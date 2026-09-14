高雄左營美食｜「麟粥宮功夫定食」平日全時段供應，一個人也能吃現炒功夫菜

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高雄左營麟粥宮不只有砂鍋粥，平日全時段還有功夫定食，一個人也能吃現炒中式料理。貪吃鬼熊熊這次點了筊白筍爆牛、老台菜五柳枝魚，還將白飯升級成蝦仁飯，從主菜、附餐到用餐環境一次帶大家看看。

麟粥宮功夫定食｜原來一個人來也能吃功夫菜

以前熊熊在網路上看到麟粥宮的相關資訊，大多都是以砂鍋粥、私房料理為主，感覺比較適合揪家人朋友一起來吃。最近才知道，原來現在平日全時段還有推出「功夫定食」，不用揪一大桌人，一個人想吃中式料理也可以直接點一份，知道這個消息後，熊熊就決定找時間來吃吃看。

功夫定食有多款主菜可以選擇，現點現做之外，一份還會搭配白飯、主廚例湯、白菜滷、小菜、醋飲、茶凍與水果，想吃得更豐富，也可以另外加價升級套餐，如果平常也在找高雄左營美食，可以順手把這篇收進你的高雄美食地圖，下次想吃中式料理時又多一個選擇。

麟粥宮功夫定食｜平常日全時段供應，午餐晚餐都能點

菜單除了可以直接選擇喜歡的功夫定食之外，還有 A、B 兩種超值套餐可以另外搭配，想換個主食、搭配飲料或甜點，都能依照自己的食量與喜好選擇。詳細的品項、搭配方式與加價金額，直接看菜單會更清楚。

功夫定食附餐｜一個木托盤，從白飯到水果一次上桌

功夫定食端上桌時，是用一個木托盤把整套餐點一次送上來，除了自己選的主菜，還有白飯、主廚例湯、古早味白菜滷、爽口小菜、開胃醋飲、茶凍與水果。熊熊拍照時看了一下，主菜旁邊大大小小的碗盤排得滿滿的，光是附餐就準備了不少東西。

這天的主廚例湯是白蘿蔔排骨湯，碗裡有白蘿蔔與排骨，白蘿蔔已經煮得軟透，湯頭喝得到蘿蔔煮過後的清甜。

古早味白菜滷則是熟悉的台式家常味，白菜燉煮後吸收了滷汁的味道，熊熊配著白飯一起吃，齁～齁～超讚的啦。

爽口小菜，當天吃到的是涼拌雲耳，黑木耳吃起來脆脆的，調味帶著酸甜。

開胃醋飲、那個酸V酸V的滋味，嗯嗯～我很喜歡。

桂花果凍呈現透亮的淡黃色，裡面看得到桂花耶；冰冰涼涼又滑嫩，吃的時候還有淡淡桂花香。

水果這次則是芭樂，已經切成方便入口的小塊，我是習慣留到最後再吃，當作餐後水果。

不過附餐內容並不是每天都固定相同，爽口小菜、茶凍與水果會依照當天供應內容更換，下次來可能會遇到不同內容，實際就以當天店家提供為主。

筊白筍爆牛 $438｜筊白筍給得不少，牛肉一起配飯吃

齁齁很犯規欸，你看看~整盤炒得油亮油亮，看起來不只很下飯又相當欠吃啦。

先夾一片牛肉吃吃看，牛肉帶有厚度，咬起來軟嫩又有肉感，醬香也有炒進去。接著熊熊更喜歡把牛肉跟筊白筍一起夾，筊白筍吃起來脆脆的，咬下去還保有水分，跟牛肉一起吃，嘴巴裡可以明顯吃到不同的咬感。再加上洋蔥的甜味與醬香，熊熊吃沒幾口就默默開始扒飯了（笑）。

