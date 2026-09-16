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高捷出站即達「奶茶天堂」！2026高雄奶茶節週末登場 「逾70家奶茶+美食」名單快收藏、200元爽吃「奶茶雞排全餐」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
示意圖。圖／陳其邁 Chen Chi-Mai 臉書
示意圖。圖／陳其邁 Chen Chi-Mai 臉書

出捷運站即達「奶茶天堂」！2026高雄奶茶節將於本週末登場，集結超過70家人氣奶茶與美食品牌，現場不僅有喝的奶茶，同時也能「用吃的」品嘗到奶茶跨界美食。

示意圖。圖／陳其邁 Chen Chi-Mai 臉書
示意圖。圖／陳其邁 Chen Chi-Mai 臉書

2026「高雄奶茶節」將於9/19、9/20連兩天登場，活動結合了奶茶市集、美食市集與活力表演等3大亮點，在齊聚名店奶茶的同時，還有限定奶茶美食、手作DIY體驗、互動遊戲和音樂演出等精彩內容，邀請民眾週末衝鹽埕，體驗充滿奶茶味的假日時光。

手作DIY體驗。圖／高雄旅遊網官方粉絲團
手作DIY體驗。圖／高雄旅遊網官方粉絲團

最受奶茶控關注的，必是會出席現場的奶茶店家名單，從知名連鎖手搖迷客夏八曜和茶、Mr. Wish希望好茶、有飲、紅太陽到壽奶茶，以及在地奶茶好店統統集合，還有地瓜球、炸物、窯烤披薩等美食店家，鹹甜美食一次到位，一站式吃好吃滿。

奶茶店家名單。圖／高雄旅遊網官方粉絲團
奶茶店家名單。圖／高雄旅遊網官方粉絲團

美食店家名單。圖／高雄旅遊網官方粉絲團
美食店家名單。圖／高雄旅遊網官方粉絲團

不僅如此，高雄奶茶節還推出了「200元奶茶超值全餐（市值300元/份）」，內含飲品x2、焦糖奶茶起司雞排、奶茶醬薯條x1，吃喝一次滿足，詳情請點此

圖／高雄旅遊網官方粉絲團
圖／高雄旅遊網官方粉絲團

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圖／高雄旅遊網官方粉絲團
圖／高雄旅遊網官方粉絲團

圖／高雄旅遊網官方粉絲團
圖／高雄旅遊網官方粉絲團

2026高雄奶茶節

活動時間：9/19、9/20 15:00-20:30

地點：捷運鹽埕埔站周邊

交通方式：捷運鹽埕埔站1號、4號出口或輕軌C12駁二大義站、C13駁二蓬萊站步行前往

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