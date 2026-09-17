抗通膨神店！屏東車站「平價牛排」170元起吃到飽、免服務費 暢吃自助吧+鐵板麵無限續

170元吃到飽！屏東車站美食陣容+1，百元「平價牛排」進駐車站2F，170元即可享用排餐、玉米濃湯、烤吐司及肉燥飯，還不收服務費，實打實的200元有找。

圖／一起吃牛排粉專

平價牛排館「一起吃牛排」進駐屏東車站2F，最低點一份豬排170元即可暢享自助吧，有玉米濃湯、烤吐司、肉燥飯、飲品、冰品和咖啡等，還能免費續麵，不加收服務費，百元價格十分友好。為慶開幕，10月底前，點220元以上排餐可享炸物限時買一送一，送完為止，優惠情況依現場為準。

圖／一起吃牛排粉專

圖／一起吃牛排粉專

除了豬排外，還有雞排180元、牛排190元的百元選擇；點餐時記得勾選醬料，有黑胡椒醬、蘑菇醬與綜合醬3種；成人低消為一份排餐或共餐費170元（可抵單點）。

圖／一起吃牛排粉專

圖／一起吃牛排粉專

特別一提，屏東車站受網友好評，被稱為是觀光景點，「服務優質 結合商家 美食小吃店家 車站大廳寬廣的視野開闊」、「道路的動線規劃比台南車站完勝太多」，美食店家也有丸亀製麵、壽喜燒、燒肉放題等，是在地人覓食的好去處。

一起吃牛排

地址：屏東車站2F（屏東市公勇路62號）

電話：08-7551758

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