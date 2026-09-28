別再只吃甜的！現烤雞蛋糕「包小熱狗+番茄醬」神還原大亨堡 鹹甜滋味超銷魂
雞蛋糕版大亨堡！雞蛋糕競爭激烈，除了甜口味能發揮創意外，高雄這家新開的雞蛋糕把熱狗夾入雞蛋糕裡，整體看起來小小一個很迷你卻十分還原。
鄰近高雄樹德家商有家9月新開的「拾·芳美·雞蛋糕」，販售原味、奶油、紅豆、黑糖麻糬、芋頭、巧克力等經典甜口味，一份5顆，價格落在45-55元間；此外，還吃得到創意鹹口味，特別是這款「小亨堡」，把現烤雞蛋糕當作麵包夾入小熱狗，再擠上番茄醬，鹹甜結合、口味和諧，造型也超可愛，一盒2顆40元。
有網友吃過後到Google地圖留言，表示「口味適中，甜而不膩，小亨堡口味很創新推推」、「太驚訝了 現買巧克力回家吃一口 外酥內軟 巧克力不死甜」還榮登他心中排第一的雞蛋糕。由於雞蛋糕現烤需等待，建議可提前預訂，以免久候。
拾·芳美·雞蛋糕
地址：高雄市三民區義永路12-1號
營業時間：12:00-20:00
電話：0905 503 663
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