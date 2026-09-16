高捷出站即達「奶茶天堂」！2026高雄奶茶節週末登場 「逾70家奶茶+美食」名單快收藏、200元爽吃「奶茶雞排全餐」

隸屬台開集團的風獅爺商店街昨日在官方臉書貼出公告，因整體營運規劃調整，連同旗下專櫃「金獅影城」將營業至今年10月31日止，「風獅爺免稅店」則僅營業至10月15日止，消息一出引起地方熱議，也再次引發外界關注台開集團BOT案後續如何收場，對此，金門縣議員董森堡今天在臉書ＰＯ文表示，影城歇業固然可惜，但真正該關注的，不只是「金門沒電影院」，而是台開工商休閒園區長年累積的契約、勞工及公共資產問題。

2026-09-16 14:12