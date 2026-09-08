全台巡迴鯨鯊展高雄登場！「海邊的星星巨人」進駐棧貳庫　沉浸式光影、互動體驗一次玩

想近距離認識海洋裡的「巨人」鯨鯊，不用出海也能體驗。海洋委員會海洋保育署推出的鯨鯊主題巡迴展《海邊的星星巨人》，首站於高雄登場，將大型行動貨櫃化身為海洋教室，帶著民眾走進鯨鯊的海底世界，透過沉浸式光影、互動遊戲及生態展示，認識這種世界上體型最大的魚類。

圖／海洋委員會海洋保育署提供

圖／海洋委員會海洋保育署提供

高雄鯨鯊展登場 行動貨櫃變身海洋教室

《海邊的星星巨人》巡迴展目前進駐高雄棧貳庫KW2海側廣場，展期自8月30日至10月28日。展覽以鯨鯊為主角，從外型、生態到海洋保育切入，將原本較為艱深的海洋科學內容轉化成適合親子參與的互動體驗。

圖／海洋委員會海洋保育署提供

圖／海洋委員會海洋保育署提供

展區運用投影、光影及互動裝置打造海洋情境，讓參觀者彷彿進入鯨鯊生活的海域；同時也能認識鯨鯊身上的特殊斑點。由於每一隻鯨鯊的斑點排列都不相同，就像人類的身分辨識特徵，因此研究人員也能透過「星星密碼」辨認不同個體。

不只看展 還能玩互動遊戲認識鯨鯊

除了展覽內容，現場也規劃繪本、動畫及互動遊戲等體驗，讓大小朋友透過遊戲認識鯨鯊與海洋生態。巡迴活動另搭配繪本話劇、音樂律動及海洋保育DIY等活動，讓鯨鯊不再只是課本裡的海洋生物，而能成為親子一起探索的主題。

圖／海洋委員會海洋保育署提供

對親子旅遊族群來說，這類型的展覽也適合安排進高雄港區一日遊行程，逛完棧貳庫周邊景點後，再順遊駁二、大港橋等熱門景點。

鯨鯊展還會巡迴台南、台中、花蓮、台北

高雄站結束後，《海邊的星星巨人》也將持續前往台南、台中、花蓮及台北巡迴，讓不同地區的民眾都有機會認識鯨鯊與海洋保育。

目前高雄站展期為2026年8月30日至10月28日，每日10:00至19:00開放，地點位於棧貳庫KW2海側廣場。對近期想到高雄旅遊、又想找親子景點的旅客來說，可以把這場鯨鯊主題展列入行程。

圖／海洋委員會海洋保育署提供

圖／海洋委員會海洋保育署提供

圖／海洋委員會海洋保育署提供

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」