高雄萬聖節新景點！SKM Park變身妖怪小鎮　「狐火夜行」9/25起每週末登場

高雄萬聖節又有新景點可以拍照打卡！位在前鎮的「SKM Park Outlets 高雄草衙」今年以日本妖怪文化為主題，打造「南瓜鎮之狐妖娶親」萬聖節活動，從9月3日一路至11月1日，購物中心周邊換上南瓜、狐妖與百鬼元素，打造充滿日式奇幻氛圍的限定場景，喜歡拍照的讀者可以一路蒐集妖怪主題打卡點。

SKM Park變身「南瓜鎮」 日本妖怪、狐妖場景一次拍

SKM Park今年萬聖節以「南瓜鎮之狐妖娶親」為主題，官方形容妖怪們正悄悄聚集在南瓜鎮，迎親隊伍也準備登場。活動期間除了有「南瓜鎮打卡地圖」，還規劃「高速婆婆登場」、「幻夜時尚誌」、「百鬼甘味屋」、「妖力全開大作戰」等不同主題活動，讓整座Outlet變身成萬聖節妖怪世界。

圖／高雄草衙SKM Park提供

圖／高雄草衙SKM Park提供

其中最適合拍照的就是期間限定場景，從日式妖怪元素到南瓜主題裝置，都可以搭配夜間燈光拍攝，白天與晚上也能拍出不同氛圍。除了單純打卡之外，現場還有「狐妖の嫁妝帖」等限定活動，讓這場萬聖節不只是一組裝置藝術，而是完整延伸成一座妖怪小鎮。

「狐火夜行」9/25登場 每週末晚上6點半看妖怪迎親

除了白天拍照，SKM Park今年還安排夜間限定演出「狐火夜行」。官方公布活動自9月25日至10月26日，每週六、日及國定假日晚上6點半登場，10月31日萬聖夜則再加碼特別場，邀請民眾跟著妖怪迎親隊伍走進萬聖節夜晚。

圖／高雄草衙SKM Park提供

此外，10月31日萬聖節當天還有「百鬼萬聖嘉年華」與「百鬼大遊行」，讀者可以穿上萬聖節裝扮加入狐妖迎親隊伍；10月15日至11月1日則另有「百鬼夜行祭」等活動，從9月底一路玩到萬聖節後。

圖／高雄草衙SKM Park提供

SKM Park「南瓜鎮之狐妖娶親」活動資訊

活動名稱：南瓜鎮之狐妖娶親

活動日期：2026年9月3日至11月1日

地點：SKM Park Outlets 高雄草衙

地址：高雄市前鎮區中安路1之1號

狐火夜行：2026年9月25日至10月26日，每週六、日及國定假日18:30；10月31日另有萬聖夜特別場

交通：搭乘高雄捷運紅線至「草衙站」2號出口，可直接前往SKM Park；自行開車則可由中安路進入汽車停車場。(SKM Park)

想找高雄萬聖節拍照景點，今年可以把SKM Park列入行程，白天逛街拍「南瓜鎮」場景，晚上再接著看「狐火夜行」，一路從9月底玩到萬聖節。

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