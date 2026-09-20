馬祖「達人帶路」藍白拖同行 走讀莒光、北竿感受島嶼慢旅魅力

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光署馬祖國家風景區管理處自去年秋季啟動「島嶼淨行－馬祖徒步慢旅」系列活動，開發10條徒步旅遊路線，響應低碳旅遊、健康樂活的旅遊趨勢，鼓勵遊客放慢旅行腳步，深度探索馬祖島嶼魅力。

本年度馬祖徒步慢旅「達人帶路」活動於日前邀請旅遊作家「藍白拖」，陪伴旅人走訪「莒光」與「北竿」，結合專業導覽、步道健行、聚落走讀與在地手作，並分享十二年前在馬祖南竿「津沙」打工換宿的故事，帶領遊客從風景走進生活，感受島嶼慢旅的魅力。

▲旅遊作家「藍白拖」於東莒島燈塔。 圖：馬祖國家風景區管理處／提供

此次「達人帶路」以「一起散步、一起聊天」的方式展開，由專業導遊介紹地方文化，藍白拖則以同行旅伴的角色，分享當年在馬祖打工換宿一個月的經歷與旅途奇遇。透過親身故事與沿途交流，讓景點之外的人情與生活記憶，也成為旅程的一部分。

▲達人帶路活動參與者於東莒「大埔石刻」合影。 圖：馬祖國家風景區管理處／提供

「莒光場次」走訪「東洋山步道」、「東莒燈塔」、「大埔石刻」及犀牛嶼「摩西分海」景觀，並結合在地潮間帶生態導覽、讓旅人從山海地景、歷史文化到在地手作，多角度認識東莒。在東莒島燈塔前，參與者開心張開雙臂合影，留下慢旅途中的美好紀念。

▲達人帶路活動參與者於北竿「芹壁」合影。 圖：馬祖國家風景區管理處／提供

「北竿場次」則串聯「螺山自然步道」、「戰爭和平紀念公園主題館」、「芹壁聚落」、「坂里古宅群」與「坂里天后宮」，帶領旅人認識北竿的自然風光、戰地歷史與聚落文化，並安排「黃金地瓜餃」DIY，透過親手製作地方美食，體驗馬祖的日常滋味。

從十二年前來到馬祖打工換宿，到此次以達人身分重返島嶼，「藍白拖」將個人旅行記憶融入走讀，讓兩天的行程多了一份重遊的溫度。馬祖徒步慢旅透過「達人帶路」，串聯步道、聚落與在地體驗，讓旅人放慢腳步，在同行與交流之間，發現馬祖值得細細品味的風景與故事。

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