的吃冰氛圍。

涼野冰室高雄熱河店​

店址：高雄市三民區熱河二街137號

​營業時間：11：30 – 20：30

電話：07-3110007 粉絲團點此↵

菜單

涼野冰室將香蕉冰變成老少咸宜、大小通吃的甜點，還有熱河店才有的手作鹹食義大利烏龍麵、限定豆乳冰菓卷、特調飲品，有些是在仁武店吃也吃不到的菜色，專屬熱河店限定，這裡都能吃到！

涼野冰室將​古早味香蕉冰創意翻轉．．最吸引人的，就是將童年記憶中的香蕉冰玩出極致質感。

點杯最傳統的古早味⋯

野梅青

經典香蕉冰的綿密顆粒感與古早味香氣，搭配上野梅青的酸甜滋味⋯

入口時，香蕉冰微微的甜香率先在舌尖口中散開，緊接著是帶著微酸與清爽的野梅香氣⋯

口感細緻滑順、酸酸甜甜，極為爽口，可以是消暑的冰品，也能是甜點。

而​誰說冰店只能吃冰吃甜點？光是涼野仁武店那碗紅燒豬膝麵，就讓我每天都在懷念⋯但，涼野冰室熱河店限定的烏龍麵真的是爆好吃。

人家是義大利麵，他們是烏龍麵！義式的超濃郁醬香混搭日式麵條，吃過沒？

以日式燉煮的高湯混搭鮮奶油就是美味ｕｐｕｐ

​來到涼野冰室熱河店，絕對不能錯過這道被冰品耽誤的鹹食⋯口感更為彈牙，帶有Q勁的烏龍麵，竟然混搭出令人讚嘆的完美風味。

培根辣奶烏龍麵

極為​濃郁的奶味中，帶上微微的辣香，完美平衡了奶香的厚重感。吃起來是超濃郁、卻不膩口。

每一根烏龍麵都緊緊吸附著微辣滑口的奶香醬汁，入口滑順、嚼勁十足、討喜的層次口感，搭上鹹香的培根，讓人一口接一口停不下來。

燻鮭乳香烏龍麵

我們家孩子跟我是鮮少吃魚的，但涼野冰室熱河店的鹹香燻鮭，我們則是愛上。

鹹香鮭魚塊尬上香醇厚實的奶醬，就是蘇湖⋯

鮭魚特有的煙燻香氣融入奶味十足醬汁中，讓烏龍麵吃起來格外滑順涮嘴，無疑也是秒殺。

吃素的朋友，他們也有素食的​野菇松露烏龍可以吃（五辛素）⋯

涼野冰室必吃的就是甜點跟冰品⋯

冰菓卷（熱河店限定豆漿搭配）

相較於涼野仁武店以牛奶為主秀，熱河店特別採用了豆漿來製作。

說真的，一開始我還存有質疑，但我必須說，兩種風味各有千秋⋯

涼野熱河店這款冰菓卷搭配豆漿的口感！真的是討喜的沁涼鹹香⋯豆漿的豆香讓冰菓卷的甜度更加柔和，整體口感綿密滑順。

我說過，涼野冰室的冰果卷，就是春捲冰淇淋的豪華版，吃得到傳統的口感，也能吃得到沁涼在心的爽快，這冰可以是主食也能是甜點，更是冰品

涼野豆乳冰紅茶

將豆漿紅茶幻化成2.0

人家是冰淇淋紅茶，涼野冰室硬是玩出新花樣，推出豆漿冰淇淋紅茶！

他們的紅茶，茶香很討喜，加入涼野自製的豆漿冰淇淋，入口瞬間能同時感受豆香、奶香與濃郁茶香一次到位，三重層次在口中交融，口感香醇，口感是意外的清爽

​琥珀雪凝

這杯咖啡真的非常厲害！我強推猛送這杯！

基底採用泰國手標歐涼咖啡，真的頗為少見⋯也就是將泰式冰咖啡結合涼野自製冰淇淋並放入鮮奶，一入口就能感受到泰國手標咖啡獨特的焦糖碳焙香氣⋯

隨著自製冰淇淋討喜的獨特甜香與鮮奶的滑順，將苦甜與奶香平衡得恰到好處，辨識度極高，這杯我喜歡，咖啡控朋友一定要來上一杯。

對於我來說，​涼野冰室不單單只是一間冰店，它巧妙地打破了甜食與鹹食的界線。

無論你是想來一碗酸甜綿密的創意香蕉冰消暑、品嚐比專業義大利麵店更讓人驚豔的彈牙烏龍麵，還是想喝一杯風味獨特的琥珀雪凝或豆乳冰紅茶，這裡都能一次滿足。

加上用餐空間舒適、餐點道道精緻又有巧思，讓你吃麵、吃冰不單調，給點恰到好處的花俏，絕對是高雄後驛熱河商圈不容錯過的美味首選。

店址：高雄市三民區熱河二街137號

​營業時間：11：30 – 20：30

電話：07-3110007

文章來源：吃貨閔爸 FB：吃貨閔爸

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」