醒村重開園x巨型月球燈飾！秋季相揪開箱「高雄眷村嘉年華」





「2026高雄眷村嘉年華」將於9月26日至27日由鳳山黃埔新村揭開序幕。活動適逢中秋連假，現場設置巨型月球與玉兔等燈飾作品，營造出魔幻的節慶視覺體驗。除了特色裝飾，現場邀集歌手陳明章、生祥樂團、南臺灣交響樂團、高雄極限火舞團以及誠正國小鼓藝隊登台獻藝，帶來多元風格的表演節目。另外，在西側草地設有星光市集，供遊客在晚風徐徐的夜色下逛攤位，體驗超現實感的月光音樂派對。





▲圖片來源：高雄市政府文化局FB





建築重生與開園大戲登場

活動第二站於10月3日至4日轉移至歷經四年整修後重新開園的岡山醒村文化景觀園區。本次特別推出由王偉忠監製的開園大戲《醒村原來是醬》，並邀請曾於醒村成長的演員張晨光與曾少宗共同參演。園區內同步規劃音樂演出、親子體驗以及超過兩百組品牌攤商與主題展覽，讓走訪園區的遊客能在豐富的節目與活動中，親自見證醒村的全新樣貌。





▲圖片來源：高雄市政府文化局FB





老派懷舊與經典生活市集

第三站於雙十連假期間10月10日至11日在左營建業新村登場。活動規劃豫劇團演出，並邀請歌手李翊君與林隆璇帶來懷舊民歌演唱。周邊同時舉辦癮舊衣二手市集、經典車聚市集、歲月紀錄展與眷戶耆老講座，還原1950年代的生活氛圍。在緯六路周邊也設有眾多品牌店家與多元空間，歡迎旅客深入巷弄挖掘驚喜。嘉年華期間亦推出「探索高雄三軍眷村集章印記」活動，尋找神秘集章點或完成「岡山眷村歷史知識展」任務即可兌換限定好禮。





▲圖片來源：高雄市政府文化局FB





開啟穿越時空的眷村懷舊之旅

從鳳山黃埔新村的月光音樂派對、岡山醒村重新開園的大戲與多元展演，到左營建業新村再現1950年代的老派生活情懷，「2026高雄眷村嘉年華」完美融合了歷史建築的重生與當代藝文的活力。三軍眷村各自綻放獨特魅力，不僅帶領遊客重溫歲月交織的懷舊溫情，更展現了高雄眷村文化的全新生命力。這個秋天，不妨安排時間走訪高雄，穿梭於眷村巷弄之間，親自感受這場跨越時空的文化盛宴！





▲圖片來源：高雄市政府文化局FB





【2026高雄眷村嘉年華】

黃埔新村：2026/09/26–2026/09/27

岡山醒村：2026/10/03–2026/10/04

建業新村：2026/10/10–2026//10/11





※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口





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