不用飛日本！高雄中秋連假逛「大港古物祭」日本家具、老件一次挖寶

喜愛日本古物、老件家具與復古雜貨的民眾有新去處！「大港古物祭 ft. 旅する古物商 - '26 FALL -」將於9月25日至28日中秋連假，在高雄大港倉花園登場，活動每天上午11時至下午6時開放，特別邀請日本「旅する古物商」跨海合作，將日本港口城市的古物市集文化帶到高雄，並首度融入「モッテケ！泥棒市」概念，結合現場競標、盲盒尋寶等玩法，讓民眾不用飛日本也能體驗日式古物市集。

此次活動由三一商事、實實文化財再生聯盟共同策劃，並由7288浪速配負責物流。活動以日本長野縣奈良井宿的巨大木造古物倉庫為發想，打造充滿老件、古物與復古生活感的尋寶空間，現場除了可以挖寶，也能近距離認識日本古物的保存、修復與再利用文化。

活動第一大亮點是日本古物直接進口，包括老件家具、生活雜貨與各式古道具，並特別強調未經過度加工的「無添加古道具」，保留物件原有的歲月痕跡與使用感，讓喜歡老件的收藏者可以現場挑選。

大型家具也不必擔心搬運問題，主辦單位同步規畫日本至台灣的大型古物物流服務，讓民眾挑選家具或大型物件後，可以進一步了解跨國運送方式，降低購買古物後搬運、運送的困擾。

現場還有台日KOL二手好物專區，邀請BECKY、UNA、HARU春小姐、WANER宛兒等參與，將個人收藏與二手物件帶到市集販售，從古物、生活雜貨到個人選物，增加逛市集時的尋寶樂趣。

除了買古物，活動也安排多項體驗內容。每日規畫花藝活動，並提供浴衣體驗，讓民眾穿上日式服裝逛古物市集；另外還能參加家紋木杯墊DIY，親手製作具有日本傳統元素的木作小物。現場也準備限定飲品與試飲活動，讓逛市集的行程不只有購物，也能安排休閒體驗。

喜歡競標的民眾則不能錯過現場拍賣活動，由辰已先生主持，將透過競標方式讓古物愛好者「以價尋寶」，增加市集互動性。此外，實實文化財再生聯盟也將提供古物修復諮詢，針對老家具、古物保存及修復等問題提供建議，讓有興趣收藏古物的民眾能進一步了解老件如何保存與再生。

活動視覺則以一隻身穿日本小偷裝、肩扛唐草包袱的玉兔為主角，呼應中秋節與「モッテケ！泥棒市」概念，也讓日本古物市集多了一點趣味。

「大港古物祭 ft. 旅する古物商 - '26 FALL -」9月25日至28日於高雄大港倉花園舉行，地址為高雄市蓬萊路6-6號，活動時間每天上午11時至下午6時。

長野復古有故事的家具。圖／大港古物祭提供