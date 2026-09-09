騎進楠梓，發現新風景！「高雄乘風而騎」單車漫遊日式宿舍、後勁溪

【旅奇傳媒/編輯部報導】高雄市政府觀光局「2026高雄單車自遊行－乘風而騎」09/12（六）首度前進楠梓，推出「楠梓漫遊單車小旅行」，帶領遊客從「中油宏南宿舍園區」出發，騎訪「後勁公園」、「後勁溪親水公園」及「六燃丁種宿舍展示館」等特色景點，以單車探索楠梓的人文歷史、自然生態與城市發展軌跡。活動規劃三條主題路線，並首度推出幼童專屬騎乘路線，完成遊程還可獲得限定紀念品「旅行收納袋六件組」、「百變運動頭巾」、「桂圓蛋糕」及50元市集券1張，名額有限，請把握機會報名參加。

▲「乘風而騎」楠梓場－將於「中油宏南宿舍園區」舉辦。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局長高閔琳表示，「乘風而騎」持續透過單車遊程，以不同視角認識高雄各地特色。本次活動與台灣中油公司合作，主場特別選在具有歷史意義的「中油宏南宿舍園區」，其中「六燃丁種宿舍」更已指定為市定古蹟，保存楠梓近代產業發展的重要記憶。近年楠梓隨著後勁溪整治、捷運通車，以及台積電設廠與南部半導體S廊帶發展，產業及城市環境持續蛻變。期盼藉由「乘風而騎」串聯歷史聚落、特色公園及河岸生態，帶領民眾深入探索楠梓的產業歷史、人文特色與自然環境，從單車騎乘中看見不同時期的城市發展與生活風貌。

▲「乘風而騎」楠梓場－帶領遊客以單車深度探訪景點（示意圖）。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局說明，「楠梓漫遊單車小旅行」共規劃三條不同主題路線，其中首度推出「幼童專屬路線」，讓小朋友在家長陪伴下，從「宏南宿舍園區」出發，騎往後勁公園「森林熊的秘密城堡」停留後折返主會場，輕鬆體驗「乘風而騎」的樂趣。

第二條為全程約8公里的「中油導覽路線」，從「宏南宿舍園區」出發，串聯「森林熊的秘密城堡」及「六燃丁種宿舍展示館」，在導覽人員解說下，認識宿舍聚落、老樹及楠梓產業發展的歷史記憶。

第三條則為全程約10公里的「生態路線」，串聯「森林熊的秘密城堡」、「後勁溪親水公園」及「六燃丁種宿舍展示館」，並於後勁溪安排導覽，帶領認識河岸自然生態，從不同路線感受楠梓的人文、歷史與城市風貌。

「乘風而騎」楠梓場－規劃系列親子活動（示意圖）。 圖：高雄市政府觀光局／提供

除了單車遊程，活動主場當日14:00起同步舉辦「放風派對」市集，集結30攤楠梓在地店家及特色市集攤商，舞台安排氣球表演、「Just 4 Fun」街頭藝人演出、兒童界人氣角色「波力」見面會及「放風派對 DJ 秀」。現場另規劃「幼童單車闖關活動」，邀請3至8歲小朋友在家長全程陪同下，騎乘兒童單車或滑步車挑戰園區內4道趣味關卡，完成挑戰即可獲得100元市集券，並有機會參加禮品抽獎，打造適合親子同遊的週末單車嘉年華。

觀光局邀請09/12一起騎進楠梓，用單車串聯歷史、人文、生態與城市發展，探索不同於以往的高雄旅行風景，留下專屬的楠梓小旅行回憶。相關活動資訊可至「高雄旅遊網」、官方 Facebook、Instagram、「高雄GO！」APP及「乘風而騎」Facebook 粉絲專頁查詢。

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