如果平常就喜歡筊白筍那種脆脆的口感，這道除了可以吃到牛肉，每一筷幾乎都能夾到不少筊白筍，兩個一起吃也是熊熊自己比較喜歡的吃法。

A超值套餐 +$99｜白飯升級蝦仁飯，再選一杯西瓜汁

這份筊白筍爆牛熊熊另外搭配了 A超值套餐，原價 $170，現在只要 +$99，可以將白飯升級成蝦仁飯，另外再從飲料或甜點中任選一樣。

蝦仁飯｜一碗端上來，蝦仁直接鋪在飯上。

嘿嘿～蝦仁飯來了！上桌就能看到一隻隻蝦仁鋪在米飯上，（食）在令人心動啊啊～吶喊中，當下一拍完照立刻拿起湯匙開吃（ＧＯ～）。

蝦仁吃起來彈彈的，米飯拌著醬汁一起入口，鹹香中還有蔥花的香氣，我喜歡一匙飯配上一隻蝦仁，飯、醬汁跟蝦仁一起送進嘴巴，嘿～讚爆。

A超值套餐的飲料或甜點可以任選一樣，熊熊這次看到有西瓜汁，只要加10摳 而已欸，好啦～連思考都不必，點起來^^

冰冰涼涼的西瓜汁，超解高雄夏天的熱啦，嘿嘿～這杯我可以。

老台菜五柳枝魚 $458｜整尾午仔魚，淋上酸甜五柳醬汁

哇～這道端上來熊熊就先看魚了，整尾香煎午仔魚躺在盤子裡，上面淋了滿滿的五柳醬汁，還有洋蔥、紅椒等配料，光看那個油亮亮的醬汁，就讓熊熊很想趕快動筷子啦（快點拍，我準備開吃了）。

熊熊還特別把整尾午仔魚夾起來拍，魚身煎過後表面帶著金黃色，五柳醬汁也附著在上面。

夾開之後可以看到裡面白白的魚肉，吃起來細緻又帶著水分，它讓我想起離開東京之前，在成田機場吃到的那尾焼き魚（一樣的好好吃）。

五柳醬汁就是這道很有老台菜味道的地方，熊熊吃起來覺得酸甜酸甜的，單吃魚肉可以吃到午仔魚本身的味道，另外再夾一些洋蔥、紅椒沾著五柳醬汁配白飯，嘿～酸甜的醬汁拿來配飯，馬上秒殺！

麟粥宮用餐環境｜圓桌、沙發座位都有，還準備兒童座椅

走進麟粥宮，用餐空間比熊熊原本想像中還要寬敞，紅色牆面搭配木質格柵、藤編燈具與藤編椅背，在寸土寸金的明誠路上，感謝店家願意給我們消費者舒適的用餐環境。

另外店內也有準備兒童座椅，分享這則資訊給家裡有小小孩的你。

座位安排不少，有適合多人聚餐的大圓桌，也有一般方桌、靠牆的沙發座位，部分座位之間還利用中式格柵做出區隔。

熊熊當天用餐時，也看到現場已經有不少客人陸續上門準備吃飯，想跟家人來吃飯、朋友聚餐，或是兩三個人來吃功夫定食嗎？建議透過官方預約系統先行預約喔。

inline 預定： 麟粥宮線上預約

麟粥宮功夫定食吃下來｜一個人想吃中式料理也可以

以前熊熊在網路上看到麟粥宮，大多都是砂鍋粥、私房料理與多人聚餐的分享，這次知道平日全時段有功夫定食，才發現原來不用揪一桌人，自己想吃中式料理也可以來。而且這次實際吃下來，從主菜到附餐一次準備好，想吃原本的白飯就直接吃，也能另外加價升級套餐，依照自己的食量與喜好搭配。

如果你跟熊熊一樣，有時候突然很想吃台菜，偏偏身邊又揪不到那麼多人，現在來到麟粥宮，多了功夫定食這個選擇，熊熊決定下次再去吃其他主菜，到時候再分享給大家嚕。

FAQ｜麟粥宮功夫定食常見問題

Q1：麟粥宮功夫定食什麼時間可以吃？

麟粥宮功夫定食為平日限定、全時段供應，午餐或晚餐時段都可以點，不是只有中午才吃得到。

Q2：麟粥宮功夫定食有附哪些餐點？

功夫定食除了選擇的主菜之外，均附白飯、主廚例湯、古早味白菜滷、爽口小菜、開胃醋飲、茶凍與水果，其中爽口小菜、茶凍與水果會依照當天供應內容更換。

Q3：麟粥宮功夫定食可以升級套餐嗎？

可以，功夫定食另外提供 A、B 兩種套餐可以加價升級。

A 超值套餐原價 $170，現在 +$99，可以升級蝦仁飯，飲料或甜點任選一。

B 滿足套餐原價 $200，現在 +$139，除了升級蝦仁飯之外，還包含飲料＋甜點。

Q4：麟粥宮適合一個人去吃嗎？

可以。這次介紹的功夫定食就是一人份餐點，不用為了想吃中式料理特別揪一大桌人。店內除了多人聚餐的大圓桌之外，也有一般方桌與靠牆沙發座位，一個人或兩三個人來用餐都可以。

Q5：麟粥宮有兒童座椅嗎？需要事先預約嗎？

店內有準備兒童座椅，家裡有小小孩可以參考。熊熊當天用餐時也看到不少客人陸續上門，如果是家庭聚餐、多人一起吃飯，或擔心用餐時段客人較多，建議可以事先透過官方系統預約，到了現場比較不用碰運氣。

文章來源：貪吃鬼熊熊－美食/攝影/旅遊 FB：貪吃鬼熊熊 旅遊/美食/攝影

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