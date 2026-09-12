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ARMY免煩惱！ BTS高雄開唱 阿米追星住「超狂香客大樓」 240個床位每晚100元起、還包月老助攻

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／高雄市政府民政局提供、翻攝Live Nation Taiwan 理想國FB粉專
圖／高雄市政府民政局提供、翻攝Live Nation Taiwan 理想國FB粉專

搶到演唱會門票卻找不到地方落腳？韓國天團BTS（防彈少年團）將全員合體空降高雄國家體育場連唱3場，消息一出瞬間引爆搶票狂潮！然而，比搶票更讓人崩潰的，正是演唱會期間「一房難求」、房價飆破天際的高雄住宿問題。

圖／翻攝Live Nation Taiwan 理想國FB粉專
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為了幫ARMY（BTS粉絲名）解決住宿難題，高雄市政府攜手在地廟宇端出超狂奇招—開放「香客大樓」讓粉絲入住，不僅每人每晚只要銅板價香油錢，還能順道參拜月老求「神級飯撒」，超有台灣味！

覆鼎金保安宮因應11月19日、21日及22日的BTS世運演唱會人潮，特別規劃香客大樓提供約240個住宿名額，房型以雅房和通鋪為主。最佛心的是，每人每晚僅酌收100至150元的香油錢作為清潔費，對比演唱會期間動輒破萬的商旅飯店，簡直是追星族的終極福音。

想要申請入住也有條件限制：

．必須出示BTS演唱會實體或相關門票證明。

．採團體揪團預約制，每組人數須為 5至16人，廟方不負責併團或湊人。

．住宿空間由廟方依實際量能統一分配，額滿為止，有需求可洽詢房務專線（0937-689-922）。

圖／高雄市政府民政局提供
圖／高雄市政府民政局提供

除了省荷包，最大亮點莫過於把追星願望直接托付給神明！保安宮主祀中壇元帥，而殿內的月下老人過去就曾因信徒祈求搶票成功而在粉絲圈傳出「超靈驗」名聲。

此波入住粉絲將獲贈專屬的月老祈福卡，在參拜後可以親筆寫下想獲得偶像「比心」、「眼神交流」等飯撒（Fan Service）願望，並掛上廟內龍柱祈求美夢成真！

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香客大樓 演唱會 BTS防彈少年團

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