在南灣住兩晚，哪裡都不去！當我不再把南灣當成墾丁第一站，才發現一座沙灘真正的一天

來到墾丁，你大概也曾在南灣停過。

開了半天車，終於看見海，第一件事就是脫掉鞋子，踩進沙灘，讓浪沖過腳踝；有人換上泳衣直接下水，有人站在「南灣」地標前拍張照片。玩夠了、衣服曬乾了，接著便繼續往墾丁大街、船帆石、鵝鑾鼻前進。

南灣太有名了，有名到我們幾乎不會想：「如果三天兩夜都住在這裡呢？」

但這一次，我決定不走了。

一座沙灘，其實也是墾丁的生活入口

南灣位於恆春半島南側，是墾丁國家公園裡最具代表性的沙灘之一。弧形海灣、寬闊沙岸與相對完整的遊憩機能，都讓南灣很早就成為墾丁最有魅力的海水浴場與水上活動據點。

也因如此，南灣很容易被理解成「玩水的地方」；直至這回，不再急著匆匆離開，才發現真正有意思的，反而是海灘之外形成的生活尺度。沿著南灣路步行，住宿、餐飲、咖啡、小酒館與水上活動店家，都集中在不算太長的範圍裡；想玩水，不必特地開車；想回房間休息，不必重新整理裝備；傍晚想看海，就穿著拖鞋再走出去。

對一個習慣「開車玩墾丁」的觀光人而言，這反而展開成了「生活在墾丁」的另一種旅行方式。

進入南灣遊憩區之前，都會看到的「南灣」。

南灣，很容易被理解成「玩水的地方」。

把「打卡南灣」，變成「住在南灣」

第一天下午抵達南灣，這一次，沒有下一個行程。

沿著南灣路慢慢走，才發現這條面海公路很像一排南國度假村：純白色、木質系、希臘海島風、清水模，或種滿熱帶植栽的民宿沿海展開；有些房間推開落地窗就能看海，有些設置露台、泳池，把住在南灣本身變成旅行的一部分。

下午入住，換上泳衣就能去玩水；累了回房沖澡、睡午覺，傍晚再散步出門吃飯；甚至不用特別安排看夕陽，因為回住宿的路上，整片天空就在眼前。咖啡館、餐廳、小酒館、便利商店與水上活動店，南灣周邊都步行可抵。

南灣不只是一座沙灘，更是一個可以穿著拖鞋生活的海邊聚落。

南灣，是你心中最棒的墾丁海灘嗎？

把住在南灣，變成墾丁旅行最主要的一部分。

第一天，原來南灣不是只有中午那片藍色的海

第一天下午抵達南灣，正好是我最熟悉的樣子。

陽光把海水照成透亮的藍，沙灘撐起一把把遮陽傘，香蕉船、水上摩托車接連從岸邊出發，尖叫聲、引擎聲與浪聲混在一起，拖鞋一脫、踩進海裡，身體立刻知道：終於到墾丁了。

只是這一次，玩完水沒有繼續往下一站走。我沿著南灣路回到民宿，沖掉身上的鹽和沙，睡了一會兒。傍晚四、五點再走出門，才發現同一片沙灘已經換了一張臉。陽光變柔了，海面泛著金色，水上活動慢慢收場，大家開始拿著飲料散步，或乾脆坐在沙灘上等天黑。

晚上吃完飯，我又走回海邊。

白天那些鮮豔的泳圈、遮陽傘與喧鬧都消失了，黑暗裡看不清海的顏色，只剩一陣又一陣規律的浪聲。那時才突然發現：以前來過南灣這麼多次，我認識的，好像始終只有中午那片藍色的海。

中午那片藍色的南灣的海。

玩完水，岸邊也有許多沖洗和吃飯休息的地方。

午夜時分，也能走來沙灘，仰望月光和星星。

第二天，我甚至沒有安排景點

第二天醒來，第一件事不是看行程表，而是看看窗外的天空。

早上的南灣還沒完全熱鬧起來，我穿著拖鞋走出去，沿著沙灘散步，看有人晨跑、有人準備下水，也有人跟我一樣，什麼都沒做，只是坐著看海。

吃完早餐，太陽愈來愈亮，才決定今天要不要玩SUP、游泳，還是乾脆繼續發呆。到了正午，南國陽光開始毫不客氣，我也不逞強，回房洗掉一身鹽和沙，把冷氣開起來，睡一場午覺。

墾丁的正午，很適合名正言順地消失。

下午睡醒，再穿著拖鞋出門。想下水就下水，不想動，就找間咖啡館喝杯東西；傍晚回到沙灘，看天空一點一點換顏色；晚上也沒有開車去墾丁大街，而是沿著南灣找間餐廳吃飯，飯後再慢慢散步回民宿。

這一天，我甚至說不出自己究竟「去了哪裡」。只記得下了一次海、吃了一頓很慢的早餐、睡了一場午覺、喝了一杯咖啡，然後等到一次夕陽。

在觀光人潮抵達之前，南灣是這樣子。

「我在南灣睡午覺。」這句聽起來真的很奢侈。

推薦選擇供應餐食或下午茶的民宿。

第三天，離開以前再去看一次海

第三天早上醒來，我已經很自然地又穿上拖鞋往海邊走，沒有要玩水，也沒有特別要拍什麼，只是知道等等就要退房了，所以想再去看一眼。

奇怪的是，同樣是南灣，這時看起來已經和第一天下午有些不同。

我知道哪個時候沙灘最熱鬧，知道傍晚陽光會從哪裡落下，也知道入夜之後，白天那座喧鬧的海水浴場會安靜到只剩浪聲。

三天兩夜，我沒有離開南灣。

卻第一次覺得，自己真正來過這裡。

南灣，下次見。

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