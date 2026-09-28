別再只吃甜的！現烤雞蛋糕「包小熱狗+番茄醬」神還原大亨堡 鹹甜滋味超銷魂

【旅奇傳媒/編輯部報導】響應國家「淨零」轉型政策與「聯合國2030永續發展目標」，內政部國家公園署串聯各國家公園與濕地的自然、人文與生態資源，推出「國家公園低碳生態旅遊」路線，讓每一次出發，都成為守護環境的實際行動。 透過低碳旅遊的實踐，讓生態保育、環境教育與遊憩體驗彼此串聯，並邀請民間團體、在地社群與旅遊產業一起加入，從「怎麼玩」開始改變，讓每一趟旅程都留下美好回憶，減少一點環境負擔。跟著10條低碳路線出發，走進國家公園的自然秘境，也走向更永續的旅行未來。 當「淨零」不再只是遙遠的環境倡議，而能成為我們親近土地的具體實踐，旅行的樣貌正在改變。面對「2050淨零轉型」目標，內政部國家公園署以「永續」為核心，精心規劃出10條「國家公園低碳生態旅遊」路線。這不僅是景點的串聯，而是將臺灣國家（自然）公園珍貴的自然資產與在地人文底蘊，轉化為可持續的深度體驗。 每一條路線都依據園區獨有的生態與文化脈絡，量身打造出兼顧教育與體驗價值的低碳生態旅程。這些遊程鼓勵旅人放慢節奏，透過大眾運輸、電輔自行車或步行，以最低的碳足跡，感受土地的呼吸，體驗一場不留痕跡、深度而真摯的探索。 墾丁國家公園／恆春古城、

2026-09-28 08:01