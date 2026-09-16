高捷出站即達「奶茶天堂」！2026高雄奶茶節週末登場 「逾70家奶茶+美食」名單快收藏、200元爽吃「奶茶雞排全餐」
出捷運站即達「奶茶天堂」！2026高雄奶茶節將於本週末登場，集結超過70家人氣奶茶與美食品牌，現場不僅有喝的奶茶，同時也能「用吃的」品嘗到奶茶跨界美食。
2026「高雄奶茶節」將於9/19、9/20連兩天登場，活動結合了奶茶市集、美食市集與活力表演等3大亮點，在齊聚名店奶茶的同時，還有限定奶茶美食、手作DIY體驗、互動遊戲和音樂演出等精彩內容，邀請民眾週末衝鹽埕，體驗充滿奶茶味的假日時光。
最受奶茶控關注的，必是會出席現場的奶茶店家名單，從知名連鎖手搖迷客夏、八曜和茶、Mr. Wish希望好茶、有飲、紅太陽到壽奶茶，以及在地奶茶好店統統集合，還有地瓜球、炸物、窯烤披薩等美食店家，鹹甜美食一次到位，一站式吃好吃滿。
不僅如此，高雄奶茶節還推出了「200元奶茶超值全餐（市值300元/份）」，內含飲品x2、焦糖奶茶起司雞排、奶茶醬薯條x1，吃喝一次滿足，詳情請點此。
省錢小叮嚀：自備環保杯消費享優惠，加入LINE帳號@khmilktea還有機會拿好康喔！
2026高雄奶茶節
活動時間：9/19、9/20 15:00-20:30
地點：捷運鹽埕埔站周邊
交通方式：捷運鹽埕埔站1號、4號出口或輕軌C12駁二大義站、C13駁二蓬萊站步行前往
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